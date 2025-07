Pronostici Real Madrid - Borussia Dortmund: Blancos poco convincenti ma favoriti

Ecco i nostri pronostici su Real Madrid - Borussia Dortmund e tre consigli per il loro incontro nei quarti di finale della Coppa del Mondo per Club, sabato 5 luglio alle 22:00.

I nostri pronostici Real Madrid - Borussia Dortmund: quote e probabili formazioni

Migliori scommesse per Real Madrid - Borussia Dortmund

Real Madrid vincente 2-1, 3-1 o 4-1 a quota 4.00 su Lottomatica

Fede Valverde con 1+ tiro in porta a quota 2.30 su Goldbet

Serhou Guirassy marcatore in qualsiasi momento a quota 2.50 su Netbet

Ci aspettiamo una vittoria del Real Madrid per 2-1 contro il Borussia Dortmund a New Jersey.

Quote Real Madrid vs Borussia Dortmund

Real Madrid - Borussia Dortmund bet365 Netbet William Hill Vittoria Real Madrid 1.61 1.63 1.64 Pareggio 4.20 4.20 4.30 Vittoria Borussia Dortmund 5.00 4.75 4.80

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Entrambe le squadre arrivano imbattute ai quarti di finale della Coppa del Mondo per Club. Il Real ha vinto sette delle ultime nove partite in tutte le competizioni, mentre i Borussen hanno collezionato nove vittorie su dieci. Tuttavia, nessuna delle due squadre tende a mantenere la porta inviolata, il che rende la partita aperta.

Gli spagnoli hanno dominato il loro incontro di Champions League a ottobre e saranno ansiosi di ripetere quella prestazione. Avendo subito quattro sconfitte consecutive contro i Merengues, è chiaro perché i tedeschi siano sfavoriti. Inoltre, non li battono dal 2014. Niko Kovac non avrà a disposizione Jobe Bellingham a causa di una squalifica, il che purtroppo elimina la storia del confronto tra i fratelli Bellingham dalla partita.

Probabili formazioni Real Madrid - Borussia Dortmund

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, F. Garcia, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Güler, G. Garcia, Vinícius Júnior

Borussia Dortmund: Kobel, Süle, Anton, Bensebaini, Ryerson, Nmecha, Gross, Svensson, Brandt, Adeyemi, Guirassy

Dortmund per mettere alla prova i fiduciosi Blancos

Gli uomini di Xabi Alonso sembrano ambientarsi bene sotto la guida del loro nuovo allenatore. I giganti spagnoli sono cresciuti nella Coppa del Mondo per Club e non sono mai sembrati veramente a rischio contro la Juventus. Potrebbero aver vinto di misura la partita degli ottavi, ma l'esito era quasi certo.

Tuttavia, il Dortmund è in grado di segnare. Non ha segnato solo contro una squadra nelle ultime 11 partite, e ha segnato più di due volte in nove di esse. Avranno sicuramente la fiducia per andare a segno al MetLife Stadium.

La squadra della Liga sarà ben consapevole della minaccia dei loro avversari, soprattutto perché il club della Bundesliga è riuscito a segnare due gol nonostante la sconfitta a ottobre. La sfida, tuttavia, sarà sconfiggere il Real Madrid, dato che solo tre club sono riusciti a farlo nelle loro ultime 22 partite. Il ritorno di Kylian Mbappé è anche un grande vantaggio per Alonso.

Scommessa 1: Real Madrid vincente 2-1, 3-1 o 4-1 a quota 4.00 su Lottomatica

La prolificità di Fede Valverde

Sebbene Federico Valverde non sia noto principalmente per la sua capacità di segnare, sta sicuramente facendo del suo meglio alla Coppa del Mondo per Club. Solo quattro giocatori al torneo hanno una media di tiri superiore alla sua (3,8), e solo tre hanno una media di tiri in porta superiore (2). Il Real Madrid ha effettuato 21 tiri nella sua vittoria contro la Juve, e sei di questi erano dell'uruguaiano.

Ha avuto due o più tiri in 13 partite di Liga nel 2024/25, e ha avuto sempre più tiri in ogni partita della CWC. Inoltre, ha già segnato due volte in America, portando il suo bottino a 11 per il 2024/25, ed è ansioso di segnare di più. Gregor Kobel dovrà rimanere vigile contro una squadra dei Blancos con minacce ovunque.

Scommessa 2: Fede Valverde con 1+ tiro in porta a quota 2.30 su Goldbet

Serhou a segno prima della partenza

La stagione d'esordio di Serhou Guirassy a Dortmund è andata decisamente bene. La sua doppietta contro il Monterrey nell'ultimo turno lo ha portato a 37 gol nella sua 49ª partita, oltre a contribuire con nove assist. Se qualcuno troverà un modo per mettere in difficoltà i Madridisti, probabilmente sarà lui.

Il nazionale guineano ha vinto la Scarpa d'Oro della UCL 2024/25 insieme a Raphinha e ha segnato tre gol in quattro partite alla CWC. Cercherà di conquistare un'altra Scarpa d'Oro e il titolo complessivo, poiché ha una reale possibilità. Solo Ángel Di María ha segnato più di lui negli Stati Uniti quest'estate. Tuttavia, la corsa è aperta, dato che il Benfica è stato eliminato.

Questa partita potrebbe essere l'ultima di Guirassy con il Dortmund, e probabilmente segnerà contro il Real Madrid prima della sua partenza.

Scommessa 3: Serhou Guirassy marcatore in qualsiasi momento a quota 2.50 su Netbet