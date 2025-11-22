Pronostici PSG - Le Havre: i parigini in modalità business continuano la marcia

Il PSG sta attualmente affrontando molte preoccupazioni legate agli infortuni, ma ci si aspetta comunque che porti a casa il risultato contro Le Havre. +

Migliori scommesse per PSG - Le Havre

No Goal (NG) a quota 1,65 su Lottomatica

Meno di 3,5 gol a quota 1,66 su Goldbet

Khvicha Kvaratskhelia come marcatore in qualsiasi momento a quota 2,15 su Netbet

Quote PSG vs Le Havre

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 2-0 Le Havre

Pronostico marcatore: PSG – Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola

Il Paris Saint-Germain non ha giocato al meglio delle sue possibilità molto spesso in questa stagione, ma è comunque in cima alla classifica. Una vittoria cruciale e drammatica contro il Lione prima della pausa ha creato un piccolo divario con il Marsiglia, e vogliono mantenere quella distanza. Sono imbattuti da sette partite di Ligue 1 prima di questo incontro.

Le Havre, nel frattempo, è in una discreta forma, essendo imbattuto nelle ultime quattro partite prima della loro visita al Parc des Princes. Non segnano molto, ma hanno perso solo due volte dall'inizio di settembre e solo una volta nelle ultime otto. Puntano a frustrare il PSG, ma hanno perso ogni volta che hanno affrontato una delle attuali prime sei in questa stagione.

Probabili formazioni PSG - Le Havre

PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Hernández, Vitinha, Neves, Ruiz, Barcola, Ramos, Kvaratskhelia

Le Havre: Diaw, Nego, Sangante, Lloris, Zouaoui, Seko, Toure, Ndiaye, Khadra, Mambimbi, Soumare

PSG ancora dominante nonostante le preoccupazioni per gli infortuni

Il PSG probabilmente sarà senza entrambi i suoi terzini, dato che Achraf Hakimi e Nuno Mendes stanno recuperando dagli infortuni. Inoltre, Désiré Doué e Ousmane Dembélé sono anche indisponibili. Quindi, i padroni di casa non sono al massimo della forza, ma hanno comunque molti giocatori di qualità.

I clean sheet non sono stati frequenti ultimamente, con solo tre nelle ultime sette partite di campionato, ma potrebbero riuscirci qui. Finora, Le Havre ha segnato più di una volta in solo tre delle loro 12 partite, e il PSG sarà fiducioso di impedirglielo di nuovo. Nonostante l'assenza di alcuni difensori, la squadra di casa è forte.

Nel frattempo, i visitatori hanno Andy Logbo e Mbwana Samatta, che sono incerti per via di infortuni. Con solo 13 gol segnati in 12 partite, Les Ciel et Marine sono tra le squadre con meno gol nel campionato. Dovranno essere al meglio per trovare un modo di segnare contro gli uomini di Luis Enrique.

Scommessa 1: No Goal (NG) a quota 1,65 su Lottomatica

Una prestazione professionale

Questa stagione, il PSG ha adottato un approccio più efficiente. Hanno segnato 3+ gol sei volte nelle loro 17 partite in tutte le competizioni, e 4+ solo tre volte. Hanno anche perso solo due volte, e una di quelle era contro il Bayern Monaco.

Quindi, dato i giocatori assenti, potremmo non vedere i parigini dominare Le Havre - ma ci aspettiamo comunque che vincano. Hanno ancora abbastanza qualità offensiva per sconfiggere gli uomini di Didier Digard, anche se dovranno passare del tempo a superare la loro difesa.

Les Rouge-et-Bleu hanno una media di due gol a partita in Ligue 1 dopo 12 partite e probabilmente manterranno questa media.

Scommessa 2: Meno di 3,5 gol a quota 1,66 su Goldbet

Kvaratskhelia per fare la differenza

Enrique potrebbe essere senza il vincitore del Pallone d'Oro Dembélé e il talentuoso Doué, ma non è a corto di opzioni. Gonçalo Ramos ha cinque gol in questa stagione, e Bradley Barcola ne ha quattro - quest'ultimo potrebbe tornare questo weekend, dopo essere stato a riposo contro il Lione. Centrocampisti come João Neves e Vitinha hanno sette gol in totale.

Ramos è visto come il favorito dei bookmaker per segnare qui, ma noi puntiamo su Khvicha Kvaratskhelia come scelta di valore. Ha nove G/A finora se si include il Mondiale per Club, e uno di ciascuno nelle sue ultime due partite di campionato. Con altri fuori, il georgiano è probabile che si esibisca bene e segni.