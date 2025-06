Pronostici Real Madrid - Juventus: scontro tra potenze europee

Ecco i nostri pronostici Real Madrid - Juventus. due squadre che si contendono un posto nei quarti di finale della Coppa del Mondo per club, martedì 1 luglio.

Pronostici Real Madrid - Juventus: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Real Madrid - Juventus

Entrambe le squadre segnano a quota 1.75 su Lottomatica

Real Madrid segna 1 o 2 gol nel primo tempo a quota 1.85 su Goldbet

Gonzalo Garcia come marcatore in qualsiasi momento a quota2.20 su Netbet

Ci aspettiamo una vittoria per 2-1 del Real Madrid sulla Juventus all'Hard Rock Stadium.

Quote Real Madrid - Juventus

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

la nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

la nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Real Madrid sembra migliorare con ogni partita sotto la guida di Xabi Alonso. I giganti spagnoli non sono riusciti a battere l'Al-Hilal nella prima giornata, ma hanno segnato tre gol sia contro il Pachuca che contro l'RB Salisburgo. Inoltre, Kylian Mbappé è pronto a tornare in questa partita, il che rappresenta un grande vantaggio.

La Juventus è stata eccellente in fase offensiva nella Coppa del Mondo per club, ma la loro difesa è preoccupante. Anche se hanno segnato 11 volte in tre partite, hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta. Inoltre, il Manchester City ha segnato cinque gol contro di loro nell'ultima partita. Dovranno rafforzare la loro difesa se vogliono vincere in Florida.

Probabili formazioni Real Madrid - Juventus

Real Madrid: Courtois, Tchouameni, Rüdiger, Huijsen, Alexander-Arnold, Bellingham, Güler, Valverde, F. Garcia, Vinicius, G. Garcia

Juventus: Di Gregorio, Savona, Kelly, Kalulu, Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso, Conceição, Kolo Muani, Yildiz

Azione su entrambi i fronti

Il Real Madrid è il favorito in questa partita e con buone ragioni. Tuttavia, la Juventus è in grado di creare problemi seri. Questo sarà il loro 22º incontro competitivo, e entrambe le squadre hanno segnato in sei degli ultimi sette incontri.

Anche se gli spagnoli sembrano troppo potenti, il record difensivo dei Bianconeri nel Mondiale per Club è preoccupante, avendo subito cinque gol contro il City, il che dà più fiducia ai Los Blancos. Nel frattempo, gli uomini di Alonso hanno subito gol in due delle loro tre partite negli Stati Uniti, quindi la Juve troverà sicuramente un'opportunità per segnare.

Kenan Yildiz ha segnato, assistito o fatto entrambe le cose in ogni partita finora, rendendolo il giocatore chiave degli italiani da tenere d'occhio. Il Real è stato dominante contro l'RB Salisburgo vincendo 3-0 l'ultima volta, ma ci si aspetta che la Juve rappresenti una sfida maggiore.

Scommessa 1: Entrambe le squadre segnano a quota 1.75 su Lottomatica

Los Merengues partono forti

I giganti spagnoli hanno segnato cinque gol nel primo tempo del torneo, trovando la rete almeno una volta in tutte le loro partite. Inoltre, hanno raggiunto lo stesso risultato nella loro ultima partita di La Liga della stagione 2024/25, portando il loro totale a 35 gol nel primo tempo in 38 partite.

Erano una squadra che partiva forte sotto Carlo Ancelotti, e questo non è cambiato. Nel frattempo, la Juve ha subito tre gol nel primo tempo delle partite del Mondiale per Club, il che preoccupa Igor Tudor in vista di questa partita. Devono evitare di andare in svantaggio se sperano di ottenere un buon risultato, dato che il Real tende a non perdere dopo aver preso il comando.

Scommessa 2: Real Madrid segna 1 o 2 gol nel primo tempo a quota 1.85 su Goldbet

Garcia segna ancora

Anche se Gonzalo Garcia ha giocato solo una manciata di partite da titolare, si è fatto notare al Mondiale per Club. Il 21enne ha sfruttato al meglio le sue opportunità di giocare in assenza di Kylian Mbappé, avendo segnato due gol e un assist in America.

Il giovane attaccante ha segnato 25 gol per il Real Madrid Castilla nel 2024/25 ed è già stato paragonato al grande Raúl. Con il ritorno di Mbappé, questa partita potrebbe essere la sua ultima possibilità di partire titolare nella competizione, quindi vorrà sfruttarla al meglio.

Inoltre, è incredibilmente clinico, e i suoi compagni di squadra creeranno occasioni per lui. Anche se il francese chiave del Real è tornato nell'XI titolare se progrediscono, questa partita potrebbe essere un'altra occasione per Garcia di brillare.

Scommessa 3: Gonzalo Garcia come marcatore in qualsiasi momento a quota 2.20 su >Netbet