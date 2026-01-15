Pronostici PSG - Lille: les Dogues affrontano la reazione dei Parigini

I Parigini hanno subito una sconfitta sorprendente lunedì, ma confidiamo che si riprenderanno contro Les Dogues.

Pronostici PSG - Lille: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per PSG - Lille

Goal (GG) a quota 1.70 su Lottomatica

Secondo tempo con più gol a quota 1.20 su Goldbet

Ousmane Dembélé come marcatore in qualsiasi momento a quota 2.15 su Netbet

Quote PSG vs Lille

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 2-1 Lille

Pronostico marcatore: PSG – Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Lille – Olivier Giroud

Il Paris Saint-Germain ha conquistato un altro trofeo la scorsa settimana, vincendo il Trophée des Champions. Tuttavia, non potranno conquistare la Coupe de France, avendo subito una sconfitta casalinga sorprendente contro il Paris FC lunedì. Gli uomini di Luis Enrique non tendono a perdere due partite consecutive, quindi ci si aspetta che si riprendano mentre tornano in azione in Ligue 1 questa settimana.

Les Dogues stanno lottando per la costanza ultimamente, giocando in più competizioni. La loro ultima partita di campionato si è conclusa con una sconfitta, e il Lione li ha battuti in coppa domenica. Tuttavia, sono quarti nella massima serie francese e sono tra i migliori marcatori della divisione.

Probabili formazioni PSG - Lille

PSG:Donnarumma, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé

Lille:Ozer, Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud, Bentaleb, Bouaddi, Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo, Giroud

Entrambe le squadre a segno

Il Paris Saint-Germain, in corsa per il titolo, mira a tornare in cima alla classifica della Ligue 1 venerdì sera, anche se solo per un breve periodo. Gli attuali leader, RC Lens, giocano solo sabato, ma ci si aspetta che battano l'Auxerre.

Gli uomini di Luis Enrique sono ancora senza Achraf Hakimi e Ibrahim Mbaye a causa della Coppa d'Africa, e Kang-In Lee è infortunato. Tuttavia, anche con le loro assenze, i giganti francesi rimangono una grande minaccia offensiva.

Nel frattempo, il Lille ha segnato molti gol in questa stagione. Nonostante Hamza Igamane sia via per la Coppa d'Africa, hanno molti altri giocatori. André Silva probabilmente mancherà per infortunio, ma è l'unica grande assenza. Entrambe le squadre hanno segnato in tutti gli ultimi nove incontri tra queste due squadre, quindi è probabile che questa partita presenti lo stesso esito.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.70 su Lottomatica

Perché aspettarsi fuochi d'artificio nel secondo tempo

Il PSG tende a segnare e subire più gol nel secondo tempo delle partite di Ligue 1. Tuttavia, il loro record non è nulla in confronto ai loro avversari. Le partite del Lille nella stagione 2025/26 hanno visto 16 gol segnati nei primi 45 minuti, e ben 39 dopo l'intervallo.

In effetti, questa partita vede affrontarsi due delle tre migliori squadre della Ligue 1 per gol nel secondo tempo, quindi è giusto aspettarsi un secondo tempo movimentato. Entrambi i gol nel loro incontro di ottobre sono arrivati dopo l'intervallo, continuando la tendenza. Con la seconda contro la quarta, è probabile che questa partita sia serrata all'inizio, ma dovrebbe aprirsi man mano che progredisce.

Scommessa 2: Secondo tempo con più gol a quota 1.20 su Goldbet

Dembélé pronto a creare problemi

Ousmane Dembélé è tornato al Parc des Princes. Il francese ha lottato con infortuni e problemi di forma fisica in questa stagione, ma ha comunque registrato 10 gol e assist in 17 partite. Vale la pena notare che ha ottenuto cinque G/A solo tra dicembre e gennaio.

Pertanto, il 28enne è probabile che causi ogni tipo di problema al Lille venerdì sera. Bruno Genesio sarà certamente molto attento alla minaccia che rappresenta. L'ex giocatore del Barcellona non è un estraneo per Les Dogues, avendo avuto cinque contributi diretti ai gol in cinque incontri finora.

Sia Désiré Doué che Gonçalo Ramos hanno segnato alcuni gol di recente. Tuttavia, Dembélé è il marcatore più probabile. Sarà desideroso di aggiungere ancora una volta al suo bottino, specialmente in casa.