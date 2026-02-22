Pronostici AC Milan - Parma: i Crociati pronti a dare battaglia a San Siro

Il nostro esperto di scommesse prevede una vittoria di misura per il Milan a San Siro contro il Parma di Carlos Cuesta, squadra di metà classifica capace però di creare grattacapi alle grandi.

Migliori scommesse per AC Milan - Parma

GG a quota 2.20 su Lottomatica

Secondo tempo: Over 1.5 gol a quota 2.00 su Goldbet

Primo tempo: Pareggio a quota 2.40 su Netbet

Quote AC Milan vs Parma

+

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: AC Milan 2-1 Parma

Pronostico marcatore: AC Milan – Rafael Leão, Luka Modrić; Parma – Gabriel Strefezza

Il Milan arriva da un passaggio a vuoto pesante a San Siro contro il Como di Cesc Fàbregas. Dopo il vantaggio iniziale di Nico Paz per gli ospiti, è stato Rafael Leão a siglare il pareggio al 60°, permettendo ai rossoneri di evitare la prima sconfitta interna contro i lariani dal 1985.

Nonostante il punto guadagnato in rimonta, il risultato ha rappresentato un duro colpo per le ambizioni Scudetto del Diavolo: l'Inter vanta ora un vantaggio di sette punti in vetta alla classifica con un terzo di stagione ancora da giocare.

Dall'altra parte, il Parma occupa la dodicesima posizione, galvanizzato da due vittorie consecutive. I Crociati hanno interrotto una striscia negativa di quattro partite battendo il Bologna per 1-0 e l'Hellas Verona per 2-1 in casa, con quest'ultimo successo firmato da un colpo di testa di Mateo Pellegrino al 93°.

Sebbene i risultati recenti siano positivi, il Parma non dispone della qualità tecnica del Milan e la trasferta di San Siro rappresenta un ostacolo di ben altra caratura. Gli uomini di Carlos Cuesta sembrano aver ritrovato feeling con il gol, ma le ultime due vittorie sono arrivate con il minimo scarto. Non sorprende che siano il secondo peggior attacco del campionato con soli 18 gol in 25 partite.

Il Milan ha mostrato a sua volta qualche difficoltà realizzativa, ma la superiorità dei singoli e la solidità difensiva casalinga dovrebbero garantire il successo contro gli emiliani, seppur sofferto.

Probabili formazioni AC Milan - Parma

AC Milan:Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Nkunku.

Parma:Corvi, Del Prato, Circati, Valenti, Keita, Britschgi, Bernabé, Sorensen, Valeri, Strefezza, Pellegrino.

Entrambe le squadre a segno a San Siro

Il Milan è andato a segno in 24 delle 25 partite di campionato disputate finora, con l'unica eccezione dello 0-0 contro la Juventus. Con 41 reti totali, i rossoneri vantano il terzo miglior attacco della Serie A, ma faticano a mantenere la porta inviolata.

Il segno GG si è verificato in sei delle ultime 10 gare di campionato del Milan, comprese le ultime due. Sebbene la squadra tenda a iniziare i match con il freno a mano tirato, la qualità individuale permette di cambiare marcia improvvisamente.

Il Parma, dopo il pesante 4-1 subito dalla Juventus a inizio mese, ha trovato la via del gol con regolarità. Si tratta di un netto miglioramento rispetto a gennaio, mese in cui i ducali avevano segnato solo due volte in sei partite. Anche i precedenti storici supportano questa tesi: negli ultimi sei scontri diretti ufficiali, entrambe le squadre sono sempre andate a segno.

Scommessa 1: GG a quota 2.20 su Lottomatica

Atteso un secondo tempo decisivo

I rossoneri tendono a chiudere i match in crescendo. In tre delle ultime cinque partite, i gol realizzati negli ultimi 30 minuti sono stati determinanti: dal pareggio di Leão contro il Como alle reti nel finale di Füllkrug e Modrić per superare Lecce e Pisa.

Statisticamente, cinque degli ultimi otto gol del Milan sono stati segnati nella ripresa. Questo trend suggerisce che il Milan sappia gestire la pressione iniziale per poi colpire quando gli avversari calano d'intensità.

Anche il Parma segue un copione simile, avendo realizzato tre degli ultimi quattro gol dopo l'intervallo. Entrambe le reti della vittoria negli ultimi due turni sono arrivate nel secondo tempo. Ci aspettiamo una prima fase di studio tattico, con il match pronto a stapparsi nella seconda metà di gara.

Scommessa 2: Secondo tempo: Over 1.5 gol a quota 2.00 su Goldbet

Equilibrio nei primi 45 minuti

Il Milan ha mostrato la tendenza a partenze lente, restando a secco nel primo tempo in tre delle ultime cinque uscite. Nelle occasioni in cui ha segnato presto, ha quasi sempre mantenuto il "clean sheet" fino all'intervallo.

I dati dicono che il Milan ha vinto otto delle 15 partite di campionato dopo aver chiuso il primo tempo in parità, mentre ha ribaltato uno svantaggio iniziale solo in una circostanza. Difficilmente i rossoneri vanno sotto nei primi 45', ma altrettanto raramente dilagano subito.

Allo stesso modo, il Parma approccia le gare con estrema prudenza: è stato in vantaggio all'intervallo solo tre volte in tutta la stagione, chiudendo invece in parità ben 14 frazioni iniziali. La sensazione è che assisteremo a uno stallo tattico nei primi 45 minuti.