Pronostici PSG - Marsiglia: mantenere l'imbattibilità

Il nostro esperto di scommesse prevede un altro incontro serrato tra due delle migliori squadre francesi. Tuttavia, il Paris Saint-Germain dovrebbe ottenere il massimo dei punti.

Pronostici PSG - Marsiglia: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per PSG - Marsiglia

Goal (GG) a quota 1.57 su Lottomatica

Marcatore in qualsiasi momento - Bradley Barcola a quota 2.25 su Goldbet

Margine di vittoria - PSG vince con un gol di scarto a quota 3.95 su William Hill

Quote PSG - Marsiglia

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 2-1 Marsiglia

Pronostico marcatore: PSG – Bradley Barcola, Ousmane Dembélé; Marsiglia – Mason Greenwood

Il Paris Saint-Germain è sulla buona strada per un altro titolo di Ligue 1, ma questa stagione è stata più intensa del solito. I parigini si sono abituati a dominare a livello nazionale, ma questa volta hanno affrontato qualche resistenza. Sebbene siano in testa alla classifica, il Lens è a soli due punti di distanza.

Gli uomini di Luis Enrique hanno mostrato alcune vulnerabilità nelle competizioni europee, che altre squadre di Ligue 1 potrebbero cercare di sfruttare. Tuttavia, il PSG è riuscito comunque a qualificarsi per i playoff della Champions League nel tentativo di difendere il loro titolo.

Tuttavia, i parigini devono concentrarsi sul mantenere il loro vantaggio di due punti in campionato. Questo compito è particolarmente impegnativo dato che affrontano l'Olympique Marsiglia, una delle sole due squadre che li hanno battuti in Ligue 1 questa stagione.

Il Marsiglia ha avuto un inizio di stagione eccezionale, ma ha subito un leggero calo. Attualmente, gli ospiti occupano il terzo posto, a nove punti dai campioni. Inoltre, stanno affrontando incertezze riguardo al tecnico Roberto De Zerbi.

Dopo l'uscita dalla Champions League, si è parlato di un suo possibile addio al club. Tuttavia, è ancora al suo posto e potrebbe essere motivato a ostacolare nuovamente le ambizioni di titolo del PSG.

Probabili formazioni PSG - Marsiglia

PSG:Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Hernandez, Mbaye, Vitinha, Neves, Doue, Barcola, Dembélé

Marsiglia:Rulli, Balerdi, Aguerd, Medina, Weah, Hojbjerg, Timber, Traoré, Greenwood, Nwaneri, Aubameyang

Il meglio dell'attacco della Ligue 1 in mostra

Queste due squadre sono le migliori realizzatrici della Ligue 1. Il Marsiglia guida la classifica con 46 gol in 20 partite di campionato, mentre il PSG ne ha segnati tre in meno. Tuttavia, la squadra di Enrique ha una difesa migliore, avendo subito solo 16 gol finora in questa stagione.

Gli ospiti hanno segnato 19 gol in 10 partite di campionato in trasferta questa stagione, una media di poco meno di due gol a partita (1,9). Hanno mantenuto la porta inviolata solo in metà delle loro partite di Ligue 1, il che significa che è probabile che subiscano gol in questa partita. Al contrario, i padroni di casa hanno segnato in ogni partita di campionato casalinga al Parc des Princes questa stagione.

Di conseguenza, questa partita potrebbe essere ricca di gol da entrambe le parti, considerando che il 50% delle partite di campionato del Marsiglia ha prodotto lo stesso. Tre delle ultime partite del PSG hanno visto entrambe le squadre segnare, aumentando la probabilità che accada domenica.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.57 su Lottomatica

Un marcatore a sorpresa

Sorprendentemente, il miglior marcatore del PSG in Ligue 1 non è Ousmane Dembélé. Il vincitore del Pallone d'Oro è stato superato da Bradley Barcola questa stagione. Il giovane attaccante francese è stato incredibile per il suo club, registrando sette gol in 17 partite di campionato in questa stagione.

Barcola trova sempre il modo di essere protagonista, avendo registrato un assist lo scorso weekend contro lo Strasburgo. Ha segnato due volte nelle sue ultime cinque apparizioni, con il suo ultimo gol arrivato nell'ultima settimana di gennaio.

Ha avuto un certo successo contro l'OM di recente. Barcola è entrato dalla panchina nella finale di Supercoppa, quando la sua squadra stava perdendo 2-1 contro il Marsiglia. È stato lui a fornire l'assist al 95° minuto per Gonçalo Ramos, assicurando un pareggio e portando la partita ai rigori.

Barcola spera di fare ancora meglio questo weekend e trovare la rete contro Les Olympiens.

Scommessa 2: Marcatore in qualsiasi momento - Bradley Barcola a quota 2.25 su Goldbet

Si prevede un incontro serrato

Margini stretti tipicamente decidono partite come queste. Con il loro posto in cima alla classifica in gioco, il PSG sarà determinato a non perdere punti. I padroni di casa avranno anche in mente la sconfitta per 1-0 nella partita di andata.

Vale la pena notare che tre delle ultime quattro vittorie del PSG in Ligue 1 sono arrivate con un margine di un gol. Complessivamente, otto delle loro 15 vittorie in campionato sono arrivate con un margine di un solo gol (53%). La partita di andata è finita con una vittoria per gli ospiti, con un solo gol di scarto.

La squadra di De Zerbi ha perso quattro partite in trasferta in tutta la loro campagna di Ligue 1. Tutte e quattro le sconfitte sono state con un solo gol di scarto. Di conseguenza, questa partita finirà più vicina rispetto agli ultimi scontri diretti, con una sola rete a fare la differenza.