Gli Spurs sono attualmente imbattuti nella fase a gironi, ma ci aspettiamo che i campioni in carica della UCL pongano una sfida completamente diversa.

Pronostici PSG - Tottenham: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per PSG - Tottenham

PSG vincente nel 1° tempo a quota 1.77 con Goldbet

Over 3.5 gol a quota 2.20 con NetBet

Goal (GG) a quota 1.72 con Lottomatica

Quote PSG - Tottenham

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 3-1 Tottenham

Pronostico marcatore: PSG – Ramos, Kvaratskhelia, Neves; Tottenham – Kudus

Il Tottenham si reca al Parc des Princes per la sua quinta partita della fase a gironi della UCL contro il Paris Saint-Germain mercoledì sera. Il PSG è il campione in carica della UCL e ha vinto tre delle sue prime quattro partite in questa campagna. Inoltre, sono i migliori marcatori della UCL, alla pari con i leader attuali della fase a gironi, il Bayern Monaco.

A livello nazionale, il PSG deve continuare a esibirsi ad alto livello. Sia il Marsiglia che il Lens sono vicini alla squadra di Luis Enrique. Questo aiuta a mantenere i giocatori concentrati e in forma, dato che hanno perso solo una delle loro 13 partite di Ligue 1. Enrique rimane senza il duo infortunato, Désiré Doué e Ousmane Dembélé, per questa partita. Tuttavia, Bradley Barcola dovrebbe tornare in azione mercoledì.

Il Tottenham viaggerà mentre si sta riprendendo dalla pesante sconfitta contro l'Arsenal domenica. Gli Spurs hanno perso dolorosamente 4-1 all'Emirates Stadium, lasciandoli al nono posto, a soli due punti dal quinto posto occupato dal Crystal Palace. Mentre gli Spurs hanno subito 14 gol in 12 partite di EPL, il loro record difensivo in UCL è stato molto migliore. Hanno subito solo due gol in quattro partite di UCL, ma il PSG e la loro talentuosa linea d'attacco presenteranno una sfida molto diversa.

Probabili formazioni PSG - Tottenham

PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Mendes, Pacho, Marquinhos, Ruiz, Vitinha, Neves, Barcola, Kvaratskhelia, Ramos

Tottenham: Vicario, Porro, Udogie, van de Ven, Romero, Palhinha, Sarr, Kudus, Simons, Richarlison, Kolo Muani

Scommettere sui campioni in carica per essere in vantaggio a metà tempo

Potrebbe non esserci molto valore nel puntare sui Parigini per vincere mercoledì sera. Tuttavia, c'è del valore nel puntare sui padroni di casa per essere in vantaggio a metà tempo. Gli Spurs sono stati in svantaggio all'intervallo in quattro delle loro ultime cinque partite. Hanno anche subito il primo gol in quattro delle loro ultime cinque partite.

Inoltre, il PSG ha segnato per primo in otto delle loro ultime nove partite, dimostrando la differenza di forma tra le due squadre. I mercati delle scommesse indicano che c'è solo il 56,50% di possibilità che il PSG sia in vantaggio all'intervallo. Poiché il Tottenham sta ancora subendo gli effetti della pesante sconfitta contro l'Arsenal, è probabile che il PSG aggiunga alla loro miseria.

Scommessa 1: PSG vincente nel 1° tempo a quota 1.77 con Goldbet

È probabile un incontro orientato all'attacco

Sei delle ultime otto partite che coinvolgono il PSG hanno visto segnare tre o più gol. Il PSG ha anche segnato tre o più gol nel 50% delle sue partite casalinghe in questa stagione. Inoltre, gli Spurs hanno segnato in media 1,5 gol lontano dal Tottenham Hotspur Stadium. Nonostante questo, i mercati delle scommesse suggeriscono che c'è solo il 45,45% di possibilità che questa partita presenti quattro o più gol.

Questo indica che c'è un valore del 3%-4% nel puntare su Over 3.5 gol. Con il PSG pronto ad accogliere Bradley Barcola di nuovo in squadra, lui e Kvaratskhelia terranno occupati i terzini del Tottenham per tutta la partita. Anche Gonçalo Ramos è stato in buona forma in UCL nel 25/26, segnando due gol in tre apparizioni. Questo corrisponde ai suoi due gol segnati in 13 partite di Ligue 1 finora in questa stagione.

Scommessa 2: Over 3.5 gol a quota 2.20 con NetBet

C'è valore anche nel fatto che entrambe le squadre segnino

Il PSG ha subito almeno un gol nel 70% delle sue partite casalinghe. Nel frattempo, gli Spurs hanno subito almeno un gol nel 70% delle loro trasferte. I mercati delle scommesse indicano che c'è solo il 56,50% di possibilità che entrambe le squadre vadano a segno mercoledì. Basandosi sui dati sopra riportati, c'è almeno un 10% di valore nelle quote disponibili, rendendola la scommessa di valore di questo trio di pronostici per PSG - Tottenham.

Anche se la difesa degli Spurs in UCL è stata forte finora, il PSG ha molte opzioni offensive. Hanno appena subito quattro gol dall'Arsenal, il che sicuramente ridurrà la loro fiducia. Con giocatori come Kudus, Richarlison e Simons nella loro squadra, gli Spurs avranno anche il potenziale per segnare un gol inaspettatamente.

Scommessa 3: Goal (GG) a quota 1.72 con Lottomatica

