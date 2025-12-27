Pronostici Pisa - Juventus: Bianconeri nettamente favoriti

In una partita da almeno due gol, i nostri esperti si aspettano un successo della Juventus a Pisa senza subire reti.

Migliori pronostici di Pisa - Juventus

Ecco alcuni consigli per le scommesse su Pisa - Juventus con le quote delle opzioni analizzate dai nostri esperti:

1X2 1° tempo 2 a quota 2.00 su Goldbet

No goal a quota 1.68 su William Hill

2 + Over 1.5 + No goal a quota 3.35 su Lottomatica

A Pisa, i nostri esperti si aspettano un successo a porta inviolata da parte di una Juventus capace di segnare almeno due reti.

Quote Pisa - Juventus

Stando alle quote, i bookmaker vedono la Juventus nettamente favorita a Pisa: i nostri esperti hanno esplorato anche altri mercati.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

La nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

La nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Come arrivano i toscani e i bianconeri al match

La Juventus giunge a Pisa a una settimana dal 2-1 contro la Roma, il quinto successo in otto gare di Serie A. Sei giorni prima, con l'1-0 a Bologna, gli uomini di Luciano Spalletti avevano ritrovato i tre punti anche in trasferta. Dopo il 2-1 a Cremona al debutto dell'ex CT, avevano registrato l'1-1 in casa della Fiorentina e l'1-2 a Napoli.

I toscani, dopo il finora unico successo con l'1-0 contro la Cremonese d'inizio novembre, hanno raccolto due punti in cinque giornate. E fra i 2-2 in casa del Sassuolo e di domenica a Cagliari, la squadra di Alberto Gilardino aveva registrato lo 0-2 contro l'Inter, seguito dagli 0-1 contro Parma e Lecce.

Probabili formazioni di Pisa - Juventus

Pisa: Semper, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Bonfanti, Tramoni, Meister

Semper, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Bonfanti, Tramoni, Meister Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic, Miretti, Yildiz, David

A Pisa la Juventus giungerà al duplice fischio in vantaggio?

Nel 2-1 contro la Roma, per la quarta volta nelle sette gare in Serie A dall'arrivo di Luciano Spalletti, la Juventus aveva chiuso il primo tempo in vantaggio. Contro i giallorossi, lo scorso mese a Cremona e a Firenze, la "Vecchia Signora" era giunta all'intervallo sull'1-0. Invece, nel 2-1 contro il Cagliari, raccolto prima dell'1-2 a Napoli e dell'1-0 a Bologna, tutti i gol erano arrivati nel primo tempo.

Il Pisa torna all'Arena Garibaldi a sei giorni dal 2-2 a Cagliari, il secondo nel giro di cinque turni dopo quello contro il Sassuolo. Archiviata la trasferta a Reggio Emilia, i toscani avevano incassato lo 0-2 contro l'Inter. Sarebbero seguiti gli 0-1 contro Parma e Lecce.

Tutto sommato, il segno 1X2 1° tempo 2 rientra fra quelli plausibili nella gara fra Pisa e Juventus.

Scommessa 1: 1X2 1° tempo 2 a quota 2.00 su Goldbet

AllˈArena Garibaldi i bianconeri manterranno la rete inviolata?

Nessuna delle sfide casalinghe del Pisa, dal ritorno in Serie A, ha visto gol di entrambe le squadre, e i toscani avevano insaccato solo nell'1-0 contro la Cremonese. Poi, nelle ultime cinque giornate, gli uomini di Alberto Gilardino hanno macinato due punti con il 2-2 contro il Sassuolo e quello a Cagliari. E in Sardegna si è interrotta una striscia con lo 0-2 contro l'Inter e gli 0-1 contro il Parma, oltreché a Lecce.

Dal canto suo, la Juventus nelle ultime tre giornate ha affrontato esclusivamente squadre che viaggiano nelle prime sei. Nonostante ciò, i bianconeri non incassano più di due reti dall'1-2 a Napoli. Sarebbero seguiti l'1-0 a Bologna e sabato il 2-1 contro la Roma.

Per questi motivi, il segno no goal è un pronostico realistico per la sfida all'Arena Garibaldi.

Scommessa 2: No goal a quota 1.68 su William Hill

Sul campo del Pisa la Juventus insaccherà almeno due volte?

Per esempio, nel 2-2 a Cagliari il Pisa ha concesso due reti per la terza volta in cinque partite di campionato. Dopo l'altro pari a Reggio Emilia contro il Sassuolo, novembre si era chiuso con lo 0-1 contro la battistrada Inter. Sarebbero seguiti gli 0-1 contro Parma e Lecce, che viaggiano dal quattordicesimo posto in giù.

Con il 2-1 contro la Roma, la Juventus è tornata a siglare più di una volta contro una big a oltre tre mesi dal 4-3 contro l'Inter. Inoltre, la "Vecchia Signora", dopo l'altro 2-1 contro il Cagliari, per la seconda volta in quattro turni ha timbrato due volte il cartellino. Aveva, però, insaccato anche nell'1-2 a Napoli e nell'1-0 a Bologna.

Considerando questi rendimenti, la combo 2 + Over 1.5 + No goal è da tenere d'occhio in vista della sfida tra Pisa e Juventus.