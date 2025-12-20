0Il nostro esperto di scommesse prevede un altro incontro emozionante tra queste due squadre, con il Newcastle pronto a prevalere.

Pronostici Newcastle - Chelsea: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Newcastle - Chelsea

Goal (GG) - Sì a quota 1.53 su Goldbet

Primo gol - Newcastle a quota 1.98 su William Hill

1x2 - Newcastle a quota 2.60 su Lottomatica

Quote Newcastle - Chelsea

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Newcastle 2-1 Chelsea

Pronostico marcatore: Newcastle – Nick Woltemade, Anthony Gordon; Chelsea – Pedro Neto

La stagione di Premier League del Newcastle continua a essere altalenante, con una sconfitta decisiva contro il Sunderland la scorsa settimana. La perdita è stata particolarmente dolorosa perché avvenuta contro i loro acerrimi rivali nel Derby Day.

Quella sconfitta ha lasciato gli uomini di Eddie Howe al 12° posto nella classifica di Premier League, a sei punti dalle prime quattro posizioni. Tuttavia, i Magpies sono solo un punto peggio rispetto a questa fase della scorsa stagione. La squadra rimane fiduciosa di poter qualificarsi per le competizioni europee.

Le forze di Howe saranno felici di tornare al St James’ Park. Finora, hanno perso solo due partite di campionato in casa questa stagione, contro Arsenal e Liverpool. Questo vantaggio casalingo è esattamente ciò di cui hanno bisogno per ridurre il divario con il Chelsea, attualmente sei punti avanti.

Gli uomini di Enzo Maresca viaggeranno a Newcastle con fiducia dopo la vittoria per 3-1 nei quarti di finale della League Cup durante la settimana. È stata la loro sesta vittoria consecutiva negli ultimi otto della Carabao Cup. I Blues sembrano pronti a contendersi quel trofeo questa stagione.

Attualmente al quarto posto in campionato, il Chelsea non può permettersi di perdere altri punti se vuole rimanere in corsa per il titolo. Inoltre, ulteriori risultati negativi potrebbero farli uscire dalle importanti posizioni di qualificazione europea.

Probabili formazioni Newcastle - Chelsea

Newcastle: Ramsdale, Livramento, Thiaw, Burn, Hall, Guimarães, Tonali, Miley, Murphy, Gordon, Woltemade

Chelsea: Sánchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Fernández, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro

I problemi difensivi di Howe

Il Newcastle ha segnato almeno una volta in ciascuna delle ultime otto partite casalinghe di Premier League. In media, segnano 1.75 gol a partita al St James’ Park, con 14 gol segnati in otto partite.

Tuttavia, difensivamente, non sono stati solidi come al solito sotto la guida di Eddie Howe. I Magpies non sono riusciti a mantenere la porta inviolata in nessuna delle ultime nove partite consecutive di campionato.

Questo incoraggerà il Chelsea, che non è riuscito a segnare nelle sue ultime due visite qui, entrambe avvenute la scorsa stagione. Vale la pena notare che solo il Man City (16) ha segnato più gol in trasferta in campionato rispetto agli uomini di Maresca questa stagione (15).

Inoltre, il 75% delle partite casalinghe di campionato del Newcastle ha visto gol da entrambe le parti, mentre il 50% delle trasferte del Chelsea è terminato con lo stesso risultato. Nel frattempo, sette delle ultime otto partite del Newcastle in tutte le competizioni hanno visto entrambe le squadre segnare.

Scommessa 1: Goal (GG) - Sì a quota 1.53 su Goldbet

I Magpies partono forte

I padroni di casa sono una squadra difficile da segnare nel primo tempo. Non hanno subito gol nella prima frazione in 13 delle loro ultime 16 partite di campionato. Tuttavia, tendono a subire gol più avanti nel match, poiché l'80% dei gol subiti in campionato quest'anno è arrivato nel secondo tempo.

Queste tendenze mostrano che i Magpies tendono a partire forte in casa. Complessivamente, hanno aperto le marcature nel 62% delle loro partite di Premier League. Tuttavia, al St James’ Park, questa statistica sale all'88%, il che significa che hanno segnato per primi in sette delle loro otto partite casalinghe.

Anche il Chelsea ha segnato il primo gol nel 62% delle loro partite di campionato complessive questa stagione. Tuttavia, quando sono in trasferta, lo hanno fatto solo il 38% delle volte, mentre i padroni di casa hanno segnato per primi nel 50% delle loro trasferte.

Il Newcastle ha segnato il primo gol contro il Chelsea in tre dei loro ultimi cinque scontri diretti, suggerendo che potrebbero farlo di nuovo.

Scommessa 2: Primo gol - Newcastle a quota 1.98 su William Hill

Un luogo difficile da visitare

La squadra di casa è in una serie incredibile nel loro stadio, essendo imbattuta nelle ultime otto partite in tutte le competizioni, vincendone sette e pareggiandone una. Questo dimostra quanto sia difficile batterli in casa.

L'Arsenal è stata l'ultima squadra a vincere al St James’ Park, e hanno avuto bisogno di un gol nel finale per assicurarsi la vittoria. Questa non sarà una partita facile per il Chelsea, poiché le loro ultime cinque trasferte in tutte le competizioni hanno portato a due vittorie e una serie di tre partite senza vittorie.

Inoltre, i Magpies hanno vinto ciascuno degli ultimi quattro scontri diretti che hanno ospitato. L'ultima vittoria dei Blues qui risale al 2021. Hanno dimostrato di avere difficoltà nelle partite in trasferta recentemente, quindi sembra probabile che non riusciranno a ottenere punti questo weekend.