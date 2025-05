Gli esperti vedono la Roma favorita nel match dello Stadio Olimpico Grande Torino, prevedendo al massimo tre gol e un clean sheet.

Migliori pronostici di Torino-Roma

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la gara del 38° turno di Serie A tra Torino e Roma. Ecco alcune quote:

2 + Under 3.5 a quota 2.20 su Goldbet

2 + No goal a quota 2.38 su NetBet

2 + Under 3.5 + No goal a quota 2.80 su Lottomatica

I nostri esperti vedono la Roma favorita e si aspettano un massimo di tre reti firmate esclusivamente dai giallorossi.

Quote Torino - Roma

Nell’ultima uscita sotto la guida di Claudio Ranieri, la Roma cerca a Torino il quinto successo in sei giornate e una qualificazione in extremis alla Champions League. Il Torino, invece, nelle ultime quattro partite è andato a punti solo nell’1-1 contro il Venezia. I principali bookmaker vedono nettamente favorita la Roma – e i nostri esperti si sono concentrati su altri mercati.

Come arrivano i granata e i giallorossi al match

Una Roma ancora in corsa per la Champions giunge allo Stadio Olimpico Grande Torino a sette giorni dal 3-1 contro il Milan, nell’ultima gara casalinga sotto la guida di Claudio Ranieri. Contro i rossoneri, i giallorossi hanno centrato – ad esempio – il quarto successo nelle ultime cinque uscite in Serie A. Prima dell’1-2 subìto il 12 maggio a Bergamo contro la terza forza della Serie A 2024/25, la Roma aveva inanellato tre 1-0 consecutivi contro il Verona, l’Inter e la Fiorentina.

Il Torino, che non ha più nulla da chiedere a questo campionato, ha trovato i tre punti solo nel 2-0 contro l’Udinese del 23 aprile, nelle ultime otto giornate. Dopo il successo contro i friulani, dodicesimi in classifica, gli uomini di Paolo Vanoli hanno collezionato tre sconfitte e l’1-1 contro un Venezia in piena zona retrocessione. A metà maggio, i granata hanno incassato lo 0-2 contro l’Inter e lo 0-1 contro un Lecce anch’esso in lotta salvezza.

Probabili formazioni di Torino-Roma

Torino: Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Perciun, Vlasic, Gineitis; Adams

Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Perciun, Vlasic, Gineitis; Adams Roma: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulè, Cristante, Paredes, Koné, Angelino, Soulè; Saelemaekers, Shomurodov

Torino-Roma: ci attende una gara con poche reti?

Il 3-1 contro il Milan del 18 maggio ha interrotto una serie di undici partite della Roma concluse con un massimo di tre reti complessive. Inoltre, tra il 2-1 contro il Como di inizio marzo e l’1-2 subìto nella finora ultima trasferta contro l’Atalanta, otto gare dei giallorossi si erano chiuse con non più di due gol.

In questo filotto, la squadra di Claudio Ranieri aveva lasciato punti solo nella prima metà di aprile, quando aveva registrato due 1-1 in altrettanti scontri diretti contro Juventus e Lazio. Poi erano arrivati i tre successi per 1-0 contro il Verona, a San Siro contro l’Inter seconda in classifica e contro la Fiorentina.

Dal canto suo, il Torino negli ultimi sei turni ha raccolto punti soltanto con il 2-0 contro l’Udinese e l’1-1 del 2 maggio contro il Venezia. In questa fase, i granata hanno incassato due 0-1 contro Como e Lecce, oltre a due 0-2 contro le protagoniste della corsa Scudetto, Napoli e Inter.

Alla luce di questi risultati, il segno 2 + Under 3.5 appare uno scenario plausibile per la sfida tra Torino e Roma.

Scommessa 1: 2 + Under 3.5 a quota 2.20 su Goldbet

I giallorossi da tre punti senza subire gol?

Prima dell’1-2 al Gewiss Stadium e del 3-1 dell’Olimpico contro il Milan, la Roma aveva concesso appena due reti in otto giornate di Serie A. Prima dei due 1-1 contro Juventus e Lazio, i giallorossi avevano inanellato tre successi per 1-0 – a Empoli, contro il Cagliari e a Lecce. Poi avevano replicato lo stesso risultato contro il Verona, contro l’Inter al Meazza e contro la Fiorentina, settima in classifica.

Anche il Torino, nelle più recenti sei giornate, ha trovato la rete solo in due occasioni: nel 2-0 contro l’Udinese, dodicesima in classifica, e nell’1-1 contro il Venezia penultimo. Viceversa, alle sconfitte per 0-2 contro Napoli e Inter si sono aggiunti due 0-1 contro Como e Lecce, entrambe lontane dalla zona Europa.

Alla luce di questi numeri, la combo 2 + No Goal rientra tra gli scenari possibili per la sfida tra Torino e Roma.

Scommessa 2: 2 + No goal a quota 2.38 su NetBet

Torino-Roma: Gli ospiti favoriti in un match chiuso a porta inviolata

Nelle ultime sei uscite, il Torino è rimasto a secco non solo contro le big in corsa per lo Scudetto, ma anche a Como e a Lecce. Fra lo 0-1 contro i lariani e lo 0-2 al Maradona, la squadra di Vanoli aveva ritrovato il gol nel 2-0 contro l’Udinese. Poi, i granata hanno registrato l’1-1 contro il Venezia, lo 0-2 contro l’Inter e, domenica, lo 0-1 in Salento.

La Roma si presenta allo Stadio Olimpico Grande Torino dopo l’1-2 sul campo dell’Atalanta e il 3-1 rifilato al Milan. In precedenza, nei precedenti otto turni, gli uomini di Ranieri avevano mancato il clean sheet solo nei due 1-1 contro Juventus e Lazio. Poi avevano inanellato tre 1-0: contro il Verona, a San Siro contro l’Inter e all’Olimpico contro la Fiorentina.

Visti questi risultati, il segno 2 + Under 3.5 + No Goal appare uno scenario plausibile.