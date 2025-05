In questo articolo i pronostici Roma - Milan dei nostri esperti: quote a confronto e analisi partita di Serie A.

Migliori pronostici Roma - Milan: scommesse, quote e probabili formazioni

Entrambe le squadre segnano - Sì 1.64 con Lottomatica

Primo gol - AC Milan segnerà per primo 2.31 con Goldbet

1x2 - Pareggio 3.70 con Netbet

I pronostici suggeriscono che la penultima gara di Serie A tra Roma e Milan si chiuderà con un pareggio 1-1.

Quote Roma - Milan

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

La Roma ha perso l'opportunità di qualificarsi per la Champions League la scorsa settimana, mentre Juventus e Lazio hanno lasciato punti per strada.

Sembra che la Roma si qualificherà per la Conference League. Tuttavia, dato che la Lazio affronta l'Inter questo weekend, una vittoria potrebbe metterla in pole position per l'Europa League. Anche l'AC Milan spera lo stesso, essendo attualmente all'ottavo posto, a tre punti dietro i giallorossi.

Gli ospiti avranno una possibilità concreta di entrare in Europa l'anno prossimo se usciranno dallo Stadio Olimpico con il massimo dei punti. Affinché ciò accada, il Milan ha bisogno che la Fiorentina, che è solo un punto dietro di loro, batta il Bologna, la squadra direttamente sopra il Milan con un vantaggio di due punti.

Il palcoscenico è pronto per un emozionante finale di stagione di Serie A, poiché questo incontro è cruciale per determinare quali squadre italiane garantiranno il calcio continentale la prossima stagione.

Probabili formazioni Roma - Milan

Roma: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Rensch, Cristante, Kone, Angelino, Soule, Shomurodov, Dovbyk

Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Rensch, Cristante, Kone, Angelino, Soule, Shomurodov, Dovbyk Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Hernandez, Pulisic, Joao Felix, Jovic

Record simili

Ci sono pochissime differenze tra queste squadre in termini di attacco e difesa. La Roma ha segnato 51 gol e ne ha subiti 34, mentre il Milan ne ha segnati 58 e subiti 40 in questa stagione.

Entrambe le squadre hanno segnato in cinque dei loro ultimi sei scontri diretti, rendendo questo scenario probabile allo Stadio Olimpico domenica sera.

La squadra di Claudio Ranieri ha segnato almeno una volta nelle ultime 20 partite di campionato consecutive e ha mantenuto la porta inviolata in quasi la metà delle partite casalinghe (44%).

Tuttavia, i rossoneri hanno segnato più gol in trasferta questa stagione (30). Inoltre, hanno trovato la rete in ciascuna delle ultime otto partite di campionato e hanno segnato almeno due volte nelle ultime tre.

Scommessa 1: Entrambe le squadre segnano - Sì 1.50 con Lottomatica

Gli ospiti segneranno per primi

L'AC Milan tende a segnare per primo, essendo la quarta squadra più efficiente in Serie A questa stagione.

Delle loro 18 partite in trasferta, gli uomini di Sérgio Conceição hanno colpito per primi in 10 occasioni (56%). Nel frattempo, la Roma è stata vulnerabile in casa, avendo concesso il primo gol in otto delle loro 18 partite di campionato allo Stadio Olimpico (44%).

Inoltre, il record degli scontri diretti non è favorevole per i padroni di casa. Hanno concesso il primo gol al Milan in cinque delle loro ultime sei partite di Serie A. Gli ospiti hanno segnato per primi nella loro ultima partita di campionato in questo stadio, inoltre.

Scommessa 2: Primo gol - AC Milan segnerà per primo 2.05 con Goldbet

Noci dure da rompere su entrambi i lati

Sebbene entrambe le squadre abbiano lottato questa stagione, i padroni di casa si sono in qualche modo ripresi sotto la guida di Ranieri. Nel frattempo, gli ospiti hanno deciso di separarsi da Conceição nell'estate europea, indicativo dei loro risultati frustranti di questa stagione.

La Roma è imbattuta da 11 partite in casa e ha subito solo una sconfitta in campionato nelle ultime 20 partite. Pertanto, non saranno facili da battere.

Allo stesso tempo, gli ospiti sono imbattuti negli ultimi 10 incontri di campionato con i padroni di casa. Inoltre, il Milan ha vinto le ultime tre partite in trasferta in Serie A.

Infine, tre degli ultimi cinque scontri di campionato tra queste due squadre sono finiti in pareggio. È probabile che accada di nuovo domenica sera.