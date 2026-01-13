Pronostici Roma - Torino: Premesse diametralmente opposte

I nostri esperti prevedono la Roma imbattuta nei tempi regolamentari contro il Torino con una porta inviolata – e al massimo due reti.

Migliori pronostici di Roma - Torino

Ecco qualche consiglio per le scommesse su Roma - Torino in Coppa Italia con le quote dei mercati analizzati dai nostri esperti:

No goal a quota 1.68 su bet365

No goal + Under 2.5 a quota 2.05 su William Hill

Doppia Chance 1X + Under 2.5 + No goal a quota 2.50 su Lottomatica

In vista della sfida di Coppa Italia fra Roma e Torino, i nostri esperti si aspettano i giallorossi imbattuti nei tempi regolamentari grazie a un clean sheet e con al massimo due gol complessivi.

Quote Roma - Torino

Roma - Torino bet365 William Hill Lottomatica No goal 1.68 1.65 1.67 No goal + Under 2.5 2.08 2.05 2.10 Doppia Chance 1X + Under 2.5 + No goal 2.52 2.60 2.50

In vista della sfida di Coppa Italia all'Olimpico contro il Torino, i bookmaker vedono la Roma nettamente – ma i nostri esperti hanno esplorato altre opzioni.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

La nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

La nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Come arrivano i giallorossi e i granata al match

La Roma riceve il Torino sulle ali del 2-0 di sabato contro il Sassuolo. I giallorossi hanno così collezionato il quarto successo in sei gare in Serie A e – dopo l'1-0 contro il Como e il 3-1 contro il Genoa – il terzo consecutivo all'Olimpico. Archiviata l'unica battuta d'arresto dopo Natale, lo 0-1 a Bergamo, gli uomini di Gian Piero Gasperini si erano rialzati con l'altro 2-0 a Lecce.

Diametralmente opposti sono i risultati del Torino, capace nelle ultime quattro giornate di macinare punti solo con il 3-0 a Verona. I granata erano così tornati al successo dopo l'1-2 a Cagliari, ma sarebbe poi seguito – sempre davanti al proprio pubblico – l'1-2 contro l'Udinese, prima dello 0-2 sul campo dell'Atalanta di sabato.

Probabili formazioni di Roma - Torino

Roma: Svilar, Ziolkowski, Mancini, Hermoso, Rensch, Pisilli, M. Koné, Wesley, Soulé, Dybala, El Shaarawy

Svilar, Ziolkowski, Mancini, Hermoso, Rensch, Pisilli, M. Koné, Wesley, Soulé, Dybala, El Shaarawy Torino: Paleari, Ismajli, Maripan, Coco, Lazaro, Tameze, Gineitis, Aboukhlal, Vlasic, Ngonge, Simeone

In Roma - Torino ci sarà una porta inviolata?

Al netto del 3-0 sul campo di un Hellas Verona in piena lotta salvezza, il Torino nelle ultime quattro giornate di Serie A ha siglato complessivamente due gol. Che sono arrivati negli 1-2 contro Cagliari e Udinese subiti a ridosso del successo al Bentegodi. Poi, la squadra di Marco Baroni sabato ha incassato lo 0-2 in casa dell'Atalanta.

Poco prima la Roma, invece, con il 2-0 contro il Sassuolo ha centrato il terzo clean sheet in sei incontri in Serie A e il secondo consecutivo. Dopo l'1-0 contro un Como anch'esso in corso per l'Europa i giallorossi avevano prima registrato l'1-2 allo Stadium contro la Juventus e il 3-1 contro il Genoa. Poi, il 2026 si era aperto con lo 0-1 a Bergamo e il 2-0 a Lecce.

Alla luce di questi risultati, il segno No goal è uno di quelli plausibili nella sfida fra Roma e Torino.

Scommessa 1: No goal a quota 1.68 su bet365

Nella sfida fra i giallorossi e i granata vedremo al massimo due reti?

Dunque, la Roma riceve il Torino a tre giorni dal 2-0 contro il Sassuolo – nel quale, per la sesta volta in otto gare di campionato, si sono visti meno di tre gol. Le eccezioni, l'1-2 contro la Juventus e il 3-1 contro il Genoa arrivati dopo l'1-0 contro il Como, risalgono a dicembre. Poi, i giallorossi avevano registrato lo 0-1 in casa dell'Atalanta e il 2-0 a Lecce.

Viceversa, i granata – a eccezione del 3-0 a Verona – non insaccano più di una volta a partita da metà dicembre. Dopo gli 1-0 contro Cremonese e Sassuolo, il 2025 si era chiuso con l'1-2 contro il Cagliari. E dopo il successo al Bentegodi la squadra di Baroni ha incassato l'altro 1-2 contro l'Udinese e lo 0-2 a Bergamo.

Tutto sommato, la combo No goal + Under 2.5 su William Hill è realistica in vista dell'incontro di Coppa Italia fra i giallorossi e i granata.

Scommessa 2: No goal + Under 2.5 a quota 2.05 su William Hill

La Roma anche contro il Torino chiuderà il secondo tempo imbattuta?

La Roma nelle ultime sei uscite in Serie A – con l'1-2 contro la Juventus e lo 0-1 contro l'Atalanta in trasferta e contro due squadre in grande spolvero. Inoltre, la sconfitta allo Stadium era arrivata a cavallo fra l'1-0 contro il Como e il 3-1 contro il Genoa. Poi, i giallorossi hanno inanellato i 2-0 contro Lecce e Sassuolo.

Il Torino, invece, è reduce dalla terza sconfitta in quattro turni di Serie A. Oltretutto, prima dello 0-2 contro l'Atalanta, i granata avevano subito davanti al proprio pubblico gli 1-2 contro Cagliari e Udinese. E questa striscia negativa era stata interrotta solo dal 3-0 a Verona.

Ma alla luce dell'1-0 del Torino in casa della Roma in Serie A, vale la pena tenere d'occhio la combo Doppia Chance 1X + Under 2.5 + No goal.