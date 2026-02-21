Il Borussia Dortmund attraversa un momento di forma straordinario e, nonostante l'impegno in trasferta, puntiamo sulla settima sinfonia consecutiva degli uomini di Kovač.

Migliori scommesse per Lipsia - Dortmund

Vittoria Dortmund alla quota di 2.95 su Goldbet

GG nel secondo tempo alla quota di 3.10 su William Hill

Marcatore tempo reale - Serhou Guirassy alla quota di 2.20 su Lottomatica

Quote Lipsia - Dortmund

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Lipsia 1-3 Dortmund

Pronostico marcatore: Lipsia – Yan Diomande; Dortmund – Serhou Guirassy (x2), Maximilian Beier

Il Lipsia occupa attualmente la quinta posizione in classifica dopo 22 giornate, ma sta vivendo un periodo di appannamento. La squadra di Ole Werner ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni, reduce dal pareggio per 2-2 di domenica scorsa contro il Wolfsburg. Nonostante un avvio di stagione fulminante con cinque successi interni di fila, i Roten Bullen hanno ottenuto solo due vittorie alla Red Bull Arena dall'inizio del 2026.

Al contrario, il Borussia Dortmund ha iniziato l'anno in modo brillante. Sotto la guida di Niko Kovač, i gialloneri hanno inanellato sei vittorie consecutive in campionato e martedì scorso hanno superato l'Atalanta per 2-0. Questa striscia positiva ha permesso al BVB di accorciare il gap dal Bayern Monaco capolista, ora distante solo sei lunghezze.

Probabili formazioni Lipsia - Dortmund

Lipsia:Vandevoordt: Baku, Orban, Lukeba, Raum, Schlager, Gruda, Baumgartner, Diomande, Nusa, Romulo.

Dortmund: Kobel, Bensebaini, Reggiani, Anton, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Brandt, Beier, Guirassy.

Il Dortmund punta alla settima meraviglia

Le difficoltà del Lipsia sono accentuate dall'infortunio al ginocchio di Péter Gulácsi, che si aggiunge ad Assan Ouédraogo nella lista degli indisponibili. L'assenza del portiere ungherese peserà molto nelle prossime settimane, con Maarten Vandevoordt chiamato a sostituirlo tra i pali.

Dall'altra parte, il Borussia Dortmund dovrà probabilmente fare ancora a meno di Nico Schlotterbeck e Niklas Süle, ma ritrova Marcel Sabitzer. Grazie alla profondità della rosa, Kovač e i suoi restano fiduciosi: con 18 gol segnati nelle ultime sei partite di Bundesliga, gli ospiti arrivano alla sfida con un'inerzia psicologica notevole.

Il Lipsia avrà il vantaggio del campo, ma il Dortmund non perde in trasferta nei confini nazionali da ottobre. L'assenza di Gulácsi, unita al momento d'oro di Guirassy, fa presagire una serata complicata per i padroni di casa.

Scommessa 1: Vittoria Dortmund alla quota di 2.95 su Goldbet

Fuochi d'artificio attesi nella ripresa

L'analisi dei recenti match di campionato evidenzia come sia il Lipsia che il Dortmund tendano a segnare e subire con maggiore frequenza nei secondi tempi.

Ci sono ottime ragioni per aspettarsi un secondo tempo scoppiettante alla Red Bull Arena. Il Lipsia ha segnato quattro gol in più nelle seconde frazioni e ne ha subiti il doppio rispetto ai primi tempi. Analogamente, sebbene il BVB segni molto anche in avvio, ha concesso quattro volte più gol (4 contro 16) dopo l'intervallo.

I dati sul GG (entrambe le squadre a segno) confermano questa tendenza: il segno si è verificato nel 64% delle gare interne del Lipsia e nella stessa percentuale per le trasferte del Dortmund.

Scommessa 2: GG nel secondo tempo alla quota di 3.10 su William Hill

La rinascita di Serhou Guirassy

Dopo un digiuno insolito di una sola rete in 12 partite, Serhou Guirassy è tornato a essere un cecchino infallibile. Il 29enne guineano ha segnato cinque gol nelle ultime tre gare di campionato, andando a segno anche in Champions League in settimana. Contenere Guirassy sarà la priorità assoluta per la difesa di Ole Werner.

Sebbene entrambe le squadre abbiano diversi potenziali marcatori, Guirassy è attualmente il pericolo numero uno. Supportato dagli assist di Julian Ryerson e dalla forma di Maximilian Beier, il centravanti vorrà prolungare la sua striscia positiva proprio nel big match di giornata.