Pronostico 1, Everton-West Ham: i "Toffees" vogliono sfruttare ancora l'effetto Moyes

Data: 15/03/2025

Orario di inizio: 16:00

Il nostro pronostico: Everton (1)

L'Everton si è rigenerato da quando David Moyes è tornato sulla panchina del club: i "Toffees" hanno trovato il loro ritmo con il manager scozzese. L'Everton è rimasto imbattuto nelle ultime otto partite di Premier League, nelle quali ha sconfitto Tottenham e Brighton e strappato pareggi importanti contro Liverpool e Manchester United.

Questo pronostico assume particolare rilevanza considerando le difficoltà del West Ham in questa stagione. Gli "Hammers" hanno vinto solo due delle ultime sette partite e sono stati di recente sconfitti per 1-0 dal Newcastle. Attualmente, il West Ham è al 16° posto, con lo stesso numero di punti dell'Everton.

Pronostico 2, Roma-Cagliari: i giallorossi vogliono confermare l'impressionante rendimento casalingo

Data: 16/03/2025

Orario di inizio: 16:00

Il nostro pronostico: Roma (1)

La recente forma della Roma giustifica questo pronostico. La squadra di Claudio Ranieri ha vinto le ultime sei partite consecutive ed è imbattuta nelle ultime otto gare in tutte le competizioni. I giallorossi non perdono in casa in Serie A dal 2 dicembre.

In campionato la Roma in casa ha vinto 9 delle 14 partite disputate. Il Cagliari, invece, ha avuto difficoltà lontano dal proprio campo, avendo vinto solo 2 delle 13 trasferte affrontate in questa Serie A. Anche la forma attuale del Cagliari non è la migliore, dato che la squadra di Davide Nicola ha vinto solo una volta nelle ultime sette partite.

Pronostico 3, Stoccarda-Bayer Leverkusen: la squadra di Xabi Alonso vuole tornare a vincere

Data: 16/03/2025

Orario di inizio: 19:30

Il nostro consiglio: Bayer Leverkusen (2)

I campioni della Bundesliga della scorsa stagione sono i favoriti in quella che si profila come una partita estremamente combattuta. Nonostante abbia perso l'ultima partita contro il Werder Brema, il Leverkusen ha comunque vissuto un grande momento di forma, con 22 partite senza sconfitte in Bundesliga. Anche le loro prestazioni in trasferta in in questa stagione sono state eccezionali: la squadra non ha mai perso fuori casa.

Lo Stoccarda negli ultimi anni ha faticato molto contro il Leverkusen, considerando che la loro ultima vittoria contro di loro risale al 2018. Dopo un deludente percorso in Champions League, lo Stoccarda ha trovato un po' di continuità in Bundesliga, dove si trova in ottava posizione. Tuttavia, la loro forma attuale non è ottima, visto che la squadra ha vinto solo una delle ultime sette partite di Bundesliga.

Pronostico 4, Nantes-Lilla: lo storico è a favore della squadra di Genesio

Data: 15/03/2025

Orario di inizio: 17:00

Il nostro pronostico: Lille (2)

Il Lilla è dato per favorito in trasferta, principalmente a causa delle recenti prestazioni del Nantes. La squadra di Antoine Kombouaré ha perso quattro delle ultime cinque partite in Ligue 1, inclusa una schiacciante sconfitta per 7-1 contro il Monaco. Il Nantes non è riuscito a segnare un gol nelle ultime due partite.

Il Lilla è reduce dallo scontro negli ottavi di finale di Champions contro il Dortmund a metà settimana, che potrebbe avergli tolto delle energie. Tuttavia, il rendimento in Ligue 1 della squadra guidata da Bruno Genesio nelle ultime gare è stato buono.

Il Lilla ha vinto tre delle ultime quattro partite, perdendo solamente contro il PSG. Il Nantes non riesce a battere il Lille da quasi 10 anni, il che fa ulteriormente pensare per cui il Lilla potrebbe portare a casa i tre punti.

Pronostico 5, Maiorca-Espanyol: il club delle Baleari vuole sfruttare il pessimo rendimento esterno dei catalani

Data: 15/03/2025

Orario di inizio: 16:15

Il nostro pronostico: Mallorca (1)

Dopo alcune stagioni trascorse a lottare per la salvezza, il Mallorca sta disputando un campionato ottimo, che lo vede attualmente al settimo posto nella Liga. La squadra guidata da Arrasate sta inseguendo un piazzamento europeo e non perde da cinque partite. Il Mallorca è attualmente a quattro punti dal Real Betis, attualmente al sesto posto.

L’Espanyol non è riuscito a battere il Mallorca fuori casa negli ultimi tre incontri disputati: l'ultima vittoria esterna risale alla stagione 2020/2021 all'Estadi Mallorca Son Moix avvenuta quando le due squadre militavano in Segunda Division.

La stagione della squadra ospite è stata in salita, e dopo un inizio di campionato difficile, i catalani hanno un margine di soli due punti dalla zona retrocessione. Il rendimento esterno dell'Espanyol è stato deludente,, con una sola vittoria in campionato.

I pronostici di questa settimana vedono protagonisti dei club in ottime condizioni. La Roma è una delle squadre più in forma in Italia, mentre Everton e Bayer Leverkusen hanno mantenuto impressionanti serie di imbattibilità.

Anche gli ultimi precedenti possono essere indicativi: considerando lo storico del Nantes contro il Lilla, è difficile non vedere gli ospiti come favoriti, e lo stesso vale per il Maiorca nella sfida contro l'Espanyol. Si ricorda sempre di giocare responsabilmente.