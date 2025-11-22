Il City è imbattuto negli ultimi quattro scontri diretti con i Magpies. Con quattro vittorie in cinque partite di EPL, gli uomini di Guardiola riusciranno ad assicurarsi la quinta?

Pronostici Newcastle - Manchester City: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Newcastle - Manchester City

Man City vincente a quota 1.95 con Lottomatica

Erling Haaland per effettuare 4+ tiri a quota 1.10 con Goldbet

Meno di 2.5 gol a quota 2.15 con Netbet

Quote Newcastle vs Manchester City

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Newcastle 0-2 Man City

Pronostico marcatore: Man City – Haaland, Foden

Il Newcastle United ospita il Manchester City sabato sera, con l'obiettivo di risalire nella parte alta della classifica della Premier League. I Magpies stanno lottando in questa stagione, attualmente al 14° posto in classifica, a soli due punti dalla zona retrocessione. La loro campagna in Champions League, insieme alla perdita inaspettata di Alexander Isak, è stata difficile da gestire.

La forma casalinga dello United è stata la principale ragione del loro successo nelle stagioni recenti. Non è diverso nel 2025/26, dato che hanno una percentuale di vittorie del 60% davanti ai propri tifosi. Tuttavia, non hanno sconfitto il City in Premier League in casa dal gennaio 2019.

Il Manchester City si reca a Tyneside in ottima forma prima della pausa internazionale di novembre. La squadra di Pep Guardiola sembra ora essere la principale sfidante al titolo contro gli attuali leader della lega, l'Arsenal. Erling Haaland ha ritrovato la sua forma gol, avendo segnato 14 gol in appena 11 partite, nonostante un xG di soli 11.09.

Il ritorno di Rodri alla piena forma fisica ha notevolmente migliorato la difesa del City. L'acquisto di Gianluigi Donnarumma dal PSG ha anche aiutato, poiché potrebbe essere il sostituto a lungo termine di Ederson. Il City ha una media di 2.1 gol segnati per partita nel 2025/2026, mentre il Newcastle ha una media di solo un gol segnato per partita. Se il City riesce a frustrare i Magpies, ha la potenza di fuoco per creare e sfruttare le proprie occasioni.

Probabili formazioni Newcastle - Manchester City

Newcastle: Ramsdale; Lascelles, Thiaw, Trippier, Botman, Guimaraes, Tonali, Willock, Barnes, Murphy, Woltemade

Manchester City: Donnarumma; Ake, Dias, Gvardiol, Nunes, Silva, Savinho, Reijnders, Foden, Doku, Haaland

Il City punta a ottenere la quinta vittoria in sei partite

È molto difficile scommettere contro il Manchester City al momento. Con Haaland in ottima forma e il nucleo della squadra che appare più affidabile rispetto alla scorsa stagione, hanno vinto con successo partite serrate.

Ovviamente, diversi dei loro giocatori sono stati attivi durante la pausa internazionale. Pertanto, la loro prestazione per il viaggio a Tyneside dipenderà da quanta energia avranno ancora a disposizione.

Tuttavia, hanno segnato per primi in nove delle ultime dieci partite contro i Magpies. Se trovano la rete per primi sabato sera, sarà difficile per la squadra di Eddie Howe recuperare. Il Newcastle sarà anche senza l'influente difensore Dan Burn, espulso nella sconfitta per 3-1 a Brentford.

Scommessa 1: Man City vincente a quota 1.95 con Lottomatica

Haaland torna in forma

Erling Haaland è tornato in forma nelle fasi iniziali della stagione 2025/26. Dopo una stagione 2024/25 relativamente tranquilla per i suoi standard impeccabili, il norvegese ha ritrovato la sua forma realizzativa.

Haaland ha segnato 14 gol in 11 apparizioni in Premier League. Ha persino segnato 17 gol in nove partite del 2025 per la nazionale norvegese, una media di quasi due gol segnati per partita.

Data la sua impressionante serie di gol, c'è poco valore nel puntare su di lui per segnare la maggior parte delle settimane. Tuttavia, c'è quasi il 50% di probabilità che registri quattro tiri sabato. Secondo WhoScored, la media attuale di Haaland è di 4.1 tiri per partita.

Tuttavia, i mercati delle scommesse indicano solo una probabilità del 51.28% che ciò accada contro il Newcastle. Questa è la scommessa di valore da questo trio di pronostici su Newcastle – Manchester City.

Scommessa 2: Erling Haaland per effettuare 4+ tiri a quota 1.10 con Goldbet

Sostenere una gara più serrata di quanto molti si aspettino

cinque degli ultimi sette incontri tra Newcastle e Manchester City hanno visto due o meno gol. Tuttavia, i mercati delle scommesse suggeriscono che c'è meno del 50% di probabilità che ciò accada in questa partita.

Infatti, indicano che c'è solo una probabilità del 46.51% che questa partita veda meno di 2.5 gol. Tuttavia, il Newcastle ha faticato a segnare gol dalla partenza di Isak. Hanno una media di solo un gol segnato per partita.

Il City sembra avere la struttura difensiva per impedire agli uomini di Eddie Howe di segnare. Mantenere la porta inviolata mostrerà se gli uomini di Guardiola possono segnare tre o più gol. Attualmente, hanno una media di 2.1 gol per partita. Dato che il Newcastle ha concesso in media solo 1.27 gol per partita, il City potrebbe segnare non più di due in questa partita.