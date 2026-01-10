Pronostici Roma - Sassuolo: giallorossi in cerca di conferme

I nostri esperti si aspettano un successo della Roma contro il Sassuolo – con i giallorossi in vantaggio al duplice fischio – e al massimo tre reti.

Migliori pronostici di Roma - Sassuolo

Ecco qualche spunto per le scommesse su Roma - Sassuolo con le quote dei mercati esplorati dai nostri esperti:

Over 1.5 casa + Under 1.5 ospite a quota 1.70 su Goldbet

1 + Under 3.5 a quota 2.11 su William Hill

1° tempo/finale 1/1 + Under 3.5 a quota 3.40 su Lottomatica

All'Olimpico, i nostri esperti prevedono la Roma in vantaggio contro il Sassuolo fin dal primo tempo, al massimo tre gol – di cui almeno due giallorossi.

Quote Roma - Sassuolo

In vista di Roma - Sassuolo, i bookmaker offrono quote basse sulla vittoria giallorossa – ma i nostri esperti hanno analizzato anche altre opzioni.

Planetwin365: quota maggiorata Roma - Sassuolo

In occasione della sfida Roma - Sassuolo, Planetwin365 mette a disposizione dei nuovi iscritti una "Quota Boosted" a 6.00 puntando sull'esito Over 0.5. L'iniziativa, valida per chi si registra tra il 9 e il 10 gennaio 2026, integra anche un incentivo legato alle statistiche del match: i partecipanti riceveranno 1€ di bonus per ogni tiro totale registrato durante l'incontro, a prescindere dal risultato della scommessa, fino a un tetto di 20€. Il bonus complessivo derivante dalla promozione può raggiungere un massimo di 70€.

Passaggi per aderire:

Creare un account sul sito ufficiale e completare la procedura di verifica del conto.

sul sito ufficiale e completare la procedura di verifica del conto. Piazzare una scommessa singola prematch (importo massimo 10€) sul mercato Under/Over 0.5 (esito Over) della partita.

singola prematch (importo massimo 10€) sul mercato della partita. Utilizzare il bonus: il credito ottenuto non è prelevabile e va reinvestito entro 5 giorni su multiple con almeno 5 eventi (quota minima 1.50 per singolo evento).

Come arrivano i giallorossi e i neroverdi al match

La Roma ospita il Sassuolo a quattro giorni dal 2-0 a Lecce di martedì sera. Si è interrotta così la striscia in trasferta degli uomini di Gian Piero Gasperini contro Cagliari (0-1), Juventus (1-2) e Atalanta (0-1). Non solo: dopo l'1-0 contro il Como e il 3-1 contro il Genoa, hanno collezionato il terzo successo in cinque turni.

Il Sassuolo invece non vince dal 3-1 contro la Fiorentina del 6 dicembre e dopo i tre punti contro l'allora fanalino di coda ne ha racimolati altrettanti nelle ultime cinque gare. Dopo il 2-2 sul campo del Milan, il 2025 si era chiuso con lo 0-1 contro il Torino e l'1-1 a Bologna. Anche l'altro derby emiliano contro il Parma era terminato con lo stesso risultato, prima dello 0-3 contro la Juventus dell'Epifania.

Probabili formazioni di Roma - Sassuolo

Roma: Svilar, Celik, Mancini, Hermoso, Wesley, Pisilli, Koné, Tsimikas, Dybala, Soulé, Ferguson

Svilar, Celik, Mancini, Hermoso, Wesley, Pisilli, Koné, Tsimikas, Dybala, Soulé, Ferguson Sassuolo: Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Iannoni, Matic, Koné, Fadera, Pinamonti, Laurienté

Vedremo almeno due gol della Roma e non più di uno del Sassuolo?

Per esempio, il Sassuolo ha segnato meno di due volte in cinque delle sue più recenti sette uscite in Serie A. Archiviato lo 0-2 a Como di fine novembre, i neroverdi avevano visto il 3-1 contro la Fiorentina e il 2-2 contro il Milan. Ma poi non sono andati oltre gli 1-1 contro Bologna e Parma – e ha incassato lo 0-1 contro il Torino e lo 0-3 contro la Juventus.

Inoltre, la Roma ha timbrato il cartellino in quattro delle sue più recenti cinque gare di campionato. E lo 0-1 sul campo dell'Atalanta era arrivato a cavallo fra il 3-1 contro il Genoa e il 2-0 a Lecce di martedì. Da metà dicembre invece i giallorossi avevano visto in scontri diretti per la Champions l'1-0 contro il Como e l'1-2 allo Stadium contro la Juventus.

Alla luce di questi rendimenti, la combo Over 1.5 casa + Under 1.5 ospite è una di quelle plausibili nella gara fra Roma e Sassuolo.

Scommessa 1: Over 1.5 casa + Under 1.5 ospite a quota 1.70 su Goldbet

Un successo giallorosso con non più di tre reti complessive?

Dopo il 3-1 a Cremona del 23 novembre, in sei delle ultime sette uscite della Roma in Serie A si sono viste al massimo tre marcature. E l'altro 3-1, quello contro il Genoa del 29 dicembre, era arrivato, per esempio, dopo l'1-0 contro il Como e l'1-2 contro la Juventus. Poi, il 2026 si era aperto con lo 0-1 sul campo dell'Atalanta seguito a stretto giro dal 2-0 a Lecce.

Dunque, la Roma al Via del Mare ha trovato i tre punti per la seconda volta in tre turni e per la terza volta in cinque. Il Sassuolo invece non vince da cinque giornate e con lo 0-3 contro la Juventus sono quattro le partite dei neroverdi che hanno visto meno di quattro gol. Allo 0-1 contro il Torino sotto Natale erano infatti seguiti gli 1-1 a Bologna e contro il Parma.

Per questi motivi, la combo 1 + Under 3.5 è da tenere d'occhio per la sfida all'Olimpico.

Scommessa 2: 1 + Under 3.5 a quota 2.11 su William Hill

La Roma chiuderà il primo tempo contro il Sassuolo in vantaggio?

A eccezione dello 0-1 in casa di un'Atalanta alla terza vittoria in quattro giornate, la Roma dopo Natale si è sempre imposta fin dal primo tempo. In tutto ciò, nel 3-1 contro il Genoa, gli uomini di Gian Piero Gasperini avevano insaccato solo prima dell'intervallo. Martedì a Lecce, invece, hanno timbrato un cartellino per frazione.

Inoltre, il Sassuolo è reduce dallo 0-3 contro la Juventus giunta all'intervallo sull'1-0. Gli uomini di Fabio Grosso non perdevano il primo tempo dallo 0-2 a Como nella tredicesima giornata, ma non vincono da cinque turni. E dopo il 2-2 contro il Milan avevano affrontato solo squadre della seconda metà della classifica o in crisi di risultati.

Dunque, la combo 1° tempo/finale 1/1 + Under 3.5 è uno degli scenari realistici nella gara fra Roma e Sassuolo.