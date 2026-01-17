È difficile immaginare qualcuno fermare i Gunners mentre cercano di mantenere il loro vantaggio in cima alla classifica.

Pronostici Nottingham Forest - Arsenal: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Nottingham Forest - Arsenal

Vittoria dell'Arsenal a quota 1.53 su Goldbet

Goal (GG) a quota 1.93 su William Hill

Viktor Gyökeres segna o assiste a quota 2.25 su Lottomatica

Quote Nottingham Forest - Arsenal

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Nottingham Forest 1-2 Arsenal

Pronostico marcatore: Nottingham Forest – Igor Jesus; Arsenal – Bukayo Saka, Viktor Gyökeres

Il Nottingham Forest ha ottenuto una vittoria vitale contro il West Ham United nella loro ultima partita di Premier League. Tuttavia, la loro forma complessiva rimane incostante. La sconfitta contro il Wrexham in FA Cup ha fatto sì che abbiano vinto solo una delle ultime sei partite. Potrebbero avere il vantaggio del campo questo weekend, ma hanno faticato contro le squadre di vertice.

Questo weekend, il Forest affronta non solo una squadra di vertice, ma quella che vola più in alto nella classifica del campionato. L'Arsenal ha vinto in nove delle ultime 10 partite competitive e ha aperto un divario di sei punti sul Manchester City. A causa degli infortuni, non sono stati particolarmente solidi in difesa ultimamente. Tuttavia, riescono costantemente a segnare più dei loro avversari.

Probabili formazioni Nottingham Forest - Arsenal

Nottingham Forest: Sels, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Dominguez, Hutchinson, Gibbs White, Hudson-Odoi, Igor Jesus

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Timber, Zubimendi, Odegaard, Rice, Saka, Martinelli, Gyökeres

La ricca vena di forma dell'Arsenal

Una partita è andata ai rigori, ma vincere nove delle ultime 10 è stata la risposta ideale dell'Arsenal alla sconfitta contro l'Aston Villa. Gli uomini di Mikel Arteta si sono lanciati in vetta alla Premier League. Stanno volando alto anche in Champions League. Non sorprende vederli come favoriti mentre si dirigono al City Ground.

I Gunners hanno alcune preoccupazioni per gli infortuni. Piero Hincapié è l'ultimo ad essere escluso, unendosi a Riccardo Calafiori e Cristhian Mosquera nella lista degli assenti. Il lavoro di Arteta durante l'estate ha dato loro una vera profondità di squadra. Questo ha permesso loro di affrontare bene le battute d'arresto.

Il Nottingham Forest, nel frattempo, è ancora senza il capocannoniere dello scorso anno, Chris Wood, e il portiere, John Victor. Sean Dyche ha avuto momenti difficili da quando è arrivato, e questo sarà uno dei suoi test più duri. Tutto fa pensare a una vittoria in trasferta.

Scommessa 1: Vittoria dell'Arsenal a quota 1.53 su Goldbet

Le carenze difensive dei Gunners

Uno dei punti di forza più grandi dei Gunners in questa stagione è stata la loro solidità difensiva. David Raya e la sua retroguardia non hanno subito gol per mesi all'inizio della stagione. Tuttavia, i suddetti infortuni difensivi hanno avuto il loro impatto, anche se i Gunners hanno continuato a vincere.

Tenendo conto di ciò, i padroni di casa potrebbero creare qualche problema ai visitatori questo weekend. Durante la loro striscia di imbattibilità di 10 partite, l'Arsenal ha mantenuto solo tre volte la porta inviolata, lasciandosi scoperto a volte. Gli uomini di Dyche hanno anche segnato gol. Sono riusciti a trovare la rete in sette delle ultime 10.

Purtroppo per i Tricky Trees, spesso è stato solo un singolo gol, raramente sufficiente per la vittoria. Possiamo immaginare una serie simile di eventi in Nottinghamshire questa volta.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 1.93 su William Hill

La caccia al gol in Premier League di Gyökeres

Quando si guarda alla prima stagione di Viktor Gyökeres all'Arsenal, è difficile classificarla come successo o fallimento. Lo svedese non ha brillato da quando si è trasferito all'Emirates, ma ha comunque giocato un ruolo importante nel loro successo. Con nove gol e assist in 28 partite, è ancora tra i migliori contributori del club nel 2025/26.

Gyökeres ha mostrato ancora una volta la sua qualità a metà settimana, segnando e assistendo nella vittoria in coppa per 3-2 contro il Chelsea. Questo tipo di prestazione farà benissimo alla sua fiducia. Il Forest sarà molto attento alla minaccia che rappresenta, anche se non trova la rete da nove partite di campionato.

I padroni di casa hanno davvero faticato a mantenere la porta inviolata in questa stagione, subendo 34 gol in 21 partite. Questo dà a Gyökeres e ai suoi compagni motivo di credere di poter aggiungere al loro bottino. Gabriel Jesus e Leandro Trossard sono visti come i più probabili a segnare o assistere. Tuttavia, puntiamo sul numero 14.