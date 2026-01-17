Pronostici Udinese - Inter: Nerazzurri in cerca di rivincita

Per la trasferta in casa dell'Udinese, i bookmaker si aspettano un risultato utile con porta inviolata dell'Inter e non più di tre reti.

Migliori pronostici di Udinese - Inter

Ecco alcuni consigli per le scommesse su Udinese - Inter con le quote dei mercati analizzati dai nostri esperti:

No goal a quota 1.85 su Goldbet

No goal + Under 3.5 a quota 1.89 su William Hill

Doppia Chance X2 + Under 3.5 + No goal a quota 2.40 su Lottomatica

Al Bluenergy Stadium, i nostri esperti si aspettano al massimo un punto per l'Udinese contro l'Inter, non più di tre marcature – e un clean sheet.

Quote Udinese - Inter

Sul campo dell'Udinese, i bookmaker vedono l'Inter nettamente favorita – ma predicano prudenza e hanno studiato alternative.

Come arrivano i friulani e i nerazzurri al match

In attesa del big match in Champions contro l'Arsenal di martedì a San Siro, l'Inter giunge a Udine a tre giorni dall'1-0 contro il Lecce. Dopo il 2-2 contro il Napoli di domenica, la capolista ha così immediatamente ritrovato i tre punti. E nella finora ultima trasferta, con il 2-0 a Parma, i nerazzurri avevano inanellato il sesto successo consecutivo.

L'Udinese invece è reduce dal 2-2 di sabato contro il Pisa. E contro il fanalino di coda i friulani hanno mancato la vittoria per la quarta volta in cinque giornate. In tutto ciò, il 2-1 in casa del Torino era arrivato dopo un punto in tre gare contro Fiorentina (1-5), Lazio (1-1) e Como (0-1).

Probabili formazioni di Udinese - Inter

Udinese: Okoye, Bertola, Kabasele, Solet, Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara, Iker Bravo, Davis

Okoye, Bertola, Kabasele, Solet, Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara, Iker Bravo, Davis Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bonny, Thuram

In Udinese - Inter vedremo un clean sheet?

Nell'1-0 contro il Lecce di mercoledì, per esempio, l'Inter ha centrato il terzo clean sheet nelle cinque gare in Serie A dopo la Supercoppa. Le eccezioni, con il 2-2 contro il Napoli preceduto dal 3-1 contro il Bologna, sono entrambe arrivate a San Siro. Lontano dalle mura amiche, gli uomini di Cristian Chivu hanno collezionato l'1-0 contro un'Atalanta in grande spolvero e il 2-0 a Parma.

L'Udinese nelle ultime cinque giornate ha insaccato in quattro occasioni, ma ha affrontato quasi solo formazioni dall'ottavo posto in giù. Ed è rimasta a secco nello 0-1 a Como contro la sesta in classifica, dopo aver chiuso il 2025 con l'1-1 contro la Lazio. Poi, gli uomini di Kosta Runjaic hanno registrato il 2-1 a Torino e il 2-2 contro il Pisa.

Considerando il rendimento dell'Inter, il segno No goal è realistico nella gara sul campo dell'Udinese.

Scommessa 1: No goal a quota 1.85 su Goldbet

Al Bluenergy Stadium arriveranno non più di tre reti?

Dunque, l'Inter disputa la gara a Udine a tre giorni dall'1-0 contro il Lecce – nel quale, per la settima volta in dodici gare in Serie A, sono arrivati meno di quattro gol. Ma soprattutto, dopo l'1-3 a Napoli, le ultime cinque trasferte in campionato hanno sempre visto non più di tre. E nelle ultime quattro i nerazzurri hanno collezionato i 2-0 contro Pisa e Parma, il 2-1 a Genova – prima dell'1-0 contro l'Atalanta.

Inoltre, con il 2-2 contro il Pisa di sabato, sono due le occasioni nelle ultime undici uscite in Serie A dell'Udinese con più di tre gol. In tutto ciò, la prima eccezione era arrivata sotto Natale con l'1-5 sul campo di una Fiorentina in crescita. Poi, i friulani avevano visto l'1-1 contro la Lazio, lo 0-1 a Como e il 2-1 in casa di un Torino che ha macinato complessivamente tre punti in quattro turni.

Considerando questi rendimenti, la combo No goal + Under 3.5 è da tenere d'occhio in vista della sfida al Bluenergy Stadium.

Scommessa 2: No goal + Under 3.5 a quota 1.89 su William Hill

LˈUdinese non troverà altri tre punti contro lˈInter?

Dopo l'1-2 al Meazza contro l'Udinese di fine agosto, l'Inter in Serie A ha perso esclusivamente contro le altre tre contendenti nell'attuale top 4. Archiviato il 3-4 in casa della Juventus al terzo turno, i nerazzurri avevano incassato il 3-4 contro il Napoli all'ottavo e lo 0-1 contro il Milan al dodicesimo. E fra la battuta d'arresto nel derby e il 2-2 a San Siro contro i partenopei, avevano inanellato – incluso l'1-0 a Bergamo – sei successi consecutivi.

L'Udinese, invece, dopo l'1-0 contro un Napoli in partenza per la Supercoppa ha trovato i tre punti solo contro il Torino. Prima del 2-1 contro i granata, a loro volta in crisi con tre sconfitte in quattro giornate, i friulani avevano subìto in trasferta l'1-5 a Firenze e lo 0-1 a Como. Davanti al proprio pubblico da allora hanno invece registrato l'1-1 contro la Lazio prima e il 2-2 contro il Pisa poi.

Considerando anche l'imminente impegno dell'Inter contro l'Arsenal, vale la pena considerare la combo Doppia Chance X2 + Under 3.5 + No goal.