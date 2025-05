Ecco i pronostici PSG - Inter in vista della finale di Champions League a Monaco di Baviera, sabato 31 maggio.

PSG - Inter: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per PSG - Inter

PSG vincente a quota 2.30 su Lottomatica

Over 2.5 gol a quota 1.93 su Goldbet

Secondo tempo come il più prolifico a quota 2.10 su Netbet

Sosteniamo che il PSG supererà l'Inter 2-1 nella finale di Champions League.

Quote PSG - Inter

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il PSG e l'Inter si incontrano all'Allianz Arena questo fine settimana, ma sono i francesi ad arrivare con il morale più alto. I giganti francesi si dirigono in Germania come recenti vincitori della Coupe de France, mentre i loro avversari hanno mancato di poco il titolo di Serie A. Simone Inzaghi dovrà risollevare i suoi giocatori dopo quella delusione.

In termini di forma, entrambe le squadre sono state solide ultimamente. Gli italiani sono imbattuti da sei partite e saranno incoraggiati dalla loro impressionante vittoria contro il Barcellona. Nel frattempo, il PSG ha vinto cinque delle ultime sei partite. I gol non sono mancati: le due finaliste hanno segnato rispettivamente 14 e 15 reti in quel periodo.

Probabili formazioni PSG - Inter

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembélé, Kvaratskhelia

Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, Thuram

Un vantaggio francese

Poche squadre nel continente sono state così entusiasmanti da vedere come quella di Enrique in questa stagione. Sebbene la loro difesa possa a volte essere vulnerabile, il loro gioco d'attacco è davvero piacevole. Inoltre, vantano una vasta gamma di opzioni offensive.

Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué e Gonçalo Ramos sono solo alcune delle loro minacce, ma i loro terzini hanno contribuito con 14 gol complessivi. I parigini sono diventati più forti man mano che il torneo è proseguito, evidenziato dalla loro convincente vittoria contro l'Arsenal. Grazie al titolo di Ligue 1 assicurato settimane fa e a un calendario più leggero, entrano in questa partita ben riposati.

Tuttavia, l'Inter non può essere sottovalutata. Statisticamente, sono la migliore squadra della competizione: vantano 10 vittorie e una sola sconfitta, e hanno segnato nell'86% delle loro partite. La loro esperienza superiore rispetto agli avversari potrebbe dar loro un vantaggio.

Scommessa 1: PSG vincente a quota 2.30 su Lottomatica

Minacce offensiva ovunque

Le partite del PSG hanno costantemente visto molti gol durante la stagione. Dall'inizio dell'anno, 25 delle loro 33 partite in tutte le competizioni hanno visto oltre 2.5 gol segnati.

Una partita di questa importanza potrebbe essere più serrata, ma ci sono alcune vere minacce di gol sul campo. Lautaro Martínez ha segnato otto volte nelle sue ultime sette apparizioni in UCL, e Dembélé è stato coinvolto in 12 gol (segnati o assistiti) in 14 partite. Hakimi, un terzino destro, ha contribuito direttamente a otto per la squadra di Enrique. Tra di loro, le due squadre hanno visto 21 diversi marcatori nella competizione.

Vale la pena notare che il record difensivo dell'Inter è stato impressionante. Hanno subito solo 11 gol nel torneo, e il loro tasso di over 2.5 gol è fissato solo al 50%. Tuttavia, hanno avuto difficoltà a mantenere il silenzio contro il Barcellona, e potrebbero affrontare sfide simili contro un PSG scatenato.

Scommessa 2: Over 2.5 gol a quota 1.93 su Goldbet

Fuochi d'artificio nel secondo tempo

Entrambe le squadre hanno visto più gol segnati e subiti nel secondo tempo delle loro partite questa stagione, sia in campionato che in Europa. In Champions League, le partite del PSG hanno prodotto 26 gol nel secondo tempo, mentre quelle dell'Inter ne hanno visti 20 dopo l'intervallo. Per entrambe le squadre, gli ultimi 15 minuti sono stati i più attivi sul fronte dei gol.

Considerando che si tratta di una finale, potrebbe esserci un periodo di valutazione per Enrique e Inzaghi, che potrebbe portare a un inizio cauto. Tuttavia, la partita è probabile che si apra man mano che progredisce, con il PSG che aspetta il momento giusto e i Nerazzurri che restano compatti: ci vorrà una scintilla. Fortunatamente, ci sono molti giocatori in campo che possono offrirne una.

Scommessa 3: Secondo tempo come il più prolifico a quota 2.10 su Netbet