L'AC Milan non ha ancora perso fuori casa dal San Siro, mentre la Roma ha una media di 2,10 punti per partita in casa. Cosa cambierà questo weekend?

Pronostici Roma - AC Milan: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Roma - AC Milan

AC Milan (Pareggio rimborso) a quota 1,95 con Goldbet

Goal (GG) a quota 1,82 con William Hill

Pareggio (1° Tempo) a quota 2.10 con Lottomatica

Quote Roma - AC Milan

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Roma 1-2 AC Milan

Pronostico marcatore: Roma – Malen; AC Milan – Leão, Pulišić

Gli uomini di Gian Piero Gasperini sono stati impegnati in Europa League giovedì sera, avendo sconfitto il VfB Stuttgart per 2-0. Sfortunatamente per loro, gli avversari di domenica avranno avuto sei giorni per riprendersi dall'ultima partita di Serie A a Como.

La Roma è stata molto costante in casa, vincendo sette e perdendo tre delle dieci partite allo Stadio Olimpico. Per quanto riguarda il loro recente record casalingo, hanno vinto cinque delle ultime sei partite nella capitale. Hanno faticato in casa contro le squadre di vertice del campionato, perdendo 1-0 contro l'Inter e 1-0 contro i campioni in carica del Napoli.

L'AC Milan non ha subito sconfitte in campionato dal 23 agosto. Sono in una serie di vittorie consecutive in campionato, con la loro vittoria per 3-1 a Como particolarmente impressionante. I Rossoneri hanno una media di più punti (2,20) per partita in trasferta rispetto a quelli in casa (2,18).

Dal punto di vista offensivo, l'AC Milan è stato anche più clinico fuori casa. Hanno segnato una media di 1,70 gol per partita in trasferta, rispetto al loro xG di soli 1,29.

Probabili formazioni Roma - AC Milan

Roma: Svilar; Mancini, Ghilardi, Ndicka, Kone, Cristante, Wesley, Rensch, Pellegrini, Dybala, Malen

AC Milan:Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter, Ricci, Modric, Rabiot, Estupiñán, Saelemaekers, Pulišić, Leão

Scommettere contro i padroni di casa stanchi

Nonostante l'impressionante forma casalinga della Roma finora in questa stagione, i Rossoneri sono più propensi a portare a casa il risultato. Tuttavia, non si può escludere la possibilità di un pareggio. Ecco perché sosteniamo il Milan nel mercato del Pareggio rimborso questo weekend.

La Roma ha subito una media di 0,50 gol per partita in casa, ma il loro expected goals against (xGA) è più del doppio di questo valore (1,07). Inoltre, è importante considerare il calendario della Roma in Europa League.

Dopo la partita di Europa League della Roma con il Midtjylland a fine novembre, hanno affrontato il Napoli in casa tre giorni dopo in uno scenario simile a quello di questo weekend. Il Napoli è a un livello simile al Milan in questa stagione e i Giallorossi hanno perso quell'incontro 1-0 in casa. Il Milan è un avversario più formidabile nel 25/26 e gli uomini di Massimiliano Allegri potrebbero essere veri contendenti per lo Scudetto.

Scommessa 1: AC Milan (Pareggio rimborso) a quota 1,95 con Goldbet

Valore su entrambe le squadre che trovano la rete

Sebbene entrambe le squadre vantino un record difensivo, c'è valore nei testa a testa su entrambe le squadre che segnano domenica. Otto degli ultimi dieci incontri competitivi hanno visto entrambe le squadre trovare la rete.

I mercati delle scommesse suggeriscono che la probabilità che ciò accada domenica è solo del 51,28%, rispetto all'80% della media storica a breve-medio termine. La Roma ha una media di 1,30 gol segnati per partita in casa, mentre il Milan ha una media di 1,70 gol segnati per partita in trasferta.

Il Milan ha segnato solo in bianco nel 10% delle partite in trasferta finora in questa stagione. Anche la Roma ha segnato nel 70% delle partite in casa. Questo rende la probabilità del 51,28% che entrambe le squadre trovino la rete il valore della nostra trio di pronostici Roma vs AC Milan.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 1,82 con William Hill

Primo tempo tattico previsto

Sebbene entrambe le squadre siano propense a segnare, l'inizio della partita sarà lento. La Roma è stata in parità nel 50% delle partite in casa finora in questa stagione all'intervallo. Nel frattempo, l'AC Milan ha pareggiato nel 70% delle partite in trasferta dopo i primi 45 minuti.

I mercati delle scommesse indicano una probabilità del 51,28% che la partita di domenica sia in parità all'intervallo. Tuttavia, dovrebbe essere molto più vicino al 55%-60% basato sulle statistiche.

Quando una squadra è coinvolta in competizioni europee a metà settimana, c'è sempre la possibilità di un calo di prestazioni al ritorno alle questioni di campionato nel weekend. Gli uomini di Gasperini potrebbero impiegare un po' di tempo per entrare in partita dopo le loro fatiche in Europa League. Il tempo medio del loro primo gol segnato nelle partite casalinghe è anche il 45° minuto. Questo è ben al di sopra della media della Serie A (32° minuto=.