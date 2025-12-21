Pronostici Villarreal - Barcellona: Raphinha guiderà gli ospiti alla vittoria

Il nostro esperto di scommesse prevede una partita aperta con molti gol, con Raphinha che guiderà il Barcellona alla vittoria.

Pronostici Villarreal - Barcellona: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Villarreal - Barcellona

Oltre 3,5 gol a quota 1,67 su Lottomatica

Raphinha segna in qualsiasi momento a quota 2,05 su Goldbet

Vittoria del Barcellona a quota 1,83 su William Hill

Quote Villarreal vs Barcellona

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Villarreal 2-3 Barcellona

Pronostico marcatore: Villarreal – Ayoze Pérez, Alberto Moleiro; Barcellona – Raphinha, Ferran Torres, Robert Lewandowski

Il Barcellona, attualmente leader, ha un vantaggio di otto punti sul Villarreal, che è al terzo posto. Tuttavia, il Sottomarino Giallo ha giocato due partite in meno, e una vittoria li porterebbe nella corsa al titolo.

La squadra di Marcelino non ha giocato lo scorso fine settimana perché il loro derby con il Levante è stato rinviato a causa del maltempo. Tuttavia, hanno subito una battuta d'arresto a metà settimana, uscendo dalla Copa del Rey dopo una sconfitta per 2-1 contro il Racing Santander, squadra di seconda divisione.

Al contrario, il Barcellona ha sconfitto la squadra di serie inferiore Guadalajara 2-0 martedì nella stessa competizione. Hanno ora vinto sei partite consecutive in tutte le competizioni e sono i chiari favoriti per vincere il titolo di La Liga.

Probabili formazioni Villarreal - Barcellona

Villarreal:Junior, Pedraza, Veiga, Marin, Navarro, Moleiro, Comesaña, Parejo, Buchanan, Pérez, Oluwaseyi

Barcellona:J. Garcia, Balde, Martin, Cubarsi, Koundé, Pedri, E. Garcia, Ferran, Raphinha, Yamal, Lewandowski

Festa del gol alla Ceramica

Questa partita, che inizialmente doveva essere giocata a Miami, promette di essere molto divertente. Entrambe le squadre arrivano in ottima forma in campionato e segnano frequentemente. La media di 2,07 gol a partita del Villarreal in La Liga è seconda solo al Barcellona. I catalani hanno registrato una media di 2,88 gol ogni 90 minuti. Notoriamente, il 59% delle partite di campionato del Barça in questa stagione si è concluso con quattro o più gol totali.

Entrambe le squadre dovrebbero avere a disposizione tutti i loro attaccanti. Gerard Moreno è di nuovo in forma per il Villarreal e si contenderà un posto da titolare con Ayoze Pérez e Georges Mikautadze. Nel frattempo, Hansi Flick può scegliere tra Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford e Ferran Torres. Questi fattori suggeriscono che questa partita non deluderà. Anche a quote basse, puntare su oltre 3,5 gol sembra una buona scelta.

Scommessa 1: Oltre 3,5 gol a quota 1,70 su Betway

Raphinha protagonista nel nuovo ruolo

Flick ha dovuto trovare nuovi modi per includere tutte le sue stelle d'attacco nella stessa squadra. Lo scorso fine settimana, ha utilizzato Raphinha nel ruolo di numero 10. Il brasiliano ha brillato, effettuando sette tiri e segnando entrambi i gol nella vittoria per 2-0 contro l'Osasuna. Questo esperimento tattico potrebbe continuare domenica, poiché il posto di Raphinha nella migliore formazione del Barcellona sembra sicuro ora che è completamente in forma.

Inoltre, l'ex giocatore del Leeds ha segnato anche nella precedente partita di campionato del Barça contro l'Atletico Madrid. I suoi sei gol in La Liga in una stagione discontinua sono arrivati a un ritmo impressionante di uno ogni 103 minuti. A Raphinha viene attribuita una probabilità implicita del 38,2% di segnare in qualsiasi momento in questa partita. Dato quanto si è dimostrato pericoloso giocando in una posizione centrale nell'ultima partita, queste quote offrono un buon valore.

Scommessa 2: Raphinha segna in qualsiasi momento a quota 2,62 su Betway

Barça favorito per prolungare la serie di vittorie

È difficile analizzare accuratamente la stagione del Villarreal. Sono stati eccellenti in La Liga, perdendo solo quattro punti contro squadre al di fuori delle prime quattro attuali. Tuttavia, hanno costantemente fallito contro avversari più forti. Il Sottomarino Giallo ha già subito sconfitte di due gol contro Real Madrid e Atletico Madrid in campionato. Inoltre, hanno il peggior record condiviso in Champions League con solo un punto in sei partite in quella competizione. Questo suggerisce che mancano di qualità in aree chiave che squadre migliori possono sfruttare.

Il Barcellona si avvicina a questo incontro avendo vinto otto partite di fila nelle competizioni domestiche. Hanno vinto tutte quelle partite con un margine di almeno due gol. Dato che il Villarreal ha difficoltà nei grandi match, scommettere sugli ospiti per ottenere un'altra vittoria offre un buon valore.

Scommessa 3:Vittoria del Barcellona a quota 1,85 su Betway

+