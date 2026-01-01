Pronostici Sunderland - Manchester City: una grande prova per Le Bris

Visitare lo Stadium of Light non è mai facile, ma ci aspettiamo che il City prolunghi la sua impressionante serie di vittorie.

Pronostici Sunderland - Manchester City: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Sunderland - Manchester City

Erling Haaland segna e il Manchester City vince a quota 1.90 su Lottomatica

Entrambe le squadre segnano a quota 1.72 su Goldbet

Secondo tempo con il maggior numero di gol a quota 2.10 su Netbet

Quote Sunderland vs Manchester City

Sunderland vs Manchester City Lottomatica William Hill Goldbet Sunderland 7.00 6.60 7.00 Pareggio 4.75 4.70 4.75 Manchester City 1.72 1.73 1.72

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Sunderland 1-2 Manchester City

Pronostico marcatore: Sunderland - Brian Brobbey ; Manchester City - Erling Haaland, Rayan Cherki

La recente performance del Sunderland è leggermente calata dopo un inizio impressionante del loro ritorno in Premier League. Entrano nella loro prima partita del 2026 con solo una vittoria su cinque partite e avendo segnato solo tre gol a dicembre. Tuttavia, sono stati difficili da battere in casa, il che dà loro fiducia.

Nel frattempo, il Manchester City è attualmente in ottima forma. Hanno vinto otto partite consecutive in tutte le competizioni e sono attualmente a soli due punti dai leader, l'Arsenal. La loro performance offensiva è stata eccezionale, avendo segnato tre o più gol in cinque delle ultime sei partite di campionato.

Probabili formazioni Sunderland - Manchester City

Sunderland:Roefs, Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin, Xhaka, Geertruida, Rigg, Le Fee, Adingra, Brobbey

Manchester City:Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Silva, Reijnders, Gonzalez, Cherki, Foden, Haaland

Haaland guida il City alla vittoria

La recente forma di Erling Haaland è stata così forte che non c'è un vero valore nel sceglierlo come unico marcatore. Non ha registrato un gol o un assist nella vittoria per 2-1 contro il Nottingham Forest. Tuttavia, questa è stata solo la sesta volta che non è riuscito a farlo nella stagione 2025/26 di Premier League.

Entrambe le squadre attualmente mancano di diversi giocatori, principalmente a causa della Coppa d'Africa 2025. Il Sunderland è senza sei giocatori, incluse assenze significative come Noah Sadiki, Reinildo e Chemsdine Talbi. Nel frattempo, il City è privo di Rayan Ait-Nouri e Omar Marmoush in Marocco, mentre giocatori come Jeremy Doku, John Stones e Oscar Bobb rimangono fuori.

I Cityzens sono meglio attrezzati per gestire queste assenze, come dimostrato dalla loro attuale serie di vittorie. Mentre i Black Cats daranno filo da torcere, è probabile che il City prevalga.

Scommessa 1: Erling Haaland segna e il Manchester City vince a quota 1.90 su Lottomatica

La forza dello Stadium of Light

Sebbene il Manchester City abbia vinto 3-0 quando queste squadre si sono incontrate all'inizio di questo mese, ci si aspetta che la prossima partita sia più competitiva. Gli uomini di Regis Le Bris sono stati in ottima forma in casa nel 2025/26 e sono imbattuti in otto partite di campionato in casa. In particolare, sia l'Arsenal che l'Aston Villa non sono riusciti a ottenere tre punti quando hanno visitato lo Stadium of Light questa stagione.

Inoltre, il Sunderland ha segnato in tutte le sue partite allo Stadium of Light, registrando due o più gol in cinque occasioni separate. Sebbene il City abbia mantenuto molte reti inviolate di recente, Forest, Fulham e Leeds United sono riusciti a segnare contro di loro nelle recenti partite. I Black Cats si appoggeranno su se stessi per creare problemi, indipendentemente dal risultato finale.

Scommessa 2: Entrambe le squadre segnano a quota 1.72 su Goldbet

La performance del Sunderland nel secondo tempo

Un'analisi delle partite del Sunderland di questa stagione rivela una tendenza significativa riguardo alla loro performance nel secondo tempo. La squadra è considerevolmente più attiva dopo l'intervallo.

I Black Cats hanno segnato più del doppio dei gol nel secondo tempo (14) rispetto al primo (6). Concedono anche più frequentemente dopo l'intervallo, con 10 gol subiti nel secondo periodo rispetto a otto nel primo. Questo schema suggerisce che potrebbero essere in grado di frustrare la squadra di Pep Guardiola per lunghi periodi mentre perseguono un risultato.

Anche il Manchester City tende ad essere leggermente più produttivo nel secondo tempo. Dato che i visitatori concedono più frequentemente dopo la pausa e il Sunderland segna di più in quel periodo, ci si aspetta che il secondo tempo di questo incontro sia altamente competitivo.