Il nostro esperto di scommesse prevede una vittoria decisiva dei portoghesi a Lisbona. Tuttavia, gli irlandesi potrebbero riuscire a segnare contro i padroni di casa.

Pronostici Portogallo - Repubblica d'Irlanda: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Portogallo - Repubblica d'Irlanda

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Ci aspettiamo una vittoria del Portogallo per 4-1 contro la Repubblica d'Irlanda.

Quote Portogallo - Repubblica d'Irlanda

Portogallo - Repubblica d'Irlanda Goldbet NetBet Lottomatica Goal (GG) 2.40 2.35 2.40 Oltre 3.5 gol 2.05 2.12 2.05 Joao Felix segna o fornisce assist 1.75 1.91 1.75

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Portogallo sta vivendo un buon anno, avendo perso solo una volta in tutte le competizioni e avendo vinto la finale della Nations League. Il mese scorso, si sono dimostrati molto difficili da battere e hanno segnato otto gol battendo Armenia e Ungheria. Cristiano Ronaldo rimane in eccellente forma realizzativa.

Nel frattempo, la Repubblica d'Irlanda si trova in una situazione più difficile. Tuttavia, hanno dimostrato la loro resilienza, avendo battuto la Bulgaria due volte e pareggiato con il Senegal. La sconfitta contro l'Armenia nella loro ultima partita è preoccupante, dato che puntano a qualificarsi per il loro primo Mondiale dal 2002.

Probabili formazioni Portogallo - Repubblica d'Irlanda

Portogallo: Costa, Mendes, Dias, Neves, Cancelo, Palhinha, Vitinha, Neto, Fernandes, Silva, Ronaldo

Repubblica d'Irlanda: Kelleher, O’Brien, Collins, O’Shea, Scales, Ogbene, Cullen, Smallbone, Manning, Azaz, Ferguson

Difetti difensivi del Portogallo

Roberto Martinez ha molta qualità nelle sue fila, quindi è evidente perché il Portogallo sia il grande favorito in questa partita. Cristiano Ronaldo è in buona forma realizzativa, hanno giocatori giovani ed esperti, e sono i campioni in carica della Nations League. Tuttavia, possono subire gol. L'Ungheria ha segnato due gol contro di loro nella loro ultima partita, la Danimarca li ha battuti a marzo, e hanno subito otto gol in sei partite quest'anno.

È sufficiente per aumentare la fiducia di Heimir Hallgrímsson e della sua squadra, anche se sarà difficile vincere. Un altro fattore a loro favore è che la Repubblica d'Irlanda ha mancato di segnare solo in una partita quest'anno. Tuttavia, gli avversari di questo weekend sono comodamente i più difficili che abbiano affrontato. Pertanto, ci si aspetta azione da entrambe le parti.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 2.40 su Goldbet

Il fascino della Selecao

Le partite che coinvolgono i portoghesi sono sempre divertenti per i tifosi neutrali. Le loro sei partite nel 2025 hanno visto 26 gol segnati, con una media di 4.3 per partita. Nel frattempo, tutte le loro sfide con l'Irlanda, tranne una, hanno visto entrambe le squadre segnare, e sei sono finite con oltre 2.5 gol.

Quindi, ci sono buone ragioni per aspettarsi molta emozione in questo incontro all'Estádio José Alvalade, anche se i portoghesi segnano più gol. Ronaldo punta ai 150 gol internazionali, quindi sarà ansioso di segnare. Inoltre, Martinez ha altri finalizzatori come Bernardo Silva, Joao Felix, Pedro Neto e Goncalo Ramos a sua disposizione.

Nel frattempo, Evan Ferguson potrebbe aspettare il suo primo gol in Serie A, ma ha avuto un buon rendimento a livello internazionale quest'anno. Ha segnato in entrambe le qualificazioni mondiali lo scorso mese e sarà determinato a segnare per la terza partita consecutiva questo weekend.

Scommessa 2: Oltre 3.5 gol a quota 2.12 su NetBet

Scelta di un marcatore

Ronaldo è il favorito dei bookmaker per segnare, il che non sorprende dato che ha segnato nelle sue ultime cinque partite con il Portogallo. Inoltre, ha segnato cinque volte in sei partite per l'Al-Nassr questa stagione. Nel frattempo, Ramos, Rafael Leao e Trincao possono essere una minaccia, così come Adam Idah e Troy Parrott nell'altra squadra.

Tuttavia, Felix è il principale candidato per segnare o fornire assist, data la sua fiducia. Il 25enne ha 10 gol/assist in nove partite a livello di club questa stagione, e tre gol nelle sue ultime tre partite per il Portogallo. Inoltre, la sua doppietta contro l'Armenia ha notevolmente aumentato la sua fiducia.

Potrebbe non iniziare la partita, data la moltitudine di opzioni disponibili per il Portogallo. Tuttavia, potrebbe causare problemi alla squadra irlandese anche entrando come sostituto.