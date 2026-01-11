I Pompey sono nel mezzo di una crisi di infortuni e puntano a evitare la retrocessione dalla Championship. L'Arsenal dovrebbe facilmente sconfiggere la squadra indebolita di John Mousinho.

Migliori scommesse per Portsmouth - Arsenal

Arsenal -2 (Handicap 3-Vie) a quota 2.70 con bet365

Portsmouth Sotto 0.5 gol a quota 1.78 con William Hill

Eberechi Eze Marcatore in qualsiasi momento a quota 2.30 con Lottomatica

Quote Portsmouth - Arsenal

Portsmouth - Arsenal bet365 William Hill Lottomatica Arsenal -2 (Handicap 3-Vie) 2.70 2.55 2.45 Portsmouth Sotto 0.5 gol 1.85 1.78 1.75 Eberechi Eze Marcatore in qualsiasi momento 2.40 2.31 2.30

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Portsmouth 0-3 Arsenal

Pronostico marcatore: Portsmouth - N/A; Arsenal - Eze, Gyökeres, Martinelli

Attualmente, i Pompey sono quarto ultimo, a solo un punto e un posto sopra la zona di retrocessione della Championship. La causa di Portsmouth non è stata aiutata dagli infortuni subiti da una dozzina di giocatori della prima squadra nelle ultime settimane e nei mesi.

Mousinho è stato costretto a utilizzare alcuni talenti dell'accademia del club nelle recenti partite. Sono stati dominati 5-0 a Bristol City nella loro ultima partita di campionato, con la partita casalinga della scorsa settimana contro Ipswich rinviata a causa di un campo ghiacciato.

L'Arsenal ha un programma frenetico davanti. Ospitano il Liverpool in campionato giovedì sera, seguiti da questo incontro di FA Cup domenica e dalla semifinale di EFL Cup con il Chelsea mercoledì prossimo.

Arteta cercherà di schierare una squadra molto cambiata per affrontare una squadra di Pompey che non sarà affatto al completo. Giocatori come Eberechi Eze e Gabriel Martinelli sperano di avere l'opportunità di impressionare. La coppia è stata costretta a guardare i progressi dei Gunners dalla panchina ultimamente. Infine, l'Arsenal è imbattuto negli ultimi 16 incontri competitivi con Portsmouth.

Probabili formazioni Portsmouth - Arsenal

Portsmouth: Schmid, Swanson, Devlin, Shaughnessy, Poole, Pack, Segecic, Dozzell, Chaplin, Blair, Kirk

Arsenal: Kepa, Lewis-Skelly, Timber, White, Saliba, Norgaard, Merino, Eze, Madueke, Martinelli, Gyokeres

Scommettere sui Gunners per emergere vittoriosi

Il Portsmouth ha avuto difficoltà difensive finora in questa stagione. Hanno subito 35 gol in 24 partite di Championship. Hanno avuto ancora più difficoltà a segnare, con una media di soli 0.88 gol segnati a partita.

Con Mousinho che manca di molte delle sue opzioni offensive senior, è improbabile che Portsmouth minacci la difesa dell'Arsenal. Di conseguenza, l'unica preoccupazione dei Gunners sarà quanti gol vorranno segnare.

Gli uomini di Mikel Arteta hanno segnato nove gol nelle loro ultime tre partite di Premier League. Con i giocatori della rosa desiderosi di mettersi in mostra, c'è abbastanza motivazione all'interno di questa squadra dell'Arsenal per vincere. Infatti, ci si aspetta che vincano con almeno tre gol di scarto, e i mercati delle scommesse indicano che c'è solo il 37,04% di possibilità che ciò accada.

L'Arsenal ha registrato 10.44 xG nelle ultime cinque partite di EPL, con una media di 2.09 gol segnati per partita. Data l'opposizione più debole di questo weekend, c'è ogni possibilità che i Gunners segnino tre o più gol.

Scommessa 1: Arsenal -2 (Handicap 3-Vie) a quota 2.70 con bet365

Valore su un clean sheet

L'Arsenal ha superato il loro xGA nelle ultime cinque partite di EPL. Hanno registrato 6.30 xGA, ma hanno concesso solo cinque gol. Questo è un segno di una difesa in forma. L'Arsenal ha concesso solo 14 gol in 20 partite di EPL.

È comodamente il miglior record difensivo della Premier League in questa stagione, con solo loro e il City che hanno concesso meno di 23 gol.

Dato che i Pompey hanno segnato solo 21 gol in 24 partite a livello di Championship, c'è poco appetito per scommettere su di loro per segnare qui. Con una probabilità del 54,05% che l'Arsenal mantenga la porta inviolata, questa è la scommessa di valore dal nostro trio di pronostici Portsmouth - Arsenal.

Scommessa 2: Portsmouth Sotto 0.5 gol a quota 1.78 con William Hill

Eze per affermare il suo ruolo dopo colloqui decisivi con Arteta

Eberechi Eze ha segnato quattro gol in 14 presenze in EPL per l'Arsenal in questa stagione. Il 27enne è stato in panchina nelle ultime settimane. Infatti, non ha giocato un minuto delle ultime quattro partite di EPL dell'Arsenal.

L'assenza di Eze dalla squadra è stata dovuta al miglioramento delle fortune del capitano dei Gunners, Martin Odegaard. Il danese ha tre contributi gol nelle ultime tre partite e sta iniziando a far funzionare l'Arsenal. Arteta ha ritenuto che l'equilibrio della sua squadra non funzioni con Odegaard ed Eze nella stessa formazione.

Tuttavia, con Odegaard probabilmente a riposo contro i Pompey, Eze avrà sicuramente l'opportunità di brillare qui. I rapporti indicano che Eze e Arteta hanno tenuto discussioni private sul suo ruolo nella squadra in futuro. I mercati delle scommesse suggeriscono che Eze ha il 41,67% di probabilità di segnare in qualsiasi momento a Fratton Park.