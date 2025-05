Pronostici Parma - Napoli: quote, formazioni e info utili per scommettere

Parma Calcio 1913 vs SSC Napoli

Gli esperti prevedono al massimo 5 reti in Parma-Napoli del 18 maggio, con 1-2 gol attesi già nel primo tempo.

Quote Parma - Napoli

Dopo il 2-2 contro il Genoa, il Napoli cerca a Parma il quinto successo in sei turni. I ducali, dopo l’1-0 contro la Juventus e il 2-2 contro la Lazio, hanno perso sia contro il Como sia contro l’Empoli. I principali bookmaker danno nettamente favorita la capolista, ma i nostri esperti hanno esplorato mercati alternativi.

Pronostici Parma - Napoli: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Parma-Napoli

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la gara del 37° turno di Serie A tra Parma e Napoli. Ecco alcune quote:

Combo Multigol 1-2 1° tempo + 0-3 2° tempo a quota 1.68 su Goldbet

Giacomo Raspadori marcatore in qualsiasi momento a quota 2.75 su NetBet

Segna 1° gol 1° tempo Team 2 a quota 1.83 su Lottomatica

I nostri esperti si aspettano una gara con una, due o tre reti nel primo tempo – con il primo gol firmato dal Napoli – al massimo tre marcature complessive nella ripresa e una possibile rete di Giacomo Raspadori.

Come arrivano i ducali e i partenopei al match

Il Napoli affronta la trasferta di Parma una settimana dopo il 2-2 contro il Genoa. Il "Grifone" ha così interrotto il filotto della capolista, reduce da quattro vittorie consecutive contro squadre della seconda metà della classifica. Dopo l’1-1 a Bologna, settima in graduatoria, i partenopei si erano infatti imposti contro l’Empoli (3-0), a Monza (1-0), contro il Torino (2-0) e a Lecce (1-0).

Con l’1-0 contro la Juventus del 23 aprile, il Parma ha vinto solo una delle sue ultime nove gare di campionato. Dopo il successo contro i bianconeri, quarti in classifica, i ducali avevano chiuso aprile con il 2-2 all’Olimpico contro una Lazio appaiata proprio alla "Vecchia Signora". A maggio, però, la squadra di Cristian Chivu ha finora subìto lo 0-1 contro il Como e, domenica, l’1-2 sul campo di un Empoli pienamente coinvolto nella lotta per la salvezza.

Probabili formazioni di Parma - Napoli

Parma: Suzuki; Delprato, Leoni, Balogh; Valeri, Sohm, Keita, Hernani, Hainaut; Bonny, Pellegrino

Suzuki; Delprato, Leoni, Balogh; Valeri, Sohm, Keita, Hernani, Hainaut; Bonny, Pellegrino Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori

Parma - Napoli: ritmi controllati tra primo e secondo tempo?

Tre delle ultime quattro gare di Serie A del Parma hanno registrato una o due reti nel primo tempo e al massimo tre nella ripresa. L’unica eccezione è arrivata nello 0-1 contro il Como del 3 maggio, deciso da un gol dei lariani al 79° minuto.

Dieci giorni prima, i ducali si erano imposti per 1-0 sulla Juventus grazie alla rete di Mateo Pellegrino allo scadere del primo tempo. Poi, la squadra di Cristian Chivu aveva chiuso aprile con il 2-2 all’Olimpico contro la Lazio: dopo il vantaggio al terzo, le altre tre marcature erano arrivate nella ripresa. Anche nell’1-2 incassato il 10 maggio a Empoli, i toscani avevano chiuso il primo tempo sull’1-0 – le restanti due reti sono arrivate nel secondo tempo.

Inoltre, in tutte le ultime tre giornate di campionato del Napoli si sono viste una o due reti prima dell’intervallo e non più di due nella ripresa. Più precisamente, la squadra di Antonio Conte aveva segnato soltanto nel primo tempo sia nel 2-0 contro il Torino sia nell’1-0 a Lecce. Poi, nel 2-2 contro il Genoa, le due squadre avevano chiuso i primi 45 minuti sull’1-1.

Alla luce di questi dati, la combo Multigol 1–2 1° tempo + 0–3 2° tempo appare come un’opzione da tenere in considerazione.

Scommessa 1: Combo Multigol 1-2 1° tempo + 0-3 2° tempo a quota 1.68 su Goldbet

Raspadori titolare anche al Tardini e di nuovo decisivo?

Giacomo Raspadori ha trovato il gol in cinque delle ultime sette partite di campionato in cui Antonio Conte lo ha schierato dal primo minuto. Tra metà febbraio e inizio marzo, l’attaccante azzurro non era andato a segno solo nell’1-1 contro l’Inter del 1° marzo.

Prima di quella sfida Scudetto, era già andato a bersaglio nel 2-2 all’Olimpico contro la Lazio e nell’1-2 sul campo del Como. Poi aveva timbrato anche nel 2-1 contro la Fiorentina.

Dopo lo 0-0 di Venezia a metà marzo, Conte lo aveva lasciato in panchina per cinque giornate consecutive. Dopo essere rimasto inutilizzato contro il Milan, Raspadori era subentrato a Bologna, contro l’Empoli, a Monza e contro il Torino.

Ma appena era tornato titolare – a Lecce – aveva subito lasciato il segno con la rete dell’1-0 al 24°. E domenica, contro il Genoa, ha riportato in vantaggio il Napoli al 64°.

Visti i numeri recenti e la crisi del Parma, una sua marcatura è tutt’altro che improbabile.

Scommessa 2: Giacomo Raspadori marcatore in qualsiasi momento a quota 2.75 su NetBet

Parma-Napoli: partenopei di nuovo in vantaggio già nel primo tempo?

In sei delle ultime sette partite di Serie A, il Napoli ha sbloccato la gara nel primo tempo – con l’unica eccezione paradossalmente nell’1-0 di metà aprile a Monza. Subito dopo la sosta di marzo, i partenopei avevano segnato entrambe le reti contro il Milan prima dell’intervallo. Erano invece giunti al duplice fischio sull’1-0 sia a Bologna sia contro l’Empoli.

Dopo il successo contro i brianzoli – nel frattempo retrocessi in Serie B – la squadra di Conte, nel 2-0 contro il Torino, aveva siglato entrambe le marcature nella prima frazione. Poi, a Lecce, Raspadori aveva firmato il gol vittoria al 24°, e domenica, nel 2-2 contro il Genoa, Romelu Lukaku aveva aperto le marcature dopo un quarto d’ora.

Inoltre, nell’1-2 subìto il 10 maggio a Empoli, il Parma è passato in svantaggio all’11°, per poi trovare il momentaneo pareggio al 73°. Alla luce di questi precedenti, l’opzione Segna 1° gol 1° tempo Team 2 rientra fra i pronostici plausibili per la gara fra Parma e Napoli.