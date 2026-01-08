Pronostici PSG - Marsiglia: caccia al trofeo in Kuwait

Il PSG è il favorito per questo scontro in Kuwait, e il nostro esperto di scommesse prevede che porteranno a casa la vittoria.

Pronostici PSG - Marsiglia: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per PSG - Marsiglia

PSG vincente a quota 1.60 su Lottomatica

Entrambe le squadre segnano a quota 1.72 su Goldbet

Secondo tempo con più gol a quota 2.15 su Netbet

Quote PSG vs Marsiglia

PSG vs Marsiglia Lottomatica William Hill Goldbet PSG 1.58 1.58 1.58 Pareggio 4.00 4.20 4.00 Marsiglia 5.50 5.20 5.50

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 2-1 Marsiglia

Pronostico marcatore: PSG - Désiré Doué, Ousmane Dembélé; Marsiglia - Igor Paixão

Il Paris Saint-Germain entra nel Trophée des Champions 2025 in una posizione insolita, essendo attualmente dietro al RC Lens nella classifica di Ligue 1. Nonostante ciò, il PSG rimane il grande favorito mentre si reca in Kuwait, avendo vinto le ultime sei partite in tutte le competizioni.

Mentre il PSG punta ad aggiungere un altro trofeo alla sua collezione, il Marsiglia vede questa partita come un'opportunità per riprendersi da una sorprendente sconfitta in campionato contro il Nantes. È la prima volta che Les Phocéens partecipano a questa gara dal 2020 e non riescono a vincerla dal 2011. Anche se la loro forma è stata incostante di recente, Roberto De Zerbi è altamente motivato a conquistare un trofeo con la squadra francese.

Probabili formazioni PSG - Marsiglia

PSG:Chevalier, Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé

Marsiglia:Rulli, Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson, Kondogbia, Højbjerg, Greenwood, Vermeeren, Paixão, Aubameyang

Sostenere i favoriti

Il PSG ha vinto la Ligue 1, la Coupe de France, il Trophée des Champions, la Champions League, la Supercoppa e la Coppa Intercontinentale negli ultimi 12 mesi. Si può dire che Luis Enrique stia vivendo un periodo di grande successo nella capitale francese. Mirano a mantenere questo titolo per il quarto anno consecutivo.

Nel frattempo, il Marsiglia non ha nuove preoccupazioni per infortuni. Tuttavia, dovranno fare a meno di Arthur Vermeeren e Bilal Nadir, entrambi squalificati a seguito di cartellini rossi nella partita contro il Nantes. Inoltre, Nayef Aguerd non è disponibile a causa dei suoi impegni con la nazionale marocchina alla Coppa d'Africa. In positivo, Amine Gouiri e Hamed Traoré sono entrambi tornati in squadra lo scorso fine settimana.

Sebbene il Marsiglia abbia sconfitto i parigini nel loro incontro più recente a settembre, l'attuale slancio e la coerenza complessiva del PSG li rendono i favoriti per questo incontro.

Scommessa 1: PSG vincente a quota 1.60 su Lottomatica

Resistenza difensiva messa alla prova

Anche se il PSG non ha subito gol in nessuna delle ultime tre vittorie nel Trophée des Champions, ciò potrebbe cambiare questa volta. Nonostante la loro solida forma, i parigini hanno mantenuto solo 11 partite senza subire gol in tutte le competizioni nel 2025/26, cinque delle quali prima di ottobre. Il Marsiglia ha segnato contro di loro pochi mesi fa e sarà fiducioso di farlo di nuovo allo Jaber Al-Ahmad International Stadium.

Nel loro incontro del Trophée des Champions 2020, entrambe le squadre hanno segnato, con il PSG che ha vinto 2-1. Vale la pena notare che nessuna delle due squadre è particolarmente alta nella classifica BTTS in Ligue 1 questa stagione. Tuttavia, entrambe le squadre potrebbero segnare almeno una volta in una partita secca come questa.

Con un alto livello di talento offensivo su entrambi i lati, mantenere la porta inviolata sarà un compito difficile per entrambe le difese nel Golfo Persico.

Scommessa 2: Entrambe le squadre segnano a quota 1.72 su Goldbet

Dramma dopo l'intervallo

Una cosa che queste due squadre hanno in comune in questa stagione è che le loro partite tendono ad aprirsi dopo l'intervallo. In Ligue 1, i secondi tempi del PSG hanno visto sei gol in più rispetto ai primi tempi, mentre per il Marsiglia, quella cifra sale a 13. Entrambe le squadre segnano e subiscono di più dopo l'intervallo a livello nazionale.

Questa finale potrebbe iniziare con cautela mentre le squadre cercano di analizzarsi a vicenda. Anche se ci si aspetta che il PSG prevalga alla fine, potrebbe volerci del tempo per rompere l'equilibrio. I Phocéens tendono a finire forte, con solo il Lille che ha segnato di più tra il 76° e il 90° minuto.

Tuttavia, con Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia tutti in buona forma, la difesa del Marsiglia sarà sotto una pressione enorme. Un incontro ricco di azione all'orizzonte, con alcuni fuochi d'artificio nel secondo tempo.

Scommessa 3: Secondo tempo con più gol a quota 2.15 su Netbet

+