Pronostici Monaco - PSG: i Parigini Volanti dominano i Monegaschi

Sosteniamo una vittoria parigina mentre i campioni in carica trionfano allo Stade Louis II.

Migliori scommesse per Monaco - PSG

PSG vincente a quota 1.55 su Lottomatica

Goal (GG) a quota 1.90 su Goldbet

PSG segna oltre 2.5 goal a quota 2.40 su Netbet

Quote Monaco vs PSG

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Monaco 1-3 PSG

Pronostico marcatore: Monaco – Mika Biereth; PSG – Ousmane Dembélé x2, Bradley Barcola

Il Monaco sta attraversando un periodo difficile, avendo ottenuto solo tre vittorie dall'inizio del 2026. Sono scesi al 10° posto in Ligue 1 e affrontano il Nantes questo venerdì sera nel tentativo di migliorare la loro posizione in campionato. Nonostante queste difficoltà, la loro forma in Champions League rimane rispettabile, con solo due sconfitte registrate in questa stagione. Inoltre, beneficeranno del vantaggio casalingo in questo prossimo incontro.

Il Paris Saint-Germain entra in questa partita in eccellente forma di campionato, guidando la classifica dopo sette vittorie consecutive. Tuttavia, hanno mostrato una forma incostante in tutte le competizioni, non riuscendo a vincere tre delle loro ultime sette partite. I campioni in carica di Luis Enrique sono senza vittorie in tre partite in UCL e hanno perso l'ultimo incontro con i Monegaschi.

Probabili formazioni Monaco - PSG

Monaco:Kohn, Zakaria, Kehrer, Teze, Vanderson, Camara, Fati Adingra, Akliouche, Biereth, Golovin

PSG:Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Zaire-Emery, Neves, Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé

Sostegno a una vittoria in trasferta

Mentre il PSG ha una partita di campionato contro il Nantes questo weekend, possiede abbastanza profondità per far riposare i giocatori chiave in vista della sfida europea. Luis Enrique spera di affrontare questo periodo senza ulteriori infortuni, con Fabián Ruiz e Senny Mayulu già in dubbio. Indipendentemente dai giocatori che il PSG schiererà, sono considerati i grandi favoriti per questo incontro.

Giocatori come Vitinha e Ousmane Dembélé probabilmente saranno riposati durante il weekend per assicurarsi che siano al massimo della forma per il viaggio allo Stade Louis II. Sebbene il Monaco abbia vinto l'ultimo scontro diretto, la loro forma recente è stata scadente. Al contrario, i Parigini sono stati altamente dominanti contro gli avversari francesi di recente.

I Monegaschi potrebbero riavere Ansu Fati, ma Paul Pogba, Mohammed Salisu, Takumi Minamino e Lukas Hradecky rimangono assenti. I padroni di casa saranno anche senza Kassoum Ouattara, Eric Dier e Christian Mawissa. Dati gli assenti e le recenti difficoltà dei padroni di casa, una vittoria in trasferta è il risultato più probabile.

Scommessa 1: PSG vincente a quota 1.55 su Lottomatica

Gol a volontà a Fontvieille

Entrambi i club possiedono significative capacità offensive e ci si aspetta che trovino la rete, nonostante le rispettive preoccupazioni per gli infortuni. Il PSG è favorito e dovrebbe prevalere, ma ha lottato per mantenere la porta inviolata in trasferta. Gli ospiti hanno segnato in quasi tutte le partite in trasferta di questa stagione.

Hanno fallito solo tre volte in tutte le competizioni, ma hanno ottenuto solo cinque partite senza subire gol. Il Monaco probabilmente si sentirà fiducioso nella sua capacità di segnare contro i rivali francesi.

Alla fine, il potere offensivo della squadra di Enrique potrebbe risultare travolgente. Il PSG ha recentemente segnato cinque goal contro il Marsiglia e ha registrato 13 goal nelle sei partite precedenti al loro incontro contro il Rennes di venerdì. Ci si aspetta che questo incontro sia una partita ad alto punteggio e divertente per gli osservatori neutrali.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 1.90 su Goldbet

Potenziale per una prestazione dominante del PSG

Sebbene non abbiano raggiunto le vette della stagione precedente, il PSG rimane una grande minaccia offensiva, in particolare nella loro linea d'attacco. La presenza di Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia rappresenta una sfida significativa per qualsiasi struttura difensiva.

Il Monaco è riuscito a mantenere la porta inviolata contro il Nizza lo scorso weekend, ma recentemente ha subito tre goal in partite contro Strasburgo, Lorient e Lione, mentre il Real Madrid ha segnato sei goal contro di loro. Sebbene il Monaco sembri più stabile difensivamente in casa, la qualità del Paris Saint-Germain dovrebbe creare numerosi problemi.

Anche se la forma del PSG in Champions League è stata incostante, ci si aspetta che migliorino nelle fasi a eliminazione diretta. Enrique vorrà che la sua squadra aumenti l'intensità, e sono già familiari con lo stile del Monaco. Giocatori come Dembélé dovrebbero esibirsi ad alto livello.