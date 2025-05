Ecco tre pronostici Betis - Chelsea per la finale di Conference League di mercoledì 28 maggio.

Il nostro esperto di scommesse non prevede altro che una vittoria dei Blues, mentre Enzo Maresca cerca di aggiungere un nuovo trofeo alla loro già impressionante bacheca.

Migliori scommesse per Real Betis - Chelsea

Chelsea vincente a quota 1.85 su Lottomatica

Entrambe le squadre segnano a quota 1.81 su Goldbet

Over 2.5 gol a quota 1.89 su Netbet

Il nostro esperto prevede una vittoria per 3-1 del Chelsea sul Betis.

Quote Real Betis - Chelsea

Altre quote, pronostici Real Betis - Chelsea sono disponibili sui portali ufficiali degli operatori. In più i nostri lettori possono dare un'occhiata a:

La nostra guida ai top siti di scommesse sportive online

La nostra pagina dedicata al codice promozionale Sisal, bonus benvenuto e tanto altro su questo operatore.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Betis e Chelsea arrivano alla finale di Conference League in condizioni diverse. Los Verdiblancos non hanno vinto nelle ultime cinque partite di Liga e sono stati recentemente sconfitti dall'Atletico Madrid, mentre i loro avversari hanno vinto sette delle ultime otto. Questo è uno dei motivi per cui la squadra di Maresca è data come favorita a Wrocław.

Tuttavia, la squadra di Manuel Pellegrini è difficile da battere, avendo perso solo due delle ultime 20 partite. Pertanto, si giocheranno le loro carte in una sfida da dentro o fuori. I Blues hanno avuto una stagione difficile, ma una vittoria in una finale europea aiuterebbe a calmare i loro tifosi frustrati, mentre una sconfitta sarebbe impensabile.

Probabili formazioni Real Betis - Chelsea

Real Betis: Vieites, Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez, Cardoso, Altimira, Antony, Isco, Fornals, Bakambu

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Dewsbury-Hall, Palmer, George, Madueke, Jackson

Un altro titolo continentale per il Chelsea

Il Chelsea ha vinto otto trofei europei finora. Il primo è stato la Coppa delle Coppe nel 1971, e l'ultimo la Champions League nel 2021. Sebbene la Conference League non fosse il loro obiettivo a lungo termine, saranno determinati a completare il lavoro dato che sono arrivati fin qui. Hanno le quote a loro favore, e vista la qualità disponibile, non è difficile capire perché.

Inoltre, sono in buona forma nonostante la sconfitta per 0-2 contro il Newcastle United. Sette vittorie con quattro partite a porta inviolata nelle ultime otto partite li mettono in una buona posizione, e hanno avuto 10 marcatori diversi in quel periodo. Maresca sarà ansioso di concludere la loro difficile stagione con un trofeo.

Tuttavia, il Betis ha dimostrato la sua qualità durante la sua campagna in Spagna. Pellegrini li ha guidati a un sesto posto finale, e con Isco e Antony in buona forma, hanno una reale possibilità di sorprendere. Anche se entrambe le squadre sono al loro meglio, il trofeo della Conference League dovrebbe essere in viaggio verso l'Inghilterra.

Scommessa 1: Chelsea vincente a quota 1.85 su Lottomatica

Minacce da entrambe le parti

Nessuna squadra nelle competizioni ha segnato più gol dei Blues (38), e con solo nove subiti, hanno anche la migliore differenza reti. Inoltre, hanno vinto 11 delle loro 12 partite e segnato in ogni partita giocata. Possono essere pericolosi davanti alla porta con il tipo di talento offensivo che hanno a disposizione.

Nel frattempo, anche il Betis ha segnato molto. Ha trovato la rete 22 volte in Conference League e 57 volte in Liga e tende a segnare anche in caso di sconfitta. L'ultima volta che sono rimasti a secco in qualsiasi competizione è stato a febbraio.

La difesa di Maresca è stata piuttosto solida ultimamente, ma squadre meno favorite hanno trovato il modo di superarla - e questo darà speranza al Betis. Il 57% delle partite di Conference League del Chelsea di questa stagione ha visto entrambe le squadre segnare, e un'altra non sarebbe una sorpresa.

Scommessa 2: Entrambe le squadre segnano a quota 1.81 su Goldbet

Gol all'orizzonte

Come già detto, entrambe le squadre tendono a segnare, quindi questa finale potrebbe essere aperta. Il Chelsea non giocherà una partita difensiva e ha i giocatori che possono punire il Betis. Tuttavia, sono vulnerabili, quindi potremmo vedere molti gol.

Il 71% delle partite di Conference League dei Blues di questa stagione e sette delle ultime nove del Betis in tutte le competizioni sono terminate con over 2.5. I londinesi dovrebbero essere in grado di sconfiggere i loro avversari spagnoli, ma gli Heliopolitanos non si arrenderanno senza combattere. È una partita che potrebbe vedere gli attaccanti brillare.

Cedric Bakambu potrebbe essere a pari merito con Afimico Pululu come capocannoniere del torneo se segna un gol, e due lo metterebbero in testa. Si prevede che guiderà l'attacco e sarà ansioso di esibirsi, quindi il Chelsea dovrà tenere d'occhio l'internazionale congolese.

Scommessa 3: Over 2.5 gol a quota 1.89 su Netbet