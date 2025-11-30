Pronostici West Ham - Liverpool: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per West Ham - Liverpool

Liverpool -1 (Handicap 3-Vie) a quota 2.75 con Goldbet

Over 3.5 Gol a quota 2.26 con NetBet

Callum Wilson 2+ Tiri in Porta a quota 4.45 con Lottomatica

Quote West Ham - Liverpool

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: West Ham 1-3 Liverpool

Pronostico marcatore: West Ham – Callum Wilson; Liverpool – Mo Salah, Alexander Isak, Virgil Van Dijk

Domenica, il Liverpool si reca al West Ham, attualmente al 17° posto, dopo aver subito cinque sconfitte nelle ultime sei partite. Il West Ham ha mostrato segni di ripresa nelle ultime settimane, avendo raccolto sette punti nelle ultime tre partite. Tuttavia, rimangono in parità di punti con il Leeds, che occupa il terzo e ultimo posto per la retrocessione.

Gli Hammers devono migliorare in difesa dopo aver subito 25 gol in 12 partite finora in questa stagione. Il manager Nuno Espírito Santo sarà contento di riavere a disposizione la creatività di Lucas Paquetá. Il brasiliano è disponibile per la selezione dopo una squalifica di una partita. Nuno sta anche aspettando di conoscere le condizioni fisiche di Dinos Mavropanos e Crysencio Summerville, entrambi sottoposti a test dell'ultimo minuto.

Il Liverpool ha subito una sconfitta umiliante per 4-1 in Champions League contro la squadra olandese PSV a metà settimana. Una vittoria al London Stadium è vitale per mantenere il passo con le prime cinque, con una corsa al titolo che ora sembra fuori portata. Arne Slot sembra pronto a rimescolare le carte, con Hugo Ekitike in forte dubbio per questa partita. L'attaccante francese ha subito un lieve stiramento alla schiena contro il PSV. Ciò darà ad Alexander Isak l'opportunità di impressionare. Curiosamente, la sua forma contro il West Ham è stata forte negli ultimi anni. Lo svedese ha sei contributi da gol (5 gol e 1 assist) contro gli Hammers. È il secondo massimo che ha contro qualsiasi squadra della Premier League.

Probabili formazioni West Ham - Liverpool

West Ham: Areola; Diouf, Wan-Bissaka, Kilman, Todibo, Fernandes, Potts, Paquetá, Summerville, Bowen, Wilson

Liverpool: Alisson; Robertson, Gomez, Konaté, Van Dijk, Gravenberch, Szoboszlai, Jones, Chiesa, Salah, Isak

Una grande vittoria per guadagnare tempo per Slot

Il manager del Liverpool Arne Slot è sotto crescente pressione dopo la sconfitta casalinga per 4-1 in Champions League contro il PSV. Il gruppo di proprietà dei Reds non è noto per essere impulsivo, ma si dice che sia preoccupato per il preoccupante calo di forma. I Reds hanno una grande opportunità di tornare alla vittoria domenica.

Sono imbattuti negli ultimi nove incontri con gli Hammers. Il West Ham non è riuscito a mantenere la porta inviolata in nessuna delle ultime 20 partite contro il Liverpool. I bookmaker stimano circa un 36% di probabilità che i Reds vincano questa partita con un margine di due gol. Dato che il West Ham ha il secondo peggior record difensivo della divisione, Salah, Isak e compagni saranno desiderosi di segnare.

Scommessa 1: Liverpool -1 (Handicap 3-Vie) a quota 2.75 con Goldbet

Gol a raffica attraverso due difese traballanti

Entrambe le squadre hanno segnato in sei degli ultimi sette incontri tra queste due squadre. Tuttavia, non c'è valore nel mercato "Entrambe le Squadre Segnano" questo weekend. Ecco perché puntiamo su Over 3.5 Gol. Over 2.5 Gol è stato registrato nelle ultime sette partite consecutive tra queste squadre.

Il West Ham ha una media di oltre due gol subiti a partita, mentre il Liverpool ha una media di 1.67 gol subiti a partita. Dall'altra parte, basterà che i Reds si accendano nel terzo finale per infliggere seri danni in alcune parti di questa partita. Nonostante i problemi difensivi del Liverpool, la loro qualità offensiva non può essere ignorata.

Scommessa 2: Over 3.5 Gol a quota 2.26 con NetBet

Wilson a creare problemi ai Reds

Callum Wilson è in forma ispirata da quando è diventato un elemento più regolare nella formazione del West Ham. Il suo ritorno in forma e i quattro gol segnati sono stati una parte fondamentale della ripresa degli Hammers. Wilson ha una media di un gol ogni 105 minuti in Premier League questa stagione. Ha anche una media di 2.15 tiri in porta per partita, centrando il bersaglio con dieci dei suoi 13 tentativi di gol.

Attualmente è nel 98° percentile per precisione di tiro nella EPL. Ecco perché puntiamo su Wilson per registrare almeno due tiri in porta questo weekend. I mercati delle scommesse pensano che ci sia solo un 25% di possibilità che lo faccia. Ma ci è riuscito in ogni partita finora con la maglia del West Ham. Questa scommessa ha valore contro la difesa traballante del Liverpool.