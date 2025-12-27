Pronostici Nottingham Forest - Manchester City: City in gran forma

I Cityzens sono in ottima forma alla fine del 2025 e dovrebbero avere troppa potenza di fuoco per i Tricky Trees.

Pronostici Nottingham Forest - Manchester City: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Nottingham Forest - Manchester City

Vittoria del Manchester City a quota 1.60 su Lottomatica

No Goal (NG) a quota 2.10 su Goldbet

Phil Foden segna o assiste a quota 1.95 su Netbet

Quote Nottingham Forest vs Manchester City

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Nottingham Forest 0-2 Man City

Pronostico marcatore: Man City – Erling Haaland, Phil Foden

Il Nottingham Forest ha perso 1-0 contro il Fulham lunedì sera, interrompendo la loro recente serie di vittorie. Prima di ciò, una vittoria per 3-0 contro il Tottenham Hotspur è stata la loro sesta vittoria in otto partite in tutte le competizioni. Sean Dyche ha migliorato significativamente le prestazioni della squadra. Tuttavia, ora affrontano il compito più difficile degli ultimi mesi.

Il Manchester City è in ottima forma. Ha vinto sette partite consecutive, di cui cinque in Premier League, segnando molto. Hanno ottenuto il loro terzo clean sheet consecutivo quando hanno sconfitto il West Ham United 3-0. Quindi, l'Arsenal starà guardando alle loro spalle.

Probabili formazioni Nottingham Forest - Manchester City

Nottingham Forest:John Victor, Savona, Milenkovic, Murillo, Williams, Douglas Luiz, Anderson, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Igor Jesus

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Reijnders, Gonzalez; Cherki, Bernardo Silva, Foden; Haaland

Vittoria in trasferta

Data la loro forma attuale, è difficile vedere qualcosa di diverso da una vittoria del Manchester City quando visiteranno il City Ground. Tuttavia, i Cityzens sono senza Omar Marmoush e Rayan Ait-Nouri, poiché stanno giocando alla Coppa d'Africa. Inoltre, giocatori come John Stones, Jeremy Doku, Oscar Bobb e Rodri stanno recuperando da infortuni.

Nonostante queste assenze, la squadra di Pep Guardiola ha recentemente performato bene e sarà fiduciosa di una vittoria. Per quanto riguarda il Forest, hanno perso Ibrahim Sangaré e Willy Boly per la Coppa d'Africa, mentre giocatori come Ola Aina e Chris Wood sono in dubbio a causa di infortuni.

Gli ospiti certamente non hanno la stessa profondità di rosa dei loro omologhi del Lancashire. Pertanto, una vittoria in trasferta per il City è probabile, essendo chiari favoriti. Hanno la forma dalla loro parte e la loro fiducia è attualmente molto alta.

Scommessa 1: Vittoria del Manchester City a quota 1.60 su Lottomatica

Un clean sheet per i visitatori

I Cityzens stanno difendendo bene oltre a segnare, il che è un altro fattore chiave. Infatti, quattro delle loro ultime cinque partite in tutte le competizioni si sono concluse con un clean sheet. Solo due squadre - una delle quali era il Real Madrid - hanno segnato contro di loro a dicembre.

Nel frattempo, il Forest non è riuscito a segnare in tre delle loro ultime cinque partite di Premier League, ed è successo in quattro partite casalinghe nel 2025/26. I visitatori si stanno dimostrando difficili da segnare contro e difficili da difendere - quindi potrebbe essere un lungo pomeriggio per i padroni di casa. Pertanto, ci si aspetta un altro clean sheet per Gianluigi Donnarumma.

Scommessa 2: No Goal (NG) a quota 2.10 su Goldbet

Guardare oltre Haaland per un valore migliore

Erling Haaland è evidentemente il marcatore più probabile per il City, e il più probabile nel mercato segna/assist. Tuttavia, non c'è molto valore nel scommettere su di lui durante la sua impressionante serie di 19 gol in 17 partite di campionato, quindi vale la pena considerare altri giocatori.

Le scelte naturali sono Phil Foden e Rayan Cherki, poiché entrambi hanno brillato recentemente per i Cityzens. Tuttavia, la scelta migliore sarebbe Foden. Inclusi i suoi sforzi al Mondiale per Club, l'internazionale inglese ha registrato 18 G/A in 27 partite per il suo club. Sette di questi sono arrivati nelle sue ultime cinque partite di campionato.

Guardiola probabilmente non farà molti - se non nessun - cambiamenti alla squadra che ha battuto il West Ham, quindi Foden probabilmente giocherà di nuovo. Con il talento offensivo a disposizione della squadra in trasferta, il Forest avrà una partita difficile, e Foden sarà ansioso di esibirsi.