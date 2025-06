Pronostici Real Madrid - Al-Hilal: i Blancos per vincere la prima sfida

Una vittoria dei Blancos è prevista nei nostri pronostici per Real Madrid - Al-Hilal nella partita del Mondiale per Club di mercoledì 18 giugno.

Anche se è difficile immaginare una sconfitta per gli uomini di Xabi Alonso, i sauditi vantano una vera qualità nella loro squadra.

Pronostici Real Madrid - Al-Hilal: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Real Madrid - Al-Hilal

Entrambe le squadre segnano a quota 1.65 su Lottomatica

su Lottomatica Real Madrid segna oltre 2.5 gol a quota 1.77 su Goldbet

Kylian Mbappé come primo marcatore a quota 3.00 su Netbet

Prevediamo una vittoria per 3-1 del Real Madrid contro l'Al-Hilal in questa partita.

Quote Real Madrid vs Al Hilal

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Real Madrid è il chiaro favorito, ma l'Al-Hilal potrebbe creare problemi se gioca al meglio. I Blancos raramente concludono stagioni senza un trofeo e hanno la possibilità di assicurarsene uno per il 2024/25 in America. Hanno vinto tre partite consecutive alla fine della Liga e Kylian Mbappé è in buona forma.

Sotto la guida del nuovo allenatore, Simone Inzaghi, i Blue Waves saranno desiderosi di dimostrare di poter competere con i migliori d'Europa. Hanno vinto cinque delle ultime nove partite prima del Mondiale per Club, con Aleksandar Mitrović a soli due gol dai 30 stagionali. Pertanto, i madridisti saranno cauti.

Probabili formazioni Real Madrid - Al-Hilal

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asensio, Huijsen, García, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Güler, Mbappé, Vinicius Jr.

Al-Hilal: Bono, Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Lodi, Neves, Leonardo, Milinković-Savić, Malcom, Mitrović, Al-Dawsari.

Nessuna passeggiata a Miami

Qualche anno fa, uno scontro tra una squadra saudita e il Real Madrid sarebbe stato facile da prevedere. Tuttavia, la situazione è cambiata. La Pro League saudita ha visto un notevole miglioramento grazie a molti nuovi talenti. Pertanto, gli spagnoli dovranno essere cauti. Con giocatori come Mitrović, Malcom e Marcos Leonardo nella loro formazione, gli uomini di Inzaghi potrebbero creare una sorpresa.

Tenendo questo in mente, sarebbe uno shock enorme vederli vincere, anche se potrebbero causare problemi alla squadra di Alonso. Nel frattempo, il Real ha molti giocatori di talento e sembra ancora più forte di prima, avendo firmato nuovi giocatori. La squadra della Liga è favorita con buone ragioni, ma sarebbe una sorpresa vedere una goleada in Florida.

Scommessa 1: Entrambe le squadre segnano a quota 1.65 su Lottomatica

L'arsenale offensivo del Real

Qualsiasi squadra guidata da Kylian Mbappé sarebbe vista come una grande minaccia. Inoltre, giocatori come Vinicius Jr e Jude Bellingham li rendono ancora più pericolosi. I Merengues possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra quando giocano al meglio.

L'Al-Hilal ha mantenuto la porta inviolata solo in tre delle ultime otto partite, quindi la loro difesa può certamente essere violata. Desideroso di vincere la sua prima partita, Alonso sarà ansioso di sfruttare qualsiasi debolezza e certamente ha il talento per farlo. Anche se non hanno vinto il campionato questa stagione, sono stati in grado di segnare 78 volte nella Liga. I Blancos hanno segnato 2 o più gol in tutte le loro sei partite più recenti e potrebbero fare lo stesso in questa.

Scommessa 2: Real Madrid segna oltre 2.5 gol a quota 1.77 su Goldbet

Mbappé - Il giocatore stella del Real Madrid

A livello personale, Mbappé ha avuto una stagione di debutto di successo con il Real Madrid. Potrebbe non aver vinto nulla ancora, ma 48 gol e assist sono un risultato significativo. Inoltre, ha contribuito a quattro gol nelle sue due partite di Nations League con la Francia questo mese.

È un giocatore sicuro di sé che segna costantemente e sarà un grosso problema per l'Al-Hilal. Inoltre, ha segnato in tutte le sue ultime cinque partite per i giganti spagnoli in vista di questo torneo. Il francese si considera un contendente per la Scarpa d'Oro negli USA. Mbappé ha segnato per primo in tre partite consecutive mentre giocava per i Blancos e i Bleus. Pertanto, sarà la principale preoccupazione dell'Al-Hilal questa settimana.