Pronostici Real Madrid - Siviglia: Mbappé protagonista

Il nostro esperto di scommesse prevede una partita con pochi gol, con Kylian Mbappé che guiderà il Real Madrid verso una vittoria casalinga.

Pronostici Real Madrid - Siviglia: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Real Madrid - Siviglia

Kylian Mbappé segnerà per primo a quota 2.62 su bet365

Meno di 3.5 gol a quota 1.86 su William Hill

Secondo tempo - Real Madrid segnerà meno di 1.5 gol a quota 1.75 su Lottomatica

Quote Real Madrid - Siviglia

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid 2-0 Siviglia

Pronostico marcatore: Real Madrid: Kylian Mbappé x2

La pressione su Xabi Alonso è aumentata dopo che la sua squadra ha vinto solo due delle ultime sei partite di campionato. Il Real Madrid è stato sconfitto 2-0 dal Celta Vigo nell'ultima partita di La Liga al Bernabéu. Tuttavia, hanno vinto due partite in trasferta contro Alavés e Talavera durante il weekend.

La forma del Siviglia è calata dopo la loro impressionante vittoria per 4-1 contro il Barcellona in ottobre. Erano a soli due punti dalla zona retrocessione a un certo punto lo scorso weekend, ma hanno alleviato un po' di pressione con una vittoria per 4-0 contro l'Oviedo. Tuttavia, la squadra di Matías Almeyda è stata eliminata dalla Copa del Rey dopo una sconfitta per 1-0 a metà settimana contro l'Alavés.

Probabili formazioni Real Madrid - Siviglia

Real Madrid: Courtois, F. García, Huijsen, Rüdiger, Valverde, Tchouaméni, Güler, Vinícius, Bellingham, Rodrygo, Mbappé

Siviglia: Vlachodimos, Oso, Castrín, Gudelj, Cardoso, Carmona, Alfón, Mendy, Agoumé, Alexis, Romero

Mbappé a segno per primo

Sebbene sia stata una stagione deludente per il Real Madrid sotto molti aspetti, Mbappé rimane inarrestabile. Ha aggiunto altri due gol al suo bottino a metà settimana in una vittoria per 3-2 in Copa del Rey. Questo significa che il francese ha segnato 28 volte in 23 presenze per il suo club in questa stagione.

Avendo saltato la sconfitta in Champions League contro il Man City, Mbappé è tornato a segnare per primo in due partite consecutive. In effetti, ha segnato il primo gol nel 44% delle partite del suo club in questa stagione.

Con l'avvicinarsi del giro di boa della stagione, i Blancos fanno ancora molto affidamento sull'attaccante. Mbappé è attualmente in testa alla corsa per il Pichichi con 17 gol segnati in La Liga, sei in più del suo rivale più vicino. È un'opzione di valore per segnare per primo contro il Siviglia con una probabilità implicita del 38,2%.

Scommessa 1: Kylian Mbappé segnerà per primo a quota 2.62 su bet365

Pochi gol al Bernabéu

Sebbene le vittorie consecutive possano aver salvato il posto di Alonso per ora, hanno fatto poco per cambiare la situazione generale. Non c'è ancora alcun segno di un nuovo approccio tattico che trasformi questa squadra del Real Madrid. A parte Mbappé, pochissimi giocatori hanno brillato per i Blancos in questa stagione.

Hanno almeno recuperato alcuni difensori, dopo che sette erano indisponibili contro l'Alavés lo scorso weekend. Fran García dovrebbe tornare come opzione più esperta sulla sinistra. La loro linea difensiva potrebbe avere una partita più facile contro una squadra del Siviglia limitata.

Gli andalusi hanno utilizzato una formazione difensiva 5-4-1 in due delle loro ultime tre partite. Non rappresentano una grande minaccia offensiva, e il loro totale di xG di 15.7 è il terzo più basso in La Liga.

Tutte le ultime sette partite in trasferta del Siviglia nella massima serie spagnola sono terminate con meno di 3.5 gol. Scommettere su un esito simile sembra una scelta intelligente contro una squadra del Real Madrid che fatica a trovare il suo ritmo.

Scommessa 2: Meno di 3.5 gol a quota 1.86 su William Hill

Il Siviglia manterrà la difesa compatta dopo l'intervallo

Il Real Madrid ha generalmente performato meglio nel primo tempo delle partite casalinghe di La Liga in questa stagione. Il 57% dei loro gol al Bernabéu è arrivato nel primo tempo. La squadra di Alonso ha una media di soli 0.86 gol nel secondo tempo delle partite casalinghe di campionato.

Hanno perso le ultime due partite davanti ai propri tifosi. In entrambe quelle partite, i Blancos non sono riusciti a segnare nel secondo tempo. Data la bassa fiducia della squadra, è improbabile che il loro attacco migliori improvvisamente in questa partita.

Il Siviglia sarà privo dei suoi internazionali nigeriani, Chidera Ejuke e Akor Adams, poiché sono stati convocati per l'AFCON. Ciò limiterà le opzioni di Almeyda nel terzo finale, quindi è improbabile che i visitatori giochino una partita aperta.

Invece, probabilmente si concentreranno sul mantenere una difesa solida, anche se dovessero andare in svantaggio. Questo suggerisce che il Real Madrid avrà difficoltà a segnare più di un gol dopo l'intervallo.