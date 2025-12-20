Pronostici Tottenham - Liverpool: puntare sulla rinascita dei Reds

Puntiamo sui Reds per continuare la loro rinascita dopo una promettente serie di risultati per gli uomini di Arne Slot.

Pronostici Tottenham - Liverpool: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Tottenham - Liverpool

Vittoria del Liverpool a quota 2.00 su Lottomatica

Goal (GG) a quota 2.50 su Goldbet

Hugo Ekitike segna o fornisce un assist a quota 1.72 su Netbet

Quote Tottenham vs Liverpool

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Tottenham 1-2 Liverpool

Pronostico marcatore: Tottenham – Richarlison; Liverpool – Hugo Ekitike, Alexander Isak

La pressione su Thomas Frank al Tottenham Hotspur sta aumentando dopo il loro ultimo risultato, una sconfitta per 3-0 contro il Nottingham Forest. Questa perdita ha portato a quattro sconfitte in sette partite in tutte le competizioni. Hanno vinto solo tre delle ultime 11 partite. Gli Spurs si trovano all'11° posto in Premier League mentre ci avviciniamo al Natale. I loro problemi difensivi stanno diventando sempre più preoccupanti.

Per quanto riguarda il Liverpool, stanno finalmente iniziando a trovare un po' di forma. Sono ora in una serie di cinque partite senza sconfitte. Le vittorie contro l'Inter e il Brighton & Hove Albion sono state un vero stimolo di fiducia. I Reds potrebbero arrivare fino al quarto posto con una vittoria questo weekend, a condizione che anche gli altri risultati siano favorevoli.

Probabili formazioni Tottenham - Liverpool

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Odobert, Simons, Kudus, Richarlison

Liverpool:Alisson, Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Mac Allister, Wirtz, Isak, Ekitike

I Reds hanno svoltato

La stagione 2025/26 del Liverpool ha avuto alti e bassi. Tuttavia, la squadra sembra rimettersi in carreggiata. Hanno subito alcuni risultati negativi nelle ultime sei settimane circa, ma hanno anche ottenuto vittorie notevoli. Le vittorie contro Aston Villa, Real Madrid e Inter spiccano in quella che è stata una campagna impegnativa finora.

I Reds saranno senza Mohamed Salah dopo il suo viaggio alla Coppa d'Africa. Tuttavia, Conor Bradley ritorna dopo una sospensione nella vittoria contro il Brighton. Nel frattempo, Joe Gomez e Dominik Szoboszlai hanno subito infortuni contro i Seagulls, e il primo probabilmente sarà indisponibile. Szoboszlai potrebbe ancora essere disponibile.

Nonostante questi problemi, Arne Slot e la sua squadra potrebbero trionfare a Londra. La forma attuale del Liverpool dà loro un vantaggio, soprattutto contro una squadra degli Spurs che fatica a trovare costanza. Diverse squadre hanno già preso punti al Tottenham Hotspur Stadium in questa stagione, quindi il vantaggio casalingo non è così significativo.

Scommessa 1: Vittoria del Liverpool a quota 2.00 su Lottomatica

Azione a entrambe le estremità

Il Tottenham sta affrontando una lunga lista di assenze, il che rende il compito difficile per il loro allenatore. Giocatori come James Maddison, Destiny Udogie e Dominic Solanke sono fuori a lungo termine. Pape Matar Sarr si è unito al Senegal per la Coppa d'Africa. Tuttavia, hanno ancora minacce offensive in attacco.

Gli Spurs hanno mancato di segnare solo due volte nelle loro 12 partite casalinghe in tutte le competizioni. Anche quando perdono, di solito trovano la rete. La sconfitta contro il Forest è stata un'eccezione rara, e Frank sarà disperato di vedere una qualche forma di risposta.

Entrambe le squadre hanno un sacco di talento offensivo su cui possono contare, e nessuna può considerare la propria difesa a prova di bomba. È probabile che i due allenatori trovino molti modi per sfruttare le reciproche debolezze. Ci aspettiamo di vedere azione a entrambe le estremità in questa partita.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 2.50 su Goldbet

L'uomo in forma del Liverpool

Alcuni dei nuovi acquisti del Liverpool sono stati scrutinati in questa stagione. Tuttavia, uno che non può essere criticato è Hugo Ekitike. Nonostante i problemi del club, ha già raggiunto la doppia cifra per i gol e si è distinto nelle recenti partite. Il francese ha segnato quattro gol nelle sue ultime due partite di Premier League. È stato una figura chiave per i campioni in carica.

I bookmaker lo considerano comprensibilmente il marcatore più probabile per questa partita, seguito da Alexander Isak e poi da Richarlison degli Spurs. Non è difficile capire il perché, soprattutto con la sua attuale serie di prestazioni. La sua fiducia deve essere alle stelle.

È probabile che i visitatori prevalgano in questo scontro. Ekitike avrà probabilmente un ruolo importante se ci riusciranno.