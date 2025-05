Pronostici Torino - Inter: quote, formazioni e info utili per scommettere

Gli esperti prevedono un altro risultato utile per l’Inter nel match dell’11 maggio allo Stadio Olimpico Grande Torino, con da uno a due gol.

La fine del campionato si avvicina ma lo scontro per lo scudetto resta acceso. In questa pagina si possono consultare i pronostici Torino - Inter, quote e analisi della partita dei nostri esperti.

Quote Torino - Inter a confronto: i nerazzurri favoriti

Dopo il successo in Champions contro il Barcellona, l’Inter cerca contro il Torino la seconda vittoria consecutiva in Serie A. I granata, invece, sono reduci dallo 0-2 a Napoli e dall’1-1 contro il Venezia, terzultimo in classifica. I principali bookmaker danno nettamente favoriti i nerazzurri, ma i nostri esperti hanno optato per mercati alternativi.

Maggiori info, quote Torino - Inter, pronostici e mercati possono essere trovati sui siti scommesse online ufficiali. In più gli appassionati di calcio possono consultare le nostre guide dedicate a

i top bookmakers online con regolare licenza ADM sicuri e legali

il codice promo Betflag esclusivo utile per ottenere un welcome bonus maggiorato.

Pronostici Torino - Inter: quote, probabili formazioni e scenario

La sfida di Champions al cardiopalma può aver risvegliato i nerazzurri che sembravano stessero per mandare in fumo i sogni di un'intera stagione. Si potrebbe riaccendere anche la lotta per il campionato, basterebbe un passo falso del Napoli per riaprire le danze.

Migliori pronostici di Torino - Inter

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la gara del 36° turno di Serie A tra Torino e Inter. Ecco alcune quote:

Under 2.5 a quota 1.87 su Goldbet

Doppia Chance X2 + Under 2.5 a quota 2.12 su NetBet

Doppia Chance X2 + Multigol 1-2 a quota 2.25 su Lottomatica

I nostri esperti vedono i nerazzurri leggermente favoriti e si aspettano una gara con una o due reti complessive.

Come arrivano i granata e i nerazzurri al match

L’Inter disputa la trasferta contro il Torino cinque giorni dopo il 4-3 contro il Barcellona e l’accesso alla finale di Champions. Nell’ultima uscita in Serie A, gli uomini di Simone Inzaghi avevano festeggiato sabato l’1-0 contro il Verona, quindicesimo in classifica. I nerazzurri erano così tornati al successo dopo due 0-1 contro altrettante squadre in lotta per l’Europa: il Bologna e la Roma.

Il Torino ha trovato i tre punti solo una volta negli ultimi sei turni. Pochi giorni dopo il 2-0 raccolto il 23 aprile contro l’Udinese, appaiata con loro a 44 punti, i granata avevano perso per 0-2 a Napoli. Poi, gli uomini di Paolo Vanoli venerdì non sono andati oltre l’1-1 contro il Venezia, terzultimo in classifica.

Probabili formazioni di Torino - Inter

Torino: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Casadei, Gineitis; Vlasic, Elmas; Adams

Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Casadei, Gineitis; Vlasic, Elmas; Adams Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Frattesi, Zalewski; Arnautovic, Correa

Torino - Inter: pochi gol all’orizzonte?

Tutte le ultime sette partite del Torino in Serie A hanno visto al massimo due reti. Dopo il 2-2 a Parma, la squadra di Paolo Vanoli aveva chiuso marzo con l’1-0 contro l’Empoli, penultimo in classifica, e con l’1-1 sul campo di una Lazio in piena lotta per l’Europa.

Dopo il pareggio nella capitale, i granata avevano registrato un altro 1-1 contro il Verona, per poi subire lo 0-1 a Como contro la decima in graduatoria. Sono seguiti, finora, il 2-0 contro l’Udinese, lo 0-2 a Napoli e l’1-1 contro un Venezia anch’esso coinvolto nella lotta per non retrocedere.

Inoltre, nelle più recenti tre gare dell’Inter in campionato non si sono viste più di due reti. Nella seconda metà di aprile, gli uomini di Simone Inzaghi avevano perso per 0-1 sia a Bologna sia a San Siro contro la Roma. Poi, sempre al Meazza, i nerazzurri sono tornati al successo sabato con l’1-0 contro il Verona.

Alla luce di questi risultati, il segno Under 2.5 rientra fra i pronostici plausibili per la sfida fra Torino e Inter.

Un altro risultato utile per i nerazzurri con un punteggio contenuto?

: Under 2.5 a quota 1.87 su Goldbet

Dunque, in tutte le più recenti sette uscite del Torino in campionato non si sono registrate più di due marcature. In questa fase, i granata si erano imposti esclusivamente a metà marzo contro l’Empoli (1-0) e il 23 aprile contro l’Udinese (2-0). Prima del 36° turno, i toscani e i friulani occupano rispettivamente il penultimo e il dodicesimo posto in Serie A.

Inoltre, i granata hanno collezionato nelle ultime sei giornate tre 1-1: sul campo della Lazio, a inizio aprile contro il Verona e venerdì contro un Venezia anch’esso coinvolto nella lotta salvezza. A questi risultati si aggiungono lo 0-1 subìto il 13 aprile contro un Como che ha raccolto un punto in più rispetto al Torino, e lo 0-2 del 27 aprile a Napoli contro la capolista.

Dal canto suo, l’Inter, prima del 4-3 contro il Barcellona in Champions, sabato aveva raccolto in Serie A l’1-0 contro il Verona. Il successo di misura contro gli scaligeri, quindicesimi in graduatoria, aveva interrotto la striscia di sconfitte per 0-1 a Bologna e contro la Roma. I felsinei, nei più recenti quattro turni, hanno sconfitto solo i nerazzurri, mentre i giallorossi hanno vinto dieci delle ultime dodici partite in Serie A.

Per questi motivi, il segno Doppia Chance X2 + Under 2.5 potrebbe concretizzarsi nell’incontro fra i granata e i nerazzurri.

L’Inter leggermente favorita con uno, due gol allo Stadio Olimpico Grande Torino?

: Doppia Chance X2 + Under 2.5 a quota 2.12 su NetBet

Otto delle ultime nove uscite del Toro in Serie A hanno registrato almeno una marcatura e un massimo di due gol. L’unica eccezione, il 2-2 a Parma dell’8 marzo, era arrivata tra il 2-0 contro il Monza e l’1-0 contro l’Empoli.

Dopo il successo contro i toscani, penultimi in classifica, la squadra di Vanoli si è aggiudicata – con il 2-0 contro l’Udinese, appaiata con loro a 44 punti – solo una delle ultime sei partite di campionato. Prima del successo contro i friulani, il Torino aveva visto gli 1-1 in casa della Lazio e contro il Verona, oltre allo 0-1 a Como. Poi sono arrivati lo 0-2 al Maradona contro il Napoli e, il 2 maggio, l’1-1 contro il Venezia.

Inoltre, in tutte le più recenti tre partite dell’Inter in campionato si è registrata esattamente una rete. Con l’1-0 contro il Verona di sabato, la formazione di Simone Inzaghi è tornata al successo dopo gli 0-1 incassati a Bologna e contro la Roma. Dunque, la seconda in classifica aveva perso contro due formazioni in piena corsa per l’Europa.

Considerando questi risultati, il segno Doppia Chance X2 + Multigol 1-2 è uno scenario plausibile secondo i pronostici Torino - Inter.

: Doppia Chance X2 + Multigol 1-2 a quota 2.25 su Lottomatica