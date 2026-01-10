Pronostici Tottenham - Aston Villa: gli Spurs in difficoltà inciampano ancora

Il nostro esperto di scommesse prevede ulteriore sofferenza per gli Spurs, poiché il Villa è ben posizionato per avanzare al quarto turno del torneo.

Pronostici Tottenham - Aston Villa: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Tottenham - Aston Villa

Tottenham - Aston Villa NetBet William Hill Lottomatica Tottenham 2.48 2.43 2.55 Pareggio 3.50 3.45 3.45 Aston Villa 2.70 2.65 2.50

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Tottenham 1-2 Aston Villa

Pronostico marcatore: Tottenham - Richarlison; Aston Villa - Ollie Watkins, Morgan Rogers

Il mandato di Thomas Frank al Tottenham Hotspur sta attualmente affrontando sfide significative. Dopo una sconfitta a metà settimana contro il Bournemouth, gli Spurs, al 14° posto, hanno ottenuto solo una vittoria nelle ultime sei partite e hanno subito nove gol in quel periodo. Sebbene la FA Cup rappresenti una potenziale distrazione dalle loro difficoltà in campionato, affrontano un Villa con serie ambizioni di vincere il trofeo.

L'Aston Villa ha avuto qualche inciampo durante il periodo festivo, perdendo contro l'Arsenal e pareggiando contro il Crystal Palace. Tuttavia, gli uomini di Unai Emery rimangono saldamente al terzo posto in classifica e sono stati sconfitti solo due volte dall'inizio di novembre. Anche se entrano al Tottenham Hotspur Stadium come leggeri sfavoriti, i visitatori si sentono fiduciosi delle loro possibilità di avanzare.

Probabili formazioni Tottenham - Aston Villa

Tottenham:Vicario, Porro, Romero, van de Ven, Spence, Palhinha, Gray, Simons, Tel, Kolo Muani, Richarlison

Aston Villa:Bizot, Cash, Lindelof, Konsa, Digne, Kamara, Tielemans, Buendia, McGinn, Rogers, Watkins

Il Villa sfrutta le recenti vulnerabilità degli Spurs

La forma attuale suggerisce fortemente che l'Aston Villa sia il favorito in questo incontro del terzo turno. Tuttavia, i Villans non sono stati così dominanti in trasferta questa stagione, avendo vinto solo sette delle loro 15 partite fuori casa in tutte le competizioni. Questo record potrebbe dare qualche speranza ai padroni di casa mentre puntano a un colpo di scena.

Tuttavia, i padroni di casa hanno avuto un brutto momento a metà settimana. Non solo hanno perso contro il Bournemouth, ma Lucas Bergvall e Rodrigo Bentancur sono stati costretti a uscire a causa di infortuni. Per peggiorare le cose, i problemi più recenti sono arrivati solo pochi giorni dopo che Mohammed Kudus ha subito un infortunio.

Mentre il Villa ha perso Emi Martínez nel pareggio al Palace, attualmente ha meno problemi di infortuni. Pertanto, ci si aspetta una vittoria in trasferta, potenzialmente dopo i tempi supplementari.

Scommessa 1: Aston Villa per qualificarsi a quota 1.92 su NetBet

Azione su entrambi i fronti

Per quanto sia stata scarsa la forma complessiva del Tottenham, hanno segnato molti gol a Londra questa stagione. Nelle loro 14 partite casalinghe in tutte le competizioni, la squadra di Frank ha mancato di segnare solo due volte, realizzando due o più gol in sei occasioni. Questo record d'attacco suggerisce che sono in grado di causare problemi significativi alla difesa del Villa.

Al contrario, il Villa ha faticato a mantenere la solidità difensiva. Il loro clean sheet di mercoledì è stato il primo in oltre un mese. Tuttavia, gli uomini di Emery sono efficienti in attacco, con il Palace che è stata la prima squadra a impedirgli di segnare dal 1° novembre contro il Liverpool.

Entrambe le squadre hanno segnato in cinque degli ultimi sette incontri, uno dei quali è stato uno scontro di FA Cup l'anno scorso che ha visto il Villa vincere 2-1. I visitatori hanno vinto con lo stesso punteggio in questa sfida lo scorso ottobre, e un risultato simile non sarebbe improbabile in questa partita.

Scommessa 2: GOAL (GG) a quota 1.67 su William Hill

L'influenza di Watkins nell'ultimo terzo

Ollie Watkins ha ritrovato la sua forma realizzativa dopo un inizio di stagione lento. La doppietta del 30enne contro il Brighton and Hove Albion ha segnato l'inizio di una serie di sette gol e assist in otto partite. Il suo attuale alto livello di fiducia lo rende una minaccia primaria che la difesa del Tottenham deve affrontare.

L'internazionale inglese ha anche un forte record storico contro gli Spurs, contribuendo con cinque gol e assist in 11 incontri precedenti. Inoltre, mentre Frank conosce bene la minaccia che Watkins rappresenta dal loro tempo insieme al Brentford, conoscerlo e fermarlo sono due cose diverse.

Si prevede che sarà un problema costante per la retroguardia del Tottenham sabato sera mentre punta a guidare la sua squadra al turno successivo.