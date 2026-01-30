Pronostici Alcaraz - Djokovic: Una finale da fuochi d'artificio

I nostri esperti prevedono un trionfo di Carlos Alcaraz agli Australian Open dopo aver vinto il primo set contro Novak Djokovic e almeno 37 games.

Migliori pronostici di Carlos Alcaraz - Novak Djokovic

Ecco alcuni spunti per le scommesse su Carlos Alcaraz - Novak Djokovic con le quote delle alternative studiate dai nostri esperti:

Nella finale degli Australian Open, i nostri esperti si aspettano almeno 37 games e un trionfo di Carlos Alcaraz dopo aver vinto il primo set contro Novak Djokovic con quantomeno due games di distacco.

La forma di Carlos Alcaraz

Nella prima delle due semifinali andate entrambe in scena venerdì, Carlos Alcaraz si è imposto in cinque set contro Alexander Zverev. Il tedesco numero quattro del mondo dopo un 4-6, 6-7 era riuscito a pareggiare con due 7-6, 7-6 – prima d'incassare un 5-7 nell'ultimo parziale. Martedì invece Alex de Minaur, a sua volta il numero sei nel ranking ATP, aveva subìto davanti al proprio pubblico contro lo spagnolo un 5-7, 2-6, 1-6.

Dopo essere uscito di scena agli ATP Masters 1000 a Parigi nei sedicesimi, Alcaraz nelle ultime cinque apparizioni ATP ha perso esclusivamente contro Jannik Sinner. Ed è accaduto nell'epilogo delle Finals con un 6-7, 5-7.

La forma di Novak Djokovic

Immediatamente dopo la semifinale fra Alcaraz e Zverev, anche Novak Djokovic si è aggiudicato la sua contro Jannik Sinner in cinque set. Ma in questo caso il serbo aveva risposto a un 6-3 dell'altoatesino con lo stesso punteggio. In un certo senso delle fotocopie erano stati il terzo e il quarto set, chiusi rispettivamente sul 4-6 e il 6-4 prima dell'altro 6-4 nell'ultimo parziale.

Quello contro Sinner per Djokovic è stato il primo passaggio del turno per meriti propri agli Australian Open 2026 contro avversari di un certo livello. Quello agli ottavi, Jakub Mensik aveva dovuto dar forfait – mentre Lorenzo Musetti si era ritirato nel terzo set dopo aver vinto i primi due per 6-4, 6-3. Per il serbo quello a Melbourne è il primo torneo dopo essere stato fermato da un infortunio prima delle ATP Finals.

Testa a testa: Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic

Finora nel circuito ATP Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si sono affrontati nove volte – di cui una agli Australian Open e cinque in un grande Slam. Complice l'infortunio che aveva costretto Djokovic a rinunciare alle ATP Finals, il più recente incontro risale agli US Open 2025. Allora lo spagnolo gli aveva inflitto in semifinale un 6-4, 7-6, 6-2.

A inizio anno e sempre su cemento, Djokovic aveva ribaltato nei quarti degli Australian Open un 4-6 nel primo set vincendo gli altri per 6-4, 6-3, 6-4. Nel 2024 invece il serbo aveva sfidato Alcaraz negli epiloghi a Wimbledon e alle Olimpiadi di Parigi. Al 6-2, 6-2, 7-6 per lo spagnolo sul prato londinese era seguita la rivincita – con un 6-7, 6-7.

In Carlos Alcaraz - Novak Djokovic vedremo quantomeno 37 games?

Eccetto quello ai sedicesimi contro il numero 36 del mondo, Corentin Moutet, tutti gli incontri di Carlos Alcaraz hanno visto quantomeno un set da lui vinto con sette games. È accaduto, per esempio, nella semifinale contro Alexander Zverev con tre parziali con 13 giochi e quello finale con dodici. Ma un 7-6 e un 7-5 si erano visti anche nell'ottavo contro Tommy Paul seguito al 7-5, 6-2, 6-1 contro Alex de Minaur.

Novak Djokovic non aveva disputato gli ottavi a causa del forfait di Jakub Mensik e Lorenzo Musetti ai quarti aveva vinto i primi due set per 6-4, 6-3. Ma nei sedicesimi contro Botic van de Zandschulp, il numero 67 nel ranking ATP nel terzo set lo aveva costretto a un 7-6.

E anche alla luce del 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 in semifinale contro Jannik Sinner, il segno Over 36.5 games è plausibile.

Scommessa 1: Over 36.5 games a quota 1.62 su Goldbet

Lo spagnolo trionferà contro il serbo dopo aver vinto il primo set?

Prima del 3-2 contro Alexander Zverev, nel quale si era portato sul 2-0, Carlos Alcaraz in dieci incontri ATP aveva perso tre set. Di cui due ne aveva concessi a Sinner nell'epilogo delle ATP Finals, e pochi giorni dopo contro Taylor Fritz nel gruppo A gli aveva inflitto un 6-7. Quindi lo spagnolo agli Australian Open si è sempre imposto nel primo set.

Viceversa, Novak Djokovic dopo aver saltato gli ottavi a causa del forfait di Jakub Mensik aveva perso i primi due set contro Musetti per 4-6, 3-6. Per poi subire un 3-6 nel primo parziale della semifinale contro Sinner.

Tutto sommato, il segno Vince set 1/partita 1/1 è realistico nella finale del Grande Slam a Melbourne.

Scommessa 2: Vince set 1/partita 1/1 a quota 1.61 su William Hill

Nel primo set, Carlos Alcaraz vincerà almeno due games in più rispetto a Novak Djokovic?

Nelle sue ultime nove partite ATP, Alcaraz in tre occasioni non si è aggiudicato nel primo set due giochi in più rispetto all'avversario. E dopo il 6-7, 5-7 contro Sinner alle Finals era accaduto a Melbourne contro Yannick Hanfmann e contro Paul. Ma poi lo spagnolo contro de Minaur e Zverev ha chiuso i primi parziali rispettivamente sul 7-5 e sul 6-4.

Inoltre, prima del ritiro di Musetti, Novak Djokovic aveva perso i primi due set per 4-6, 3-6. Poi è vero che contro Sinner era riuscito a rispondere per due volte a uno svantaggio, ma l'altoatesino aveva chiuso il primo set sul 6-3. E negli ultimi due scontri diretti Alcaraz si era imposto per 6-4 contro il serbo.

Considerando questi risultati, il segno T/T handicap -1,5 games set 1 è da tenere d'occhio.

Scommessa 3: T/T handicap -1,5 games set 1 a quota 1.75 su Lottomatica