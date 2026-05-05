Pronostici Arsenal - Atletico Madrid: Rojiblancos verso la finale

Il fattore campo dell'Emirates Stadium giocherà un ruolo fondamentale per i Gunners, ma l'esperienza dell'Atletico Madrid potrebbe risultare decisiva per il passaggio del turno verso la finale di Champions League.

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Quote Arsenal vs Atletico Madrid

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 1-2 Atletico Madrid (DTS)

Pronostico marcatore: Arsenal - Martin Zubimendi; Atletico Madrid - Ademola Lookman, Antoine Griezmann

L'andata al Wanda Metropolitano è stata caratterizzata dai tiri dal dischetto. Viktor Gyokeres ha portato l'Arsenal in vantaggio allo scadere del primo tempo su rigore, prima del pareggio siglato da Julian Alvarez al decimo della ripresa, fissando il risultato sull'1-1.

Il pareggio ha esteso l'imbattibilità dell'Arsenal in questa edizione di Champions League a 13 partite. Una delle 10 vittorie ottenute in questo filotto è arrivata proprio all'Emirates contro un'Atleti apparso in difficoltà: un netto 4-0 nella fase a gironi lo scorso ottobre 2025.

I padroni di casa arrivano a questo terzo confronto stagionale contro i Colchoneros galvanizzati dal successo per 3-0 ottenuto contro il Fulham nel weekend di campionato.

L'Arsenal non disputa una finale di Champions League da esattamente 20 anni. Per l'Atleti, l'attesa dura da 10 anni. Entrambe le compagini sono mosse dalla ferma volontà di interrompere questo lungo digiuno europeo.

Diego Simeone ha optato per un ampio turnover contro il Valencia, ottenendo comunque una vittoria per 2-0 con le seconde linee. I Rojiblancos hanno mostrato discontinuità nel corso della stagione, ma la loro resilienza rimane indiscutibile. Il rendimento esterno nella competizione rappresenta tuttavia un'incognita: le tre sconfitte fuori casa in UCL sono arrivate tutte contro avversarie inglesi.

L'Arsenal potrebbe risentire dello sforzo profuso schierando i titolari contro il Fulham nella rincorsa alla Premier League. L'Atletico si presenta ai blocchi di partenza più riposato. Inoltre, i precedenti sorridono agli spagnoli, che eliminarono l'Arsenal nell'ultima semifinale europea disputata (Europa League 2017/18). Si prevede che i Rojiblancos possano staccare il pass per Budapest.

Probabili formazioni Arsenal - Atletico Madrid

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Gyokeres, Trossard

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri, Lookman, Koke, Cardoso, Alvarez, Griezmann, Sorloth

Spettacolo garantito all'Emirates

Arsenal e Atletico Madrid hanno dato prova di grande solidità nella gara d'andata a Madrid. Senza un vincitore nel primo round, la qualificazione resta totalmente aperta.

Curiosamente, l'ultimo scontro a eliminazione diretta tra i due club risale alla semifinale di Europa League 2017/18. Quella volta l'andata a Londra terminò 1-1, prima che la rete di Diego Costa al ritorno trascinasse l'Atleti in finale contro il Marsiglia.

L'Atletico ha trovato la via del gol in 10 delle ultime 11 trasferte di Champions League, segnando esattamente due reti in cinque delle ultime sei gare fuori casa. Di contro, le ultime cinque partite dell'Arsenal in UCL hanno fatto registrare l'Under 2.5. Solo in tre delle ultime 13 gare casalinghe nella competizione si è verificato l'esito GG.

Tuttavia, la posta in gioco stavolta è altissima. Entrambe le squadre hanno le qualità per scardinare le difese avversarie in un match che si preannuncia aperto. La soglia dei tre gol appare ampiamente raggiungibile in un incontro che potrebbe protrarsi fino ai 120 minuti.

Scommessa 1: GG + Over 2.5, quotato a 1.87 su Lottomatica

Zampata finale dei Colchoneros

L'Arsenal superò il Villarreal per raggiungere la finale di Champions del 2006 contro il Barcellona. Dieci anni dopo, l'Atletico eliminò il Bayern Monaco grazie alla regola dei gol in trasferta (allora vigente) per approdare all'ultimo atto.

I Gunners potrebbero accusare la stanchezza. Mikel Arteta ha impiegato l'undici titolare contro il Fulham nell'ultimo turno, dovendo gestire la pressione della lotta al vertice in Premier League.

Al contrario, Diego Simeone ha plasmato un gruppo capace di resistere a ogni pressione, forgiato da anni di battaglie europee. Una settimana intera di riposo per i suoi uomini chiave potrebbe neutralizzare il vantaggio ambientale dell'Emirates.

I londinesi sono imbattuti da nove partite contro squadre spagnole e restano l'unica squadra ancora senza sconfitte in questa Champions League. Tuttavia, questa competizione è nota per i suoi colpi di scena.

Si prospetta una vittoria sofferta dei Rojiblancos nei minuti finali o, più probabilmente, durante i tempi supplementari. Non si può escludere, in ogni caso, la soluzione dei tiri di rigore.

Scommessa 2: Atletico Madrid qualificato alla finale, quotato a 3.30 su Goldbet

Lookman torna protagonista

Ademola Lookman si è rivelato uno dei migliori acquisti del mercato invernale degli ultimi anni. Prelevato dall'Atalanta, l'attaccante nigeriano ha avuto un impatto immediato nel sistema di gioco di Madrid.

Dal suo arrivo, Lookman ha collezionato sette gol e quattro assist in 19 presenze ufficiali. Ha messo a referto due reti nelle ultime tre apparizioni: nel ritorno di Champions contro il Barcellona e nella finale di Copa del Rey contro la Real Sociedad.

Rientrato dopo un'assenza di due partite per un fastidio muscolare proprio contro l'Arsenal la scorsa settimana, Lookman ha registrato quattro tiri e otto tocchi nell'area avversaria (primato del match). Ha inoltre completato 29 passaggi su 32, con una precisione del 91%.

Supportato da talenti del calibro di Sorloth, Alvarez e Griezmann, Lookman ha tutte le carte in regola per trascinare l'Atletico verso l'ennesima finale della sua storia.