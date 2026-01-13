Dopo aver segnato una doppia cifra nella vittoria in FA Cup contro l'Exeter, gli uomini di Pep Guardiola si recano nel Tyneside fiduciosi di ottenere un altro successo in coppa.

Pronostici Newcastle - Manchester City: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Newcastle - Manchester City

Vittoria del Man City a quota 2.15 con bet365

Primo gol del Man City a quota 1.77 con William Hill

Antoine Semenyo marcatore in qualsiasi momento a quota 2.70 con Lottomatica

Quote Newcastle - Manchester City

Quote Newcastle - Manchester City bet365 William Hill Lottomatica Vittoria del Man City 2.15 2.15 2.15 Primo gol del Man City 1.77 1.77 1.72 Antoine Semenyo marcatore in qualsiasi momento 2.80 3.10 2.70

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Newcastle 1-2 Manchester City

Pronostico marcatore: Newcastle - Wissa; Man City - Semenyo, Haaland

I Magpies entrano in questa sfida dopo un impegnativo terzo turno di FA Cup contro il Bournemouth, risolto solo ai rigori dopo i tempi supplementari. Gli uomini di Eddie Howe potrebbero risentire gli effetti di quella battaglia di 120 minuti, poiché giocatori chiave come Nick Woltemade, Harvey Barnes e Sandro Tonali hanno giocato l'intera partita.

La forma generale del Newcastle è migliorata di recente, avendo vinto le ultime tre partite di Premier League. Non sono stati sconfitti al St James’ Park da settembre, con i tifosi di casa che rimangono il pilastro del loro successo. Howe deve affrontare una nuova preoccupazione per la condizione fisica di Tino Livramento, costretto a uscire per un colpo.

Al contrario, il City ha avuto un weekend molto più agevole. Pep Guardiola ha schierato una formazione titolare molto forte contro l'Exeter City, squadra in difficoltà in League One. Hanno facilmente dominato i Grecians 10-1 all'Etihad Stadium, subendo un gol di consolazione nei minuti di recupero.

Il City ha pareggiato le ultime tre partite di EPL, una serie che ha frustrato Guardiola. La sua scelta di una squadra a pieno regime questo weekend ha evidenziato il suo desiderio di vedere la squadra recuperare forma e slancio vincente.

Probabili formazioni Newcastle - Manchester City

Newcastle: Ramsdale, Hall, Thiaw, Botman, Miley; Tonali, Guimaraes; Gordon, Barnes, Woltemade, Wissa

Manchester City:Trafford, O’Reilly, Khusanov, Alleyne, Nunes, Gonzalez, Cherki, Foden, Reijnders, Semenyo, Haaland

City cerca un vantaggio fondamentale nella prima partita

Nonostante i Magpies abbiano vinto 11 delle ultime 13 partite casalinghe in tutte le competizioni, è probabile che gli uomini di Pep portino a casa il risultato. La combinazione di stanchezza del Newcastle e la crescente lista di infortuni rappresentano una sfida significativa.

Al contrario, Guardiola è stato in grado di effettuare tre cambi all'intervallo contro l'Exeter. Erling Haaland ha giocato solo il primo tempo prima di essere sostituito da Mukasa. Nel frattempo, Antoine Semenyo ha giocato poco più di un'ora e dovrebbe essere in forma per giocare martedì.

Inoltre, i Magpies non hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque sfide contro il City. Hanno anche subito sei gol nelle ultime due partite casalinghe, il che preoccuperà Eddie Howe. Ecco perché puntare sulla vittoria del City con una probabilità del 46,51% sembra una scommessa intelligente.

Scommessa 1: Vittoria del Man City a quota 2.15 con bet365

Inizio forte previsto per i visitatori

Il recente record del Manchester City contro i Magpies e la loro recente forma contro altre squadre di EPL suggeriscono che saranno i primi a trovare la rete. Lo hanno fatto in otto degli ultimi dieci incontri competitivi con il Newcastle e in sette delle ultime otto partite in tutte le competizioni.

Anche se il Newcastle avrà il vantaggio del campo, le loro imprese in FA Cup nel weekend li avranno probabilmente esausti. Il City ha superato facilmente la sua opposizione di League One, quindi sarà più fresco e avrà il lusso di ruotare i giocatori.

Il City ha segnato per primo nell'80% delle ultime dieci partite contro il Newcastle, e sembra altamente probabile che lo faccia di nuovo questo martedì. Tuttavia, i mercati delle scommesse suggeriscono che i visitatori abbiano solo il 56,50% di probabilità di aprire le marcature. Questo è sottovalutato considerando la goleada del City nel weekend e le recenti preoccupazioni fisiche del Newcastle.

Scommessa 2: Primo gol del Man City a quota 1.77 con William Hill

Valore su Semenyo per segnare in partite consecutive

Con 13 contributi a gol in 20 presenze per l'AFC Bournemouth in questa stagione, Antoine Semenyo è in grande forma. Non sorprende che le sue statistiche abbiano attirato l'attenzione del Manchester City, che ha assicurato la sua firma attivando la clausola di rilascio con i Cherries.

Semenyo ha avuto un impatto immediato al suo debutto per il City. Ha giocato i primi 64 minuti della vittoria per 10-1 del City sull'Exeter, registrando un gol e un assist.

Tuttavia, i mercati delle scommesse suggeriscono che abbia solo il 37,04% di probabilità di trovare la rete al St James’ Park martedì. La prestazione di Semenyo contro l'Exeter significa che Guardiola ha un compito difficile nel decidere se schierare Semenyo o Jeremy Doku. Semenyo ha registrato un tasso di conversione del 71,43% per i contributi a gol finora nel 2025/26. Puntare su di lui per segnare a quasi la metà di quella percentuale è la scommessa di valore dal nostro trio di pronostici Newcastle - Man City.