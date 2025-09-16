Il nostro esperto di scommesse prevede che gli uomini di Luis Enrique ottengano una vittoria, nonostante i loro recenti problemi di infortuni.

Pronostici PSG - Atalanta: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per PSG - Atalanta

PSG a segnare oltre 2,5 gol a quota 2,40 su Sisal

Entrambe le squadre segnano a quota 1,67 su Snai

Bradley Barcola come marcatore in qualsiasi momento a quota 3.00 su Netbet

Il PSG dovrebbe vincere 3-1 contro l'Atalanta.

Quote PSG vs Atalanta

PSG vs Atalanta Sisal William Hill Snai PSG 1.44 1.46 1.43 Pareggio 4.75 4.80 4.75 Atalanta 7.00 6.40 6.50

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Paris Saint-Germain ha iniziato esattamente come ci si aspetterebbe in Ligue 1. Sono in cima alla classifica, con quattro vittorie su quattro, e hanno già segnato 10 gol. Nonostante i numerosi problemi di infortuni, hanno battuto il RC Lens 2-0 nel weekend e sembrano di nuovo forti.

L'Atalanta, nel frattempo, sta lottando per trovare la forma. Hanno un nuovo allenatore, Ivan Juric, dopo che Gian Piero Gasperini ha lasciato dopo quasi un decennio, e le cose non sono iniziate particolarmente bene. I pareggi con Pisa e Parma sono stati deludenti, ma il 4-1 inflitto al Lecce domenica dovrebbe dare loro una spinta.

Probabili formazioni PSG - Atalanta

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Mbaye, Ramos, Barcola

Atalanta: Carnesecchi, Scalvini, Hien, Djimsiti, Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski, De Ketelaere, Maldini, Krstovic

Il PSG mostra profondità nonostante le stelle assenti

La profondità del PSG è messa alla prova in questo momento, con alcune assenze di alto profilo nella squadra, specialmente nel reparto offensivo. Ousmane Dembélé e Désiré Doué si sono infortunati giocando per la Francia, e Khvicha Kvaratskhelia è l'ultimo a essersi fermato. Si unisce a Lee Kang-in e Lucas Beraldo nella lista degli infortunati.

Tuttavia, i parigini hanno altre opzioni, con Bradley Barcola ancora disponibile e giocatori come Gonçalo Ramos pronti a subentrare. Hanno ancora molti modi per mettere in difficoltà l'Atalanta al Parc des Princes, e ci aspettiamo che lo facciano.

Gli italiani hanno subito gol in tutte e tre le partite giocate finora in questa stagione, il che fa ben sperare per gli uomini di Luis Enrique. I campioni in carica saranno ansiosi di iniziare la difesa del titolo con tre punti.

Scommessa 1: PSG a segnare oltre 2,5 gol a quota 2,40 su Sisal

L'Atalanta per sfruttare le lacune difensive del PSG

La squadra di Enrique non è affatto impenetrabile, anche se ha mantenuto qualche porta inviolata in questa stagione. Il Tottenham Hotspur ha segnato due gol contro di loro, e il Tolosa recentemente tre, quindi l'Atalanta può trovare modi per metterli in difficoltà. Se però riusciranno a prevalere, è un'altra questione.

La Dea ha una media di due gol a partita finora, segnando in tutte, e ha marcatori provenienti da tutto il campo. Il PSG si fida della propria vittoria, ma deve tenere alta la guardia contro giocatori come Charles De Ketelaere. Sono ancora privi di Ademola Lookman dopo una disputa molto pubblica, e il trasferimento di Mateo Retegui ha anche indebolito le loro opzioni.

Anche se i giganti francesi hanno mantenuto la porta inviolata domenica contro il Lens, l'Atalanta dovrebbe rappresentare una minaccia molto più grande con il ritorno della UCL a Parigi.

Scommessa 2: Entrambe le squadre segnano a quota 1,67 su Snai

Barcola alza il livello

Con la vasta gamma di assenze in attacco al PSG, ci si aspetta che Barcola alzi ancora di più il livello. Lo ha fatto in grande stile, registrando un gol e un assist nella vittoria contro il Tolosa, e segnando entrambi nella vittoria contro il Lens. L'anno scorso, ha segnato 14 gol in Ligue 1, e potrebbe benissimo superare quel totale questa volta.

Ramos è visto come il marcatore più probabile dai bookmaker, e potrebbe benissimo segnare, ma Barcola è l'uomo in forma. Il 23enne ha segnato tre volte in questa competizione nel 2024/25 mentre i parigini conquistavano il titolo - questa stagione, punterà a molto di più. La difesa dell'Atalanta dovrà tenerlo d'occhio molto da vicino.