Pronostici Roma - Napoli: i leader si staccano dai campioni

Il nostro esperto prevede che la Roma continui il suo ottimo inizio di stagione. Dovrebbero superare i campioni in carica e aumentare il loro vantaggio in cima alla classifica.

Pronostici Roma - Napoli: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Roma - Napoli

Quote Roma vs Napoli

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Roma 1-0 Napoli

Pronostico marcatore: Roma – Matias Soulé

Dopo aver concluso al quinto posto in Serie A la scorsa stagione, la Roma ha fatto grandi passi avanti quest'anno. Sotto la guida di Gian Piero Gasperini, che ha sostituito Claudio Ranieri, il club è in testa alla classifica dopo una dozzina di partite.

Non solo stanno performando eccezionalmente bene, ma sono anche ben 14 punti avanti rispetto allo stesso punto della scorsa stagione. Oltre al campionato nazionale, la Roma ha iniziato positivamente la sua campagna in Europa League.

La vittoria contro il Midtjylland giovedì ha segnato il loro terzo successo in quella competizione. Ancora più importante, quel risultato incoraggerà gli uomini di Gasperini in vista di uno scontro impegnativo con il Napoli allo Stadio Olimpico.

I detentori dello Scudetto hanno avuto un inizio di stagione leggermente incerto. Gli uomini di Antonio Conte hanno subito alcuni risultati deludenti quest'anno. Tuttavia, rimangono saldamente in corsa in Serie A. Il Napoli entra in questa partita in terza posizione, due punti dietro i loro ospiti.

Sebbene siano stati i migliori della divisione in casa, è la loro forma in trasferta che ha rappresentato un problema. I Partenopei devono affrontare rapidamente questo problema se vogliono mantenere il titolo di campioni di lega. Potrebbero iniziare superando i leader questo fine settimana.

Probabili formazioni Roma - Napoli

Roma: Svilar, Ghilardi, Mancini, Ndicka, Celik, El Aynaoui, Cristante, Franca, Soulé, Pellegrini, Dybala

Napoli: Milinkovic-Savic, Beaukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera, Neres, Lang, Hojlund

Attacco efficiente affronta la migliore difesa del campionato

Il Napoli vanta un forte record offensivo in Serie A. Solo Bologna (21) e Inter (26) hanno segnato più dei loro 19 gol in una dozzina di partite. Tuttavia, hanno faticato in trasferta, segnando solo sette gol in sei partite di campionato.

Vale la pena notare che Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku sono infortunati e probabilmente non faranno il viaggio a Roma. Senza quel potere di sblocco, i visitatori potrebbero trovare difficile superare la difesa di casa.

Aggiungendo al vantaggio della squadra di casa, le formazioni di Gasperini hanno la migliore retroguardia in Serie A. Hanno subito solo sei gol in 12 partite. In casa, hanno incassato tre gol in sei partite. Questo suggerisce che un clean sheet contro il Napoli è possibile.

Inoltre, quattro degli ultimi cinque scontri diretti in questo stadio hanno prodotto gol solo da una parte. Nel frattempo, quattro delle ultime cinque uscite del Napoli in tutte le competizioni contro qualsiasi avversario hanno visto segnare solo una o nessuna squadra.

Scommessa 1: No Goal (NG) a quota 1.80 su Lottomatica

Blues in trasferta

I Giallorossi si avvicinano a questo scontro con grande slancio. Entrano nella settimana di gioco dopo quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni. I Lupi hanno vinto nove delle loro 12 partite di campionato quest'anno. Questo è un tasso di vittoria del 75%.

Al contrario, gli Azzurri di Conte hanno perso tre partite di campionato, tutte in trasferta. È chiaro che i campioni non viaggiano bene in campionato. Nonostante abbiano vinto le loro ultime due uscite, viaggiare per affrontare gli attuali leader del campionato potrebbe rivelarsi una dura prova.

Le precedenti due visite del Napoli allo Stadio Olimpico hanno fruttato solo un punto, con un pareggio e una sconfitta. Il loro attuale record in trasferta è anche preoccupante. Hanno subito quattro sconfitte nelle ultime cinque trasferte in tutte le competizioni contro qualsiasi avversario. Questo dovrebbe preoccupare i visitatori, soprattutto mentre cercano di rimanere vicini alla vetta della classifica.

Scommessa 2: 1x2 - Roma a quota 2.60 su Netbet

Aspettati un incontro serrato

Margini stretti sono sinonimo di Serie A. Il fatto che la differenza reti più alta nella divisione sia 13, rispetto ai 18 della Premier League, la dice lunga. Partite con molti gol sono rare, motivo per cui le vittorie di misura sono comuni.

Due delle tre sconfitte del Napoli in questa stagione sono arrivate con un margine di un solo gol. Nel frattempo, i padroni di casa hanno vinto nove partite di campionato quest'anno, sei delle quali con un solo gol di scarto. Questo equivale al 67% delle loro vittorie in Serie A, il che sottolinea quanto sia competitivo il campionato.

Poiché entrambe le squadre sono tra le prime tre della divisione, la partita sarà probabilmente molto combattuta. Non sarebbe sorprendente se un solo gol decidesse l'esito.

Scommessa 3: Margine di vittoria - Roma vincente con uno o due gol di scarto a quota 2.50 su Goldbet

+