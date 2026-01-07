Pronostici Parma - Inter: Nerazzurri a caccia della cinquina

Nella sfida a Parma, i nostri esperti si aspettano una vittoria per l'Inter e al massimo tre reti – di cui almeno una di Lautaro.

Migliori pronostici di Parma - Inter

Di seguito alcuni consigli per le scommesse su Parma - Inter con le quote dei mercati studiati dai nostri esperti:

Under 1.5 casa + Over 1.5 ospite a quota 1.70 su Goldbet

Lautaro Martinez marcatore a quota 1.90 su William Hill

2 + Under 3.5 a quota 2.20 su Lottomatica

Al Tardini, i nostri esperti si attendono una sconfitta del Parma contro l'Inter in una sfida con al massimo tre gol – e una marcatura di Lautaro.

Quote Parma - Inter

Per la gara a Parma, i bookmaker offrono quote basse sui tre punti dell'Inter – ma i nostri esperti hanno analizzato anche altre opzioni.

Come arrivano i ducali e la "Beneamata" al match

L'Inter del grande ex Cristian Chivu giunge a Parma sulle ali del 3-1 contro il Bologna di domenica sera. Così, nella rivincita della semifinale in Supercoppa, la capolista ha inanellato il quinto successo consecutivo. Archiviato lo 0-1 contro il Milan, i nerazzurri erano ripartiti dal 2-0 a Pisa prima del 4-0 contro il Como, il 2-1 a Genova – e l'1-0 in casa dell'Atalanta.

Il Parma è reduce dall'1-1 sul campo del Sassuolo, il suo primo pari dal 2-2 contro il Milan d'inizio novembre. Poi, la squadra di Carlos Cuesta in cinque giornate ha macinato punti solo con il 2-1 a Verona e gli 1-0 contro Pisa e Fiorentina. E contro squadre fuori dalla zona retrocessione aveva incassato lo 0-2 contro l'Udinese e lo 0-1 contro la Lazio.

Probabili formazioni di Parma - Inter

Parma: Corvi, Britschgi, Circati, Valenti, Valeri, Keita, Estevez, Sorensen, Bernabé, Ondrejka, Pellegrino

Corvi, Britschgi, Circati, Valenti, Valeri, Keita, Estevez, Sorensen, Bernabé, Ondrejka, Pellegrino Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Lautaro, Thuram

Vedremo al massimo una rete del Parma e quantomeno due dellˈInter?

Per esempio, nel 3-1 contro il Bologna, l'Inter ha siglato più di un gol per la settima volta in nove uscite in Serie A. In tutto ciò, lo 0-1 contro il Milan di fine novembre aveva chiuso il filotto con tre gol contro la Fiorentina e rispettivamente due a Verona e contro la Lazio. Poi, la squadra del grande ex Cristian Chivu aveva insaccato due volte a Pisa e Genova, firmato un poker contro il Como – prima dell'1-0 a Bergamo.

Inoltre, il Parma non timbra più di un cartellino da fine novembre. Dopo il 2-1 a Verona, i ducali in tre giornate erano rimasti a secco contro Udinese e Lazio insaccando solo nell'1-0 a Pisa. Poi, avrebbero registrato l'1-0 contro la Fiorentina e l'1-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Tutto sommato, la combo Under 1.5 casa + Over 1.5 ospite rientra fra quelli realistici nella sfida fra Parma e Inter.

Scommessa 1: Under 1.5 casa + Over 1.5 ospite a quota 1.70 su Goldbet

Lautaro insaccherà anche al Tardini?

Nelle ultime sette uscite dell'Inter in Serie A, Lautaro Martinez ha timbrato il cartellino altrettante volte ed è rimasto a secco esclusivamente nello 0-1 contro il Milan. Poi l'argentino che si era sbloccato prima della sosta di novembre nel 2-0 contro la Lazio sarebbe in cattedra con la doppietta nel 2-0 a Pisa.

Da allora il capitano nerazzurro era risultato decisivo anche nell'1-0 contro l'Atalanta e nel 2-1 a Genova, dove ha fornito anche l'assist per l'1-0. Lo stesso è accaduto nel 3-1 contro il Bologna prima che Lautaro siglasse il raddoppio. Nel 4-0 del 6 dicembre contro il Como, l'argentino aveva invece sbloccato l'incontro all'undicesimo.

Dunque, il segno Lautaro Martinez marcatore è da tenere d’occhio in vista dell'incontro fra i ducali e i nerazzurri.

Scommessa 2: Lautaro Martinez marcatore a quota 1.90 su William Hill

A Parma, proseguirà il filotto dellˈInter?

A eccezione dell'1-3 a Napoli e dello 0-1 contro il Milan, l'Inter da fine settembre si è imposta in tutte le sue uscite in Serie A. Ma in trasferta, dopo il 3-4 in casa della Juventus, ha sempre siglato al massimo due gol. E prima dell'1-0 contro l'Atalanta gli uomini di Chivu avevano collezionato i 2-1 a Verona e contro il Genoa, oltreché il 2-0 a Pisa.

Il Parma prima dell'1-1 contro il Sassuolo da fine novembre ha macinato punti solo contro le ultime tre in classifica. E dopo il 2-1 in casa dell'Hellas Verona erano arrivati gli 1-0 a Pisa e contro la Fiorentina. Invece la squadra di Cuesta non aveva punto né nello 0-2 contro l'Udinese né nello 0-1 contro la Lazio.

Alla luce di questi risultati, anche la combo 2 + Under 3.5 è plausibile in vista della partita fra Parma e Inter.