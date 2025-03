Pronostici Napoli-Milan: quote, formazioni e info utili per scommettere

Gli esperti vedono il Napoli leggermente favorito nel match del 30 marzo contro il Milan, prevedendo almeno tre gol ed entrambe le squadre a segno.​

Quote Napoli-Milan

Il Napoli ospita il Milan con l’obiettivo di confermare i progressi in casa e riscattare lo 0-0 di Venezia. I principali bookmaker vedono favoriti i Partenopei, che però hanno vinto solo una delle ultime sette gare di Serie A. Entrambe le squadre hanno mostrato continuità in fase offensiva.

Pronostici Napoli-Milan: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Napoli-Milan

Di seguito alcuni consigli di scommessa per il big-match del 30° turno di Serie A tra Napoli e Milan. Ecco alcune quote:

Over 2.5 gol a 1.87 su Goldbet

Doppia chance 1X + multigol 1-3 a 1.95 su Lottomatica

Over 2.5 gol + goal a 2.18 su NetBet

I nostri esperti vedono i Partenopei leggermente favoriti e si aspettano tre reti, con entrambe le formazioni a segno.

Come arrivano i Partenopei e i Rossoneri al match

Il Napoli riceve il Milan due settimane dopo un pareggio a reti inviolate a Venezia. In Laguna, gli uomini di Antonio Conte hanno ottenuto il quinto pareggio in sette uscite, nelle quali sono arrivate anche la sconfitta esterna per 2-1 contro il Como e la vittoria in casa per 2-1 contro la Fiorentina.

Il successo contro i Gigliati, nell’ultima gara disputata allo stadio Diego Armando Maradona, aveva interrotto una striscia di cinque partite senza vittorie. Allo stesso tempo, i Partenopei, per la terza volta in cinque incontri casalinghi, avevano siglato due reti. In mezzo, avevano registrato due 1-1 contro Udinese e Inter.

I Rossoneri, invece, sono reduci da due vittorie in rimonta a Lecce (3-2) e contro il Como. Con il successo in Salento, festeggiato dopo aver recuperato un doppio svantaggio subito dalla quintultima in classifica, i Rossoneri avevano interrotto una serie di tre sconfitte. Più precisamente, gli uomini di Sérgio Conceição avevano perso per 1-2 in casa del Bologna e del Torino, oltre che contro la Lazio.

Probabili formazioni di Napoli-Milan

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori

Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori Milan: Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez

Napoli-Milan: un big match con almeno tre reti?

Tutte le ultime cinque partite del Milan in Serie A hanno registrato più di due reti. Da fine febbraio, la squadra di Sérgio Conceição aveva subito tre sconfitte per 1-2 di fila: prima in trasferta contro Torino e Bologna, poi in casa contro la Lazio.

Questa striscia negativa si era interrotta l’8 marzo con un rocambolesco 3-2 a Lecce. Dopo una rete annullata ai Rossoneri, i Salentini si erano portati sul 2-0, salvo poi cedere alla rimonta del Milan. Un’autorete aveva riaperto la gara, prima che Christian Pulisic togliesse le castagne dal fuoco. Lo statunitense avrebbe poi siglato anche il pareggio contro il Como, prima del gol vittoria di Tijjani Reijnders.

Il Napoli è in cerca di riscatto dopo lo 0-0 al Penzo contro il Venezia, capace di fermare sullo stesso risultato anche Lazio e Atalanta. I Partenopei, invece, si erano imposti per 2-1 in due delle ultime quattro gare casalinghe, contro Juventus e Fiorentina. In mezzo, avevano ottenuto due 1-1 contro l’Udinese e nel big match contro l’Inter.

In virtù di questi risultati, il segno over 2.5 appare uno scenario possibile in questo big-match fra Napoli e Milan.

Scommessa 1: Over 2.5 gol a 1.87 su Goldbet

Partenopei favoriti ma non si attende una vittoria larga

Per esempio, tutte le ultime dieci partite casalinghe del Napoli hanno visto almeno una rete e un massimo di tre gol. Dopo lo 0-1 contro la Lazio dell’8 dicembre, i Partenopei hanno collezionato quattro successi e due pareggi davanti al proprio pubblico.

Da metà gennaio, gli uomini di Antonio Conte avevano prima festeggiato un 2-0 contro il Verona e un 2-1 nello scontro diretto contro la Juventus. A seguire, erano arrivati i due 1-1 contro l’Udinese e la capolista Inter, prima del 2-1 del 9 marzo contro la Fiorentina. In quel match, erano andati a segno entrambi i protagonisti del nuovo tandem d’attacco, Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori.

Il Milan, nell’ultima trasferta, si è imposto in rimonta a Lecce per 3-2. Tra metà gennaio e fine febbraio, però, i Rossoneri avevano raccolto solo un successo esterno, il 2-0 a Empoli. Al di là della sfida contro i toscani, la squadra di Sérgio Conceição aveva subito sconfitte contro Juventus (0-2), Torino e Bologna. Tutte queste partite, così come il derby casalingo contro il Como, avevano visto tra i due e i tre gol complessivi.

Considerando questi risultati dei Partenopei e dei Rossoneri, la doppia chance 1X + multigol 1-3 è uno scenario che potrebbe concretizzarsi.

Scommessa 2: Doppia chance 1X + multigol 1-3 a 1.95 su Lottomatica

Napoli-Milan: segneranno entrambe le squadre?

Dunque, tutte le ultime cinque partite di campionato del Milan hanno visto più di due reti complessive, con entrambe le squadre a segno. In questo periodo, i Rossoneri hanno affrontato sia squadre della parte alta della classifica, come Bologna e Lazio, sia formazioni dall’undicesimo posto in giù.

Inoltre, tra metà gennaio e inizio marzo, in tutte le otto gare di Serie A del Napoli avevano segnato entrambe le formazioni. In casa, oltre ai 2-1 contro Juventus e Fiorentina, i Partenopei hanno ottenuto due pareggi 1-1 contro Udinese e Inter.

Dopo il pari contro i friulani, Antonio Conte ha promosso Raspadori nel tandem d’attacco con Lukaku, e il nuovo assetto offensivo ha funzionato nel successo contro la Fiorentina.

Guardando al rendimento recente delle due squadre, specie considerando i loro numeri offensivi, la combo over 2.5 gol + goal potrebbe concretizzarsi.

Scommessa 3: Over 2.5 gol + goal a 2.18 su NetBet