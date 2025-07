Pronostici PSG - Bayern Monaco: un ulteriore successo per i parigini?

In questa pagina i lettori troveranno i nostri pronostici PSG - Bayern Monaco per i quarti di finale del Mondiale per Club.

I nostri pronostici PSG - Bayern Monaco: quote e probabili formazioni

Il nostro esperto di scommesse suggerisce che il PSG potrebbe finalmente vendicarsi contro il Bayern ed eliminarli, lasciando gli uomini di Luis Enrique con un potenziale quadruplo.

Migliori scommesse per PSG - Bayern Monaco

1x2 - PSG vincente a quota 2,21 su Lottomatica

Entrambe le squadre segnano - No a quota 2,55 su Netbet

Marcatore in qualsiasi momento** - Achraf Hakimi a quota 5,20 su Goldbet

Prevediamo una vittoria per 2-0 del PSG.

Quote PSG vs Bayern Monaco

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il PSG entrerà in questa partita in grande forma. Sono diventati il miglior club d'Europa e hanno dominato ogni partita per vincere la loro prima corona della Champions League. Forse, il Mondiale per club è quella che completa il loro set in questa stagione, rendendola un quadruplo indimenticabile.

Vengono da una straordinaria vittoria per 4-0 contro l'Inter Miami negli ottavi di finale della competizione, che è stata la prima sconfitta di Lionel Messi contro un ex club. A questo punto, la loro sconfitta per 1-0 contro il Botafogo nella seconda partita del girone è ormai lontana.

Tuttavia, hanno diversi conti in sospeso con il Bayern Monaco. In generale, la squadra della Bundesliga ha avuto la meglio sul PSG, qualcosa che i parigini devono cambiare questo weekend al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta.

Anche gli uomini di Vincent Kompany hanno segnato quattro volte nella loro battaglia degli ottavi con il Flamengo. Tuttavia, a parte quei gol, i campioni tedeschi sono apparsi piuttosto poco convincenti. Devono la loro progressione ai quarti di finale al brillante gioco di Harry Kane e Leon Goretzka.

Sebbene possano guardare al passato per ispirazione, non c'è dubbio che la squadra francese sia la forza dominante in questa competizione e sarà molto difficile da fermare.

Probabili formazioni PSG - Bayern Monaco

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha; Neves, Ruiz; Doue, Kvaratskhelia, Dembélé

Bayern Monaco: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane

Solo una squadra gioca con sicurezza

Luis Enrique istruirà la sua squadra a ignorare i risultati degli ultimi quattro incontri con il Bayern. Il PSG ha perso tutte e quattro le partite, inclusa l'ultima a novembre 2024 durante la fase a gironi della rinnovata Champions League.

I parigini hanno vinto solo due degli ultimi 10 incontri con il Bayern, il che va completamente contro le aspettative attuali. Entrambe le squadre hanno perso solo una partita alla Coppa del Mondo per club, quindi sono alla pari da questo punto di vista.

Tuttavia, la fiducia attuale del PSG è innegabile. Stanno giocando come una squadra che è insieme da decenni, completamente diversa da come è apparso il Bayern nella loro precedente partita.

Gli uomini di Enrique hanno dimostrato di non avere paura di nessun avversario, e la loro vittoria per 5-0 contro l'Inter Milan nella finale di Champions League ha dimostrato che sono qui per dominare. Pertanto, ci aspettiamo che il PSG si assicuri un posto in semifinale.

Scommessa 1: 1x2 - PSG vincente a quota 2,21 su Lottomatica

Attaccanti prolifici incontrano difesa dura

Entrambe le squadre hanno performato bene alla Coppa del Mondo per club finora, specialmente davanti alla porta. Il Bayern ha segnato ben 16 gol in quattro partite, che equivalgono a quattro gol per partita. Nel frattempo, il PSG ha segnato 10 gol in quattro incontri, con una media di 2,5 gol per partita.

Basandosi sulla loro prolificità in questa competizione, tutti i segni indicano un'ondata di gol sabato sera. Tuttavia, vale la pena notare che solo una squadra ha segnato nelle ultime sei partite del PSG in tutte le competizioni. I Red and Blues hanno vinto cinque di quelle partite e ne hanno persa una.

Le formazioni di Vincent Kompany hanno visto tre delle loro ultime cinque partite produrre gol solo a un'estremità. Inoltre, il Bayern ha vinto i loro quattro scontri diretti con la porta inviolata, impedendo al PSG di segnare.

La partita di sabato potrebbe essere l'occasione per i campioni della Ligue 1 di restituire il favore. Dopo aver mantenuto la porta inviolata nelle loro ultime due uscite, gli uomini di Enrique possono fermare Kane e la sua squadra nei quarti di finale.

Scommessa 2: Entrambe le squadre segnano - No a quota 2,55 su Netbet

La prolificità di Hakimi

Anche se schierato come terzino destro, Achraf Hakimi ha dimostrato di essere un marcatore pericoloso. Nei quarti di finale contro l'Inter Miami, il marocchino ha condiviso il maggior numero di tiri con Bradley Barcola (4), un'indicazione della sua capacità offensiva.

Hakimi ha avuto nove tocchi nell'area avversaria e un xG di 0,83, superato solo da Joao Neves, che ha concluso con una doppietta quel giorno. Ha una propensione a segnare gol importanti al momento giusto.

Di recente ha aperto le marcature nella finale di Champions League e ha ora segnato in due partite consecutive, rendendolo un ottimo candidato per segnare un gol sabato sera.

Scommessa 3: Marcatore in qualsiasi momento - Achraf Hakimi a quota 5,20 su Goldbet