Pronostici Real Madrid - Levante: Arbeloa cerca la prima vittoria in campionato

Il nostro esperto di scommesse prevede che Rodrygo segnerà in una vittoria casalinga con molti gol, con il Levante che probabilmente riuscirà anche a segnare.

Pronostici Real Madrid - Levante: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Real Madrid - Levante

Goal (GG) con una quota di 1.90 su bet365

Oltre 3.5 gol con una quota di 1.65 su William Hill

Rodrygo segna in qualsiasi momento con una quota di 2.30 su Lottomatica

Quote Real Madrid - Levante

Real Madrid - Levante bet365 William Hill Lottomatica Goal (GG) 1.90 1.85 1.87 Oltre 3.5 gol 1.70 1.65 1.95 Rodrygo segna in qualsiasi momento 2.50 2.60 2.30

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid 4-1 Levante

Pronostico marcatore: Real Madrid – Kylian Mbappé x2, Vinícius Júnior, Rodrygo; Levante – Iker Losada

Dopo una sconfitta per 3-2 contro il Barcellona nella Supercoppa di Spagna, Xabi Alonso è stato esonerato lunedì, nonostante avesse vinto il 71% delle sue partite in tutte le competizioni.

I Blancos hanno vinto le ultime tre partite di La Liga, inclusa una vittoria per 5-1 contro il Real Betis al Santiago Bernabéu. Ci si aspetta che costruiscano su questo slancio contro un Levante in difficoltà.

Anche gli ospiti hanno cambiato allenatore il mese scorso, con Luis Castro al comando. L'allenatore portoghese ha ottenuto quattro punti nelle sue prime due partite, incluso un eccellente 3-0 a Siviglia, nell'ultima partita in trasferta del Levante.

Probabili formazioni Real Madrid - Levante

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Carvajal, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Vinícius, Mbappé, Rodrygo

Levante: Ryan, Pampin, Moreno, De la Fuente, Toljan, Martínez, Arriaga, Losada, Álvarez, Tunde, Romero

Entrambe le squadre segnano al Bernabé

Sebbene siano probabilmente destinati alla retrocessione, il Levante ha mostrato una minaccia offensiva. Considerando che sono una squadra appena promossa, la loro media di 1.30 gol per partita in trasferta è molto convincente.

Giocatori come Iván Romero e Carlos Álvarez hanno fatto il salto dalla seconda divisione con successo. Nel frattempo, Karl Etta Eyong è stato una rivelazione dal suo trasferimento estivo dal Villarreal. L'internazionale camerunese ha segnato sei volte in La Liga ed è tornato dal suo impegno in Coppa d'Africa.

Anche Iker Losada ha prosperato da quando hanno cambiato allenatore, avendo segnato in due partite consecutive. Questo suggerisce che gli ospiti porranno delle domande al Bernabéu.

Scommettere su entrambe le squadre che segnano è stato vincente in sei delle ultime sette partite di Alonso con il Real Madrid. Pertanto, sembra una scommessa intelligente questo weekend.

Scommessa 1: Goal (GG) con una quota di 1.90 su bet365

Gol a raffica all'inizio di una nuova era

È improbabile che i giocatori offensivi del Real Madrid manchino di motivazione. Vinicius è stato fischiato dai suoi stessi tifosi nelle ultime due partite casalinghe. Altri giocatori potrebbero anche aspettarsi un'accoglienza sfavorevole sabato, poiché alcuni di loro sono percepiti come responsabili del licenziamento di Alonso.

La qualità individuale dei Blancos non può essere messa in dubbio. Kylian Mbappé dovrebbe essere abbastanza in forma per partire titolare, essendo tornato dall'infortunio contro il Barcellona lo scorso weekend. Ha una media di un gol ogni 88 minuti nel massimo campionato spagnolo quest'anno.

Le due partite di Supercoppa del Real Madrid hanno visto un totale di otto gol, oltre a molte occasioni mancate. Le ultime tre partite di campionato hanno visto anche 11 gol.

Il Levante ha concesso 1.67 gol a partita in La Liga, che è il secondo peggior record. Questo suggerisce che oltre 3.5 gol sia una scommessa da considerare con una probabilità implicita del 58.8%.

Scommessa 2: Oltre 3.5 gol con una quota di 1.65 su William Hill

Rodrygo in forma per segnare

È stata una stagione frustrante per Rodrygo, che ha passato la maggior parte del tempo come sostituto di Vinícius. Tuttavia, lo status del brasiliano è cambiato nelle ultime settimane del regime di Alonso. Il 25enne è tornato sulla fascia destra e in buona forma con tre gol e tre assist in sei presenze.

Con molti altri giocatori che non stanno rendendo al meglio al momento, Arbeloa farà sicuramente affidamento su Rodrygo questo weekend. L'ala dovrebbe mettere in difficoltà una squadra del Levante che non ha un chiaro terzino sinistro di prima scelta.

Tra i tre probabili attaccanti di casa, Rodrygo offre il miglior valore come scommessa per segnare in qualsiasi momento. Mbappé ha una quota molto bassa e potrebbe non giocare tutti i 90 minuti a causa dei suoi problemi di forma fisica. Nel frattempo, Vinicius non ha segnato in nessuna delle sue ultime 11 partite di campionato.