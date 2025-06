Ecco i nostri pronostici per la sfida di Nations League tra Spagna e Francia di giovedì 5 giugno.

Pronostici Spagna - Francia: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Spagna - Francia

Spagna vincente o pareggio e entrambe le squadre segnano a quota 2.50 su Lottomatica

Spagna segna il primo gol a quota 1.95 su Goldbet

Oltre 2.5 gol a quota 2.10 su Netbet

Il nostro esperto di scommesse prevede che la Spagna superi la Francia per 2-1.

Quote Spagna - Francia

Maggiori info, quote e pronostici Spagna - Francia sono disponibili sui portali ufficiali degli operatori.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

La Spagna ha recentemente adottato un approccio del tipo "segneremo più di voi", con molti gol ma quasi nessun clean sheet. Si dirigono a Stoccarda con una serie di 18 partite senza sconfitte che risale a marzo 2024. Come campioni europei in carica, sono naturalmente i favoriti.

Gli uomini di Didier Deschamps, tuttavia, sono stati piuttosto incostanti. Hanno pareggiato con Israele e perso contro la Croazia nelle ultime quattro partite. Tuttavia, sono riusciti a vincere contro l'Italia e a vendicarsi dei croati. Con opzioni d'attacco fantastiche, saranno fiduciosi di poter almeno trovare la rete in quello che potrebbe essere un incontro serrato.

Probabili formazioni Spagna - Francia

Spagna: Unai Simón, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Pedri, Zubimendi, Dani Olmo, Yamal, Morata, Nico Williams

Francia: Maignan, Pavard, Konaté, Lenglet, L. Hernandez, Zaire-Emery, Tchouaméni, Guendouzi, Olise, Dembélé, Mbappé

Grande talento offensivo in campo

Guardando i giocatori che si prevede scenderanno in campo per entrambe le squadre, è facile capire perché ci si aspettano gol. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal e Nico Williams hanno tutti accumulato numeri forti nel 2024/25 e saranno pieni di fiducia. Tuttavia, non sono le uniche minacce in campo.

Considerando che né la Spagna né la Francia sono state impenetrabili nelle recenti partite, è ragionevole aspettarsi gol. Gli spagnoli hanno mantenuto solo tre clean sheet nelle ultime 12 partite, mentre i francesi ne hanno gestiti due su sei. Entrambe le squadre hanno segnato in cinque delle otto partite di Nations League di La Roja in questa campagna.

Potrebbe essere un confronto affascinante per i neutrali, dato il talento in mostra, e una difesa traballante certamente aggiunge all'eccitazione.

Scommessa 1: Spagna vincente o pareggio e entrambe le squadre segnano a quota 2.50 su Lottomatica

La Spagna segna presto

Nessuna squadra nella Nations League ha segnato più gol nei primi 15 minuti delle partite rispetto alla Spagna. Hanno segnato sei volte in quel periodo, e i francesi hanno concesso tre volte tanti gol nel primo tempo rispetto al secondo. Anche la squadra di Luis de la Fuente ha la forma dalla sua parte.

Le ultime due partite tra queste squadre sono terminate entrambe 2-1, e non c'è stato uno 0-0 dal 1963, quindi c'è una storia di gol. La Spagna ha segnato per prima l'ultima volta che si sono incontrate in questa competizione, ma alla fine ha perso il confronto. Hanno fatto ammenda con la loro vittoria agli Europei l'anno scorso e saranno desiderosi di fare lo stesso di nuovo questa settimana.

La Spagna ha segnato per prima in ciascuna delle ultime sette partite e rappresenta una minaccia fin dall'inizio.

Scommessa 2: Spagna segna il primo gol a quota 1.95 su Goldbet

Aspettativa di tanti gol

Con così tanto talento in campo, è difficile individuare chi sarà tra i marcatori. Mbappé sarà galvanizzato dalle debolezze difensive della Spagna e il vincitore della Champions League, Dembélé, probabilmente si sentirà allo stesso modo. D'altra parte, Yamal è stato in forma eccezionale e Williams è una minaccia costante.

Finora, il 75% delle partite del torneo della Spagna è terminato con oltre 2.5 gol segnati, e la metà delle partite della Francia ha visto altrettanti gol. Questa cifra sale al 75% per le partite in trasferta della Francia, quindi i tifosi potrebbero assistere a uno spettacolo all'MHP Arena.

Gli spagnoli sembrano più affidabili per questa partita considerando la loro serie di imbattibilità e i 18 gol in sette partite. Tuttavia, i francesi hanno molte risorse nel loro arsenale e non si arrenderanno senza combattere.