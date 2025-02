Pronostici Real Madrid-Manchester City: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

In questo articolo pronostici e quote del ritorno dei playoff tra la squadra di Ancelotti e quella di Guardiola

In questo articolo i pronostici della sfida tra Real Madrid e Manchester City, big match dei playoff di Champions League. La squadra di Guardiola ha all’orizzonte una sfida difficilissima.

Real Madrid-Manchester City: pronostici, scenario e probabili formazioni

Migliori pronostici di Real Madrid-Manchester City

Come arrivano le due squadre al match

Una tra Real Madrid e Manchester City sarà eliminata dalla competizione di Champions League di quest'anno e a questo punto c’è un chiaro favorito per il passaggio del turno. La rimonta all'Etihad Stadium ha messo i “Blancos” sulla strada giusta, e ora devono solo chiudere il discorso.

I risultati del Real Madrid sono stati altalenanti ultimamente, visto che ha vinto solo due delle ultime cinque partite. Tuttavia, i “Merengues” possono essere fiduciosi visto che giocano in casa.

Le recenti difficoltà del City danno, inoltre, ai padroni di casa ulteriori motivi per essere ottimisti. La squadra di Guardiola ha travolto il Newcastle United 4-0 nell’ultima partita di Premier League, ma ha spesso faticato questa stagione, come dimostrato dalla sola vittoria ottenuta nelle ultime sei partite di Champions.

Probabili formazioni Real Madrid-Manchester City

Real Madrid: Courtois, Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy, Rodrygo, Camavinga, Ceballos, Bellingham, Mbappe, Vinicius

Manchester City: Ederson, Lewis, Dias, Ake, Gvardiol, Stones, Foden, De Bruyne, Silva, Marmoush, Haaland

Real Madrid pericoloso in zona gol

Innanzitutto, va sottolineato come il Real Madrid non perda molte partite. Il club è stato sconfitto solo tre volte nelle ultime venti partite in tutte le competizioni, ma c'è anche un altro dato chiave da considerare: in quelle 20 partite ha segnato 57 gol, non trovando la via della rete una volta sola.

La squadra di Carlo Ancelotti, di contro, ha mantenuto la porta inviolata solo sei volte in quel periodo e con il City che segna da quindici partite consecutive, il goal sembra uno scenario molto probabile. Il Real ha sempre segnato nelle partite casalinghe giocate in Champions in questa stagione mentre i Citizens non ci sono riusciti solo in due occasioni.

Per quanto riguarda l’esito finale, la doppia chance 12 sembra lo scenario più probabile: il pareggio, che basterebbe al Real Madrid, non va comunque escluso.

Scommessa 1: Doppia chance 12 + goal (entro i tempi regolamentari) a 1.75 su William Hill

Tanti goal all’orizzonte?

I pronostici sono orientati verso una vittoria della partita e il passaggio del turno da parte del Real Madrid.

La squadra guidata da Ancelotti è il peso massimo per eccellenza in questa competizione, e trova spesso un modo per vincere, indipendentemente dalle quote. Quindi, considerando che parte col vantaggio maturato nella gara di andata, è difficile aspettarsi una sorpresa.

Lecito comunque attendersi una partita con molte reti visto il potenziale tecnico e il rendimento delle due squadre coinvolte. Il 55% delle partite giocate nella Liga dal Real si è concluso con oltre 3.5 gol, e questa cifra sale al 67% in Champions League. Il City, invece, è al 58% e 80% rispettivamente, in questa statistica.

Gli uomini di Pep Guardiola devono spingere in avanti dopo aver vanificato il vantaggio nella gara d’andata facendosi rimontare: questo comporterà tanti spazi da sfruttare in ripartenza per i loro avversari.

Scommessa 2: Over 3.5 gol (entro i tempi regolamentari) a 1.73 su Lottomatica

Mbappé vuole incantare

Kylian Mbappé ha segnato un gol decisivo all'Etihad nella gara d’andata ed è apparso in una forma sensazionale dall'inizio del 2025. Ha segnato in tutte le partite ad eccezione di 2 nelle ultime 10, realizzando 11 gol: il nazionale francese vuole continuare su questa strada.

Sponda City Haaland e Marmoush sono considerati dai bookmaker come due giocatori in grado di segnare. Tornando al Real, Vinicius Junior non ha vissuto un grande momento sotto porta ma resta per i pronostici uno dei giocatori che potrebbe segnare. Chi invece è in grande spolvero è Jude Bellingham. Tuttavia, in questo scenario, Mbappé sembra il marcatore più probabile.

Scommessa 3: Kylian Mbappé marcatore in qualsiasi momento (entro i tempi regolamentari) a 1.85 su Snai