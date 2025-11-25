Pronostici Napoli – Qarabag Agdam: Neres cerca il gol in Champions

Contro il Qarabag Agdam, gli esperti prevedono un vantaggio del Napoli fin dal primo tempo – con un gol di Neres e almeno tre reti complessive.

Migliori pronostici di Napoli - Qarabag Agdam

Di seguito, alcuni spunti per le scommesse sull'incontro del quinto turno di Champions League tra Napoli e Qarabag Agdam con le quote da tenere d'occhio:

1X2 1° tempo 1 a quota 1.72 su Goldbet

David Neres marcatore XXL a quota 2.42 su NetBet

1° tempo/finale 1/1 + Over 2.5 a quota 2.30 su Lottomatica

Per la sfida al Maradona, i nostri esperti prevedono gli azzurri in vantaggio già dopo i primi 45 minuti, con almeno tre reti complessive – e una firma di David Neres.

Quote Napoli - Qarabag Agdam

I bookmaker offrono quote basse sulla vittoria del Napoli contro il Qarabag Agdam, e i nostri esperti hanno preferito concentrarsi su altri mercati.

Come arrivano i partenopei e gli azeri al match

A tre settimane dallo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte, il Qarabag Agdam torna in campo per la quinta giornata della Champions 2025/26. E lo fa – dopo il 2-1 raccolto a inizio ottobre, sempre al Maradona e contro lo Sporting – in cerca del secondo successo in questa edizione. Ma gli uomini di Antonio Conte ricevono gli azeri sulle ali del 3-1 di sabato contro l'Atalanta, che li ha visti trovare il primo successo a novembre.

Qarabag Agdam, capolista in patria, giunge al Maradona a quattro giorni dal 4-2 sul campo del Sumqayit. Ma se la squadra di Qurban Qurbanov ha centrato l'ottava vittoria in dieci turni di Premier League, in Europa non vince da due giornate. Dopo aver sorpreso con il 3-2 in casa del Benfica e il 2-0 contro il Copenaghen, gli azeri hanno registrato l'1-3 a Bilbao e il 2-2 contro il Chelsea.

Probabili formazioni di Napoli - Qarabag Agdam

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Hojlund, Neres

Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Hojlund, Neres Qarabag Agdam: Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Addai, Leandro Andrade, Zoubir; Duran

Napoli - Qarabag Agdam: i partenopei avanti all'intervallo?

Il Napoli è giunto in vantaggio al duplice fischio in due delle sue più recenti gare in Serie A al Maradona. Prima e dopo lo 0-0 contro un Como in piena corsa per un posto in Europa, i partenopei hanno collezionato i 3-1 contro l'Inter e di sabato contro l'Atalanta.

E in Champions lo 0-0 contro l'Eintracht era arrivato a stretto giro dopo quello contro i lariani. Nella prima in Champions davanti al proprio pubblico, vinta per 2-1 contro lo Sporting, la formazione di Antonio Conte aveva chiuso il primo tempo sull'1-0.

Il Qarabag Agdam aveva esordito il 16 settembre con il 3-2 in rimonta al Da Luz contro un Benfica capace di giungere all'intervallo sul 2-1. Sarebbe poi seguito il 2-0 contro il Copenaghen prima dell'1-3 di Bilbao. Poi, gli undici di Qurban Qurbanov hanno fermato il Chelsea sul 2-2 dopo un 2-1 al duplice fischio.

Tutto sommato, i nostri esperti ritengono che il segno 1 nel primo tempo sia un pronostico realistico per la gara fra Napoli e Qarabag Agdam.

Scommessa 1: 1X2 1° tempo 1 a quota 1.72 su Goldbet

Neres timbrerà il primo cartellino in Champions?

Nelle prime quattro gare in questa Champions, David Neres era sempre subentrato disputando al massimo 25 minuti – nella sfida contro l'Eintracht Francoforte. Nei 17 minuti concessigli da Conte nel 2-6 di Eindhoven, il brasiliano aveva propiziato all'85' il secondo gol di Scott McTominay.

Altri due assist sarebbero arrivati a fine ottobre nel 3-1 contro l'Inter e nell'1-0 a Lecce. Poi – e dopo non aver inciso negli 0-0 contro il Como, contro i tedeschi e nello 0-2 a Bologna – Neres è salito in cattedra contro l'Atalanta. Il brasiliano aveva sbloccato infatti al 17' la gara contro gli orobici per poi firmare anche il 2-0 al 38'.

Anche alla luce delle cinque reti subite dal Qarabag Agdam a Bilbao e contro il Chelsea, una di Neres è tutt'altro che da escludere.

Scommessa 2: David Neres marcatore XXL a quota 2.42 su NetBet

Un successo del Napoli contro il Qarabag Agdam con almeno tre gol?

Seppur contro un'Atalanta alla terza sconfitta consecutiva in Serie A, il Napoli ha raccolto il secondo 3-1 in tre casalinghe di campionato. I partenopei sembrano dunque essersi lasciati alle spalle gli 0-0 contro Como ed Eintracht Francoforte, arrivati dopo il 3-1 contro l'Inter. Nella prima casalinga in Champions, la squadra di Conte aveva trovato il 2-1 contro lo Sporting con un gol per tempo.

Il Qarabag Agdam aveva sorpreso nelle prime due giornate con il 2-0 contro il Copenaghen e soprattutto all'esordio con il 3-2 in casa del Benfica. Il fattore campo sarebbe stato tutto sommato decisivo anche nel 2-2 contro il Chelsea di tre settimane fa. Così gli azeri sono tornati a macinare quantomeno un punto dopo l'1-3 incassato al San Mamés contro l'Athletic Bilbao.

Considerando questi rendimenti, la combo 1° tempo/finale 1/1 + Over 2.5 è uno scenario da tenere d'occhio.

Scommessa 3: 1° tempo/finale 1/1 + Over 2.5 a quota 2.30 su Lottomatica

