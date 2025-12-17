Pronostici PSG - Flamengo: i parigini puntano a un altro trofeo

Il nostro esperto di scommesse prevede che entrambe le squadre segneranno in una partita avvincente. La squadra francese dovrebbe mettere le mani sul trofeo.

Pronostici PSG - Flamengo: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per PSG - Flamengo

Goal (GG) a quota 1.80 su Lottomatica

PSG segna più di 2,5 gol a quota 1.50 su William Hill

Tempo con più gol - secondo tempo a quota 2.05 su Netbet

Quote PSG vs Flamengo

PSG vs Flamengo Lottomatica William Hill Netbet Goal (GG) 1.80 1.80 1.80 PSG segna più di 2,5 gol 2.15 1.50 1.90 Tempo con più gol - secondo tempo 2.00 2.00 2.05

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 3-1 Flamengo

Pronostico marcatore: PSG – Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia; Flamengo – Giorgian de Arrascaeta

Il Flamengo si è assicurato un posto in finale battendo Cruz Azul del Messico e Pyramids dell'Egitto nell'ultima settimana. Hanno già avuto un anno straordinario, avendo recentemente conquistato i titoli della Copa Libertadores e del Campeonato Brasileiro Série A. Inoltre, hanno superato il Palmeiras per vincere entrambe le competizioni.

Nel frattempo, il PSG sta cercando di concludere il miglior anno della sua storia con un altro trofeo. I campioni europei hanno ottenuto l'accesso automatico alla Coppa Intercontinentale. Si sono preparati per questa partita con una vittoria per 3-2 contro il Metz in Ligue 1 sabato.

Probabili formazioni PSG - Flamengo

PSG:Chevalier, Zaire-Emery, Beraldo, Marquinhos, Mendes, Vitinha, Neves, Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Flamengo:Rossi, Varela, Danilo, Pereira, Lucas, Pulgar, Jorginho, Saul, De Arrascaeta, Everton, Plata

Aspettatevi una partita aperta in Qatar

Il Flamengo si è dimostrato la squadra più forte del Sud America negli ultimi mesi. Hanno segnato almeno una volta in tutte le loro ultime 12 partite in tutte le competizioni. I giganti brasiliani hanno anche acquisito esperienza contro avversari europei di élite al Mondiale per club in estate.

Hanno segnato liberamente in quella competizione, con una media di 2,00 gol a partita. La squadra di Filipe Luís ha sorpreso il Chelsea 3-1 nella fase a gironi prima di perdere 4-2 contro il Bayern Monaco negli ottavi.

Questi risultati daranno loro speranza di poter mettere in difficoltà una difesa del PSG che può essere vulnerabile. La squadra francese ha concesso due o più gol in quattro delle loro ultime otto partite competitive. Dato ciò, puntare su entrambe le squadre che segnano sembra offrire valore con una probabilità implicita del 55,6%.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.80 su Lottomatica

L'attacco del PSG per conquistare nuovo argento

Se c'era qualche dubbio su quanto seriamente il PSG stia affrontando questa partita, la formazione del weekend ha offerto qualche indizio. Luis Enrique ha riposato giocatori come Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Nuno Mendes e João Neves contro il Metz. Il club di proprietà qatariota sta chiaramente dando priorità a questa partita allo Stadio Ahmad bin Ali.

Gli infortuni hanno regolarmente impedito ai campioni europei di schierare il loro miglior attacco in questa stagione. Ciò ha contribuito a una campagna finora leggermente poco convincente. Tuttavia, dovrebbero essere in grado di schierare Doué, Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé qui.

Le ultime settimane suggeriscono che il PSG sta gradualmente tornando al suo miglior livello nella fase offensiva. Hanno segnato più di 2,5 gol in cinque delle loro ultime sette partite in tutte le competizioni. Con i loro migliori attaccanti pronti a partire, puntare su una ripetizione mercoledì sembra interessante a quote relativamente alte.

Scommessa 2: PSG segna più di 2,5 gol a quota 1.50 su William Hill

Secondo tempo per consegnare gol

Una preoccupazione per il Flamengo potrebbe essere la possibilità che la stanchezza si faccia sentire con il progredire della partita. È stato un anno incredibilmente impegnativo per loro. La corsa al titolo brasiliano è arrivata fino all'ultimo momento. Inoltre, la finale della Libertadores è stata solo tre settimane fa.

Alla fine, gli spazi dovrebbero aprirsi, e ciò dovrebbe favorire il PSG quanto più la partita va avanti. I favoriti avranno anche una vera qualità in panchina, con Gonçalo Ramos e Bradley Barcola tra i probabili sostituti.

Il secondo tempo delle partite del PSG ha prodotto più gol in questa stagione. In Ligue 1, il 54% dei loro gol segnati e il 57% dei gol subiti sono arrivati dopo l'intervallo. Saranno ansiosi di fare una bella figura per i loro sostenitori in Qatar, il che dovrebbe assicurare che continuino a cercare gol. Pertanto, puntare sul secondo tempo per produrre più gol rispetto al primo sembra offrire valore.