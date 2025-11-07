Pronostici Parma - Milan: Leao cerca il gol in trasferta

A Parma, i nostri esperti si aspettano una vittoria del Milan con due, tre o quattro gol, con almeno uno firmato da Rafael Leao.

Migliori pronostici di Parma - Milan

Ecco qualche spunto per scommesse su Parma - Milan, con le quote analizzate dai nostri esperti:

2 + Under 4.5 quota 1.78 su Goldbet

Multigol 2-4 ospite a quota 1.86 su NetBet

Rafael Leao marcatore plus a quota 2.55 su Lottomatica

Per l'incontro al Tardini, i nostri esperti prevedono una vittoria di un "Diavolo" capace d'insaccare due, tre o quattro volte – e almeno un sigillo di Rafael Leao.

Quote Parma - Milan

I bookmaker, pur considerando il Milan nettamente favorito, offrono quote oneste sul segno 2. I nostri esperti, però, hanno esplorato altre opzioni.

Come arrivano i ducali e i rossoneri al match

Il Parma ospita il Milan a sei giorni dall'1-3 incassato, sempre al Tardini, nel derby contro il Bologna. I felsinei hanno così inflitto agli uomini di Carlos Cuesta la terza sconfitta in cinque giornate e, dopo l'1-2 a Roma in quella infrasettimanale, la seconda consecutiva. Dopo lo 0-1 contro il Lecce che aveva aperto ottobre, i ducali avevano registrato due pari a reti inviolate: a Genova e contro il Como.

Il Milan, invece, giunge in Emilia dopo l'1-0 contro la Roma che ha riportato il "Diavolo" ai tre punti, dopo il 2-2 contro il Pisa e l'1-1 a Bergamo. Ma dal 2-0 a Lecce di fine agosto in poi e fino al 2-1 contro la Fiorentina di metà ottobre, la squadra di Massimiliano Allegri aveva vinto cinque gare su sei. L'eccezione era arrivata prima della finora ultima sosta, con lo 0-0 allo Stadium contro la Juventus.

Probabili formazioni di Parma - Milan

Parma: Suzuki, Delprato, Valenti, Ndiaye, Britschgi, Bernabè, Sorensen, Keita, Almqvist, Cutrone, Pellegrino

Suzuki, Delprato, Valenti, Ndiaye, Britschgi, Bernabè, Sorensen, Keita, Almqvist, Cutrone, Pellegrino Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi, Nkunku, Leao

Parma - Milan: un successo "Diavolo" con al massimo quattro gol?

Il Parma riceve il Milan dopo aver perso tre volte negli ultimi cinque turni di Serie A – e in due occasioni davanti al proprio pubblico. Prima dell'1-3 contro il Bologna di domenica, i ducali avevano infatti registrato a inizio ottobre lo 0-1 contro il Lecce. Poi, i ducali avevano raccolto due 0-0 contro il Genoa e il Como, prima di subire il 29 ottobre l'1-2 all'Olimpico contro la Roma.

Il Milan, archiviato l'1-2 al debutto contro la Cremonese, ha invece vinto sei delle più recenti sfide in campionato. A parte il 2-2 contro il Pisa, il "Diavolo" ha lasciato punti per strada solo contro squadre in doppia cifra. Questo perché allo 0-0 contro la Juventus era seguito l'1-1 contro l'Atalanta, che nel weekend a Udine ha incassato la prima sconfitta in questo campionato. La squadra di Massimiliano Allegri, invece, domenica ha ritrovato i tre punti grazie all'1-0 nel big match contro la Roma.

Considerando questi rendimenti, la combo 2 + Under 4.5 rientra negli scenari plausibili in vista dell'incontro fra Parma e Milan.

Scommessa 1: 2 + Under 4.5 quota 1.78 su Goldbet

Al Tardini vedremo almeno due sigilli rossoneri?

Prima dell'1-1 in casa dell'Atalanta e dell'1-0 contro la Roma di domenica, il Milan aveva insaccato due o tre volte in quattro gare di Serie A su cinque. In tutto ciò, lo 0-0 allo Stadium contro la Juventus era arrivato dopo il 3-0 a Udine e il 2-1 contro il Napoli. Poi, il "Diavolo" aveva registrato il 2-1 contro la Fiorentina e il 2-2 contro il Pisa.

Il Parma, dopo il 2-1 contro il Torino di fine settembre, aveva invece incassato lo 0-1 contro il Lecce, seguito dagli 0-0 a Genova e contro il Como. Ma archiviato il pari a reti inviolate contro i lariani, il terzo in cinque giornate, la squadra di Carlos Cuesta ha concesso cinque gol in due turni: all'1-2 contro la Roma all'Olimpico è infatti seguito l'1-3 contro il Bologna di domenica.

Alla luce di questi risultati, il segno Multigol 2-4 ospite è un'opzione realistica nella sfida al Tardini.

Scommessa 2: Multigol 2-4 ospite a quota 1.86 su NetBet

Leao risulterà decisivo anche in Parma - Milan?

Prima dell'1-1 in casa dell'Atalanta, che lo ha visto sostituito nell'intervallo a causa di problemi all'anca, Rafael Leao aveva firmato tre delle quattro reti contro Fiorentina e Parma. Dopo la doppietta che aveva permesso di ribaltare il risultato contro i gigliati, il portoghese aveva sbloccato al settimo la sfida contro il Pisa.

Recuperato in extremis dopo l'uscita anzitempo a Bergamo, Leao è salito in cattedra nell'1-0 contro la Roma. A questo giro non ha sbloccato la gara per il Milan e non ha nemmeno timbrato il cartellino, ma ha coronato la sua ottima prestazione con l'assist per il sigillo di Strahinja Pavlovic al 39'.

Visto il suo stato di forma, il segno Rafael Leao marcatore plus è da tenere d'occhio.

Scommessa 3: Rafael Leao marcatore plus a quota 2.55 su Lottomatica

