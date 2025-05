Pronostici Real Madrid - Real Mallorca: Quote e probabili formazioni del match

In questa pagina i lettori possono trovare un'analisi del match della Liga con i pronostici Real Madrid - Mallorca, quote e probabili formazioni delle due squadre.

Quote Real Madrid - Real Mallorca

Mancano due giornate alla fine del campionato spagnolo, il Real Madrid non ha più nulla da chiedere a questa stagione con un Barcellona irraggiungibile. D'altra parte il Mallorca può ancora giocarsi l'accesso alle competizioni europee.

Ulteriori quote e pronostici Real Madrid - Mallorca sono consultabili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i nostri lettori possono dare un'occhiata a

la nostra guida ai migliori siti di scommesse sportive online

la nostra pagina dedicata al codice bonus bet365, registrazione e iniziative su questo sito.

I nostri pronostici Real Madrid - Mallorca

1x2 - Real Madrid 1.30 con Lottomatica

Segna in qualsiasi momento - Kylian Mbappé 1.68 con Goldbet

Totali - meno di 2.5 gol 2.25 con Netbet

Prevediamo che il Real Madrid vinca 2-0.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Le speranze del Real Madrid di mantenere il titolo di La Liga hanno subito un duro colpo domenica, perdendo 4-3 contro il Barcellona nonostante un vantaggio iniziale di 2-0. Sono cinque punti dietro i loro acerrimi rivali e hanno tre partite rimanenti per cercare di strappare il titolo dalle mani catalane.

Gli uomini di Carlo Ancelotti devono vincere le restanti partite per mantenere viva la corsa al titolo, a partire dal match contro il Real Mallorca mercoledì sera. Sono stati più forti in casa, quindi i visitatori possono aspettarsi una serata difficile al Santiago Bernabéu.

Il Mallorca è nono in classifica e ancora in corsa per il calcio continentale nella prossima stagione. Sono solo due punti lontani da un posto in Europa League e fuori dalla qualificazione alla Conference League a causa di una differenza reti inferiore. I Pirati possono anche trarre conforto dalla loro prossima partita finale contro l'ottavo classificato Rayo Vallecano, una squadra che hanno già battuto in questa stagione. Tuttavia, nulla di ciò conterà molto se non riusciranno a superare il Real Madrid mercoledì sera.

Probabili formazioni Real Madrid - Real Mallorca

Real Madrid: Courtois, Vázquez, Asensio, Tchouaméni, García, Valverde, Modrić, Güler, Vinícius Jr, Bellingham, Mbappé

Courtois, Vázquez, Asensio, Tchouaméni, García, Valverde, Modrić, Güler, Vinícius Jr, Bellingham, Mbappé Real Mallorca: Greif, Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica, Mascarell, Samu Costa, Asano, Rodríguez, Darder, Muriqi

Si prevede un dominio del Real Madrid

Il Santiago Bernabéu si è rivelato una sorta di fortezza in La Liga quest'anno. Il Madrid ha perso solo due volte in campionato davanti ai propri tifosi, vincendo 14 volte e pareggiando una volta. I Blancos sono usciti vittoriosi in quattro occasioni (D1, L1) negli ultimi sei scontri diretti in campionato con il Mallorca.

La sconfitta del weekend contro il Barcellona è stata l'unica macchia nelle loro ultime cinque partite. Tuttavia, in casa, hanno subito solo una sconfitta nelle precedenti sei partite di La Liga. Le statistiche non promettono bene per i visitatori.

Hanno perso due delle ultime tre battaglie in campionato. Inoltre, le loro precedenti nove visite a Madrid si sono concluse con sconfitte per la squadra di Palma in tutte le competizioni. Questo rende più probabile che i padroni di casa conquistino tre punti durante la settimana.

Vale la pena notare che la squadra di Ancelotti ha vinto l'ultimo incontro tra i club nella semifinale della Supercoppa.

Mbappé il candidato probabile

1x2 - Real Madrid 1.30 con Lottomatica

Kylian Mbappé ha segnato quattro volte contro il Barcellona domenica, ma un gol è stato annullato. Tuttavia, una tripletta nel Clásico è sembrata arrivare piuttosto facilmente per il francese.

Con 27 gol in 35 partite, è il capocannoniere del club e della La Liga. I suoi gol rappresentano il 38% dei 72 gol di campionato del Madrid in questa stagione.

Mbappé ha trovato la rete 10 volte nelle sue ultime sette apparizioni in campionato per il Real Madrid. Questo lo rende il candidato ideale per superare la difesa del Mallorca mercoledì sera.

Storia di incontri a basso punteggio

Marcatore in qualsiasi momento - Kylian Mbappé 1.68 con Goldbet

La squadra di Madrid è in una serie di 13 partite consecutive in cui ha segnato almeno una volta. Le loro precedenti 11 partite casalinghe li hanno visti segnare un minimo di un gol.

Con 41 gol di campionato al Bernabéu, hanno una media di 2.41 gol a partita. Tuttavia, non sono stati prolifici contro gli avversari di mercoledì sera.

Il Mallorca può prendere coraggio dal fatto che ha subito solo un gol in ciascuno dei loro ultimi tre scontri diretti di campionato con il Madrid.

In totale, i loro ultimi quattro incontri di campionato hanno prodotto meno di 2.5 gol. Gli ospiti hanno anche lottato in attacco in questa stagione.

Non sono riusciti a segnare nel 47% delle loro partite in trasferta, così come in tre delle loro ultime quattro uscite in La Liga.